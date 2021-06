Anyaország :: 2021. június 1. 14:17 ::

A pedofilellenes törvénycsomagról vitáztak az Országgyűlésben

A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló javaslattal folytatta munkáját az Országgyűlés kedden.

Előterjesztő



Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője előterjesztői felszólalásában úgy fogalmazott: a gyermekek védelmében "elmentek a falig" a pedofil bűnelkövetők elleni szankciókkal. Megjegyezte: bár az új büntető törvénykönyvnek köszönhetően folyamatosan csökken a szexuális bűncselekmények száma, a gyermekek sérelmére elkövetett pedofil bűncselekmények kis mértékben nőttek.

A törvényjavaslatot ismertetve hangsúlyozta: a pedofilok nem rejtőzhetnek el, ezért létrehoznak egy kereshető nyilvántartást, amelyhez hasonló működik például Lengyelországban, és nem ellentétes az uniós joggal. A nyilvántartás az Ügyfélkapun keresztül lesz elérhető, és névre lehet keresni, azaz nem jelenik meg a teljes lista, csupán egy most is létező bűnügyi nyilvántartásba kap betekintést a kérelmező. Az elkövetőkről az azonosításukhoz szükséges legszűkebb adatkör ismerhető meg: nevük, születési évük, településszintű lakcímük, fényképük, valamint az általuk elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos adatok, ezekről másolat, képernyőmentés nem készíthető. Kocsis Máté hozzátette: az is bekerül a nyilvántartásba, aki korábban követett el pedofil bűncselekményt.

Tájékoztatása szerint a büntető törvénykönyv szigorítása értelmében az, aki gyermekpornográf tartalmat készít, terjeszt vagy felhasznál, a "legrosszabbra készüljön", bizonyos minősített esetekben az emberöléssel azonos elbírálás alá esik tette. Közölte: új minősített eseteket is bevezetnek az eddigi hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélés mellé, így minősített eset lesz, ha 12 éven aluli gyermek sérelmére, ha hivatalos személyként, ha sanyargatást vagy erőszakot alkalmazva, illetve ha különös visszaesőként követik el a bűncselekményt. Emellett 18-ról 21 éves korra tolják ki a sértettek bejelentési lehetőségét, a zaklatásnál pedig új minősített eset lesz, ha azt 18 éven felüliek gyermek sérelmére követik el.

Bővítik a foglalkoztatási tilalom körét is, a pedofil elkövetők később nem dolgozhatnak gyermekek által is látogatható, szabadidő eltöltésével, szórakoztatással, vagy sporttal kapcsolatos munkahelyen, például strandon, vidámparkban, állatkertben, sportegyesületben, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyt és politikai vezetői tisztséget sem tölthetnek be - sorolta Kocsis Máté.

Kormány

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára közölte: a kormány támogatja a gyermekek védelméről szóló törvényjavaslatot.

Fidesz: zéró tolerancia a pedofiloknak

Selmeczi Gabriella, a Fidesz vezérszónoka a legundorítóbb bestiális cselekménynek nevezte a pedofil bűnöket, hozzátéve, hogy még a börtönben is megveti a többi rab a pedofilokat. Felidézte: a kormánypártok 2013-ban már biztosították, hogy a pedofilok ne végezhessenek gyermekek nevelésével, felügyeletével, gondozásával, gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységeket, 2014 óta a súlyosabb pedofil bűncselekményeknél nincs elévülés, 2017-ben kötelezővé tették a bírók számára a foglalkoztatástól való eltiltást, és szigorították a 12 éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény büntetését, valamint több alkalommal szigorították a gyermekvédelmi törvényeket is.

Selmeczi Gabriella alapelvként fogalmazta meg, hogy a pedofilok nem reménykedhetnek abban, hogy elbújhatnak, megússzák; zéró toleranciát kell hirdetni ellenük. Felszólalásában sajnálatát fejezte ki, hogy vannak nemzetközi kísérletek arra, hogy társadalmilag elfogadhatóvá tegyék a pedofíliát, és elkezdik érzékenyíteni a társadalmat a pedofília iránt, valamint van olyan nyugat-európai ország, ahol két pedofil pártot is bejegyeztek.

Jobbik: jobb későn, mint soha

Ander Balázs (Jobbik) úgy fogalmazott: jobb későn, mint soha. Majd bejelentette: az összes szigorítást támogatni fogja a Jobbik. Azt mondta: hitelesebb lett volna, ha a kormánypártok elfogadják a jobbikosok korábbi javaslatait, amelyeket nemcsak most, a kampány előtt, hanem konzekvensen, ciklusokon átívelő módon 2010-től nyújtottak be. Hozzátette: támogatni fogják a pedofilok nyilvántartását, a büntetési tételek szigorítását, akkor is, ha a kormány javaslatai még szigorúbbak, mint az általuk korábban kezdeményezettek. A gyermekek elleni bűncselekmények mellett Ander Balázs kitért a nők elleni erőszak áldozataira is, majd később az elkövetők kémiai kasztrálásának lehetőségét is felvetette.

KDNP: elég volt a pedofilok anonimitásából!

Nacsa Lőrinc, a KDNP vezérszónoka kijelentette: ki kell mondani, hogy elég volt a pedofil bűnelkövetők anonimitásából, és abból, hogy sokszor nevetségesen enyhe ítéletek születnek ellenük. A leggyakoribb büntetés ugyanis a felfüggesztett szabadságvesztés - tette hozzá. Ismertette: a büntető törvénykönyv szigorításainak köszönhetően általánosságban jelentősen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Magyarországon. Míg a Gyurcsány-kormány idején 420-430 ezernél több bűncselekményt követtek el évente, 2020-ra bőven 200 ezer alatt van ezek száma. Ez az előrelépés a szigorításoknak, az elrettentő büntetési mértékeknek is köszönhető, és ezt várják a pedofilok elleni szigorúbb fellépéstől is - mondta. Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: a kormánypártok már számtalan javaslatukkal célozták a gyermekek fokozottabb védelmét, mert a kormányzati családpolitika alapja az, hogy a gyermek az első, a gyermekeknek minden lehetőséget, fizikai, szellemi és lelki biztonságot meg kell adni. Ezért a pedofilokkal is a lehető legszigorúbban kell eljárni - szögezte le.

MSZP: mielőbb lépni kell

Mesterházy Attila, az MSZP vezérszónoka kiemelte: a kormánypártok szerint a gyermekek védelme az első, a témában korábban benyújtott ellenzéki javaslatokat mégsem támogatták. Helye lenne az önkritikának, hogy szerényebben fogalmazzanak - tette hozzá. Megjegyezte: azt mondták, nem lehet pártpolitikai kérdést csinálni az ügyből, Nacsa Lőrinc a felszólalásában mégis ezt tette. Kifejtette: azt is állítják, hogy a hazai bűnüldöző szervek jól végzik a munkájukat, a Kaleta-ügyet azonban nem ők derítették fel, hanem külföldi szolgálatok szóltak. Ha nem került volna nyilvánosságra a Kaleta-ügy, nem lenne most itt ez a javaslat, mert már 11 éve van ez a kormány, korábban mégsem foglalkozott ezzel a kérdéssel - mondta Mesterházy Attila. Hozzáfűzte: más ügyekben rendkívül gyorsan dolgoznak ki új szabályozást. Gyorsabbnak kellene lennie a törvényhozási munkának ezen a területen, ne türelmet kérjenek, hanem mielőbb lépjenek! - kérte a kormánytól.

DK: nem lehet késlekedni

Vadai Ágnes (DK) kifejtette: már évekkel ezelőtt javaslatot nyújtott be, hogy azt a listát, amelyről most a kormánypárti képviselők beszélnek, közösen alkossák meg, találják meg a módját, hogy egy olyan névjegyzéket állíthassanak össze, amely alapján az emberek megtehetik a szükséges óvintézkedéseket. A cél az volt, hogy a gyermekekkel kapcsolatba lépő emberek esetén világos legyen, kik azok, akik ezt sosem tehetik meg - mutatott rá. Közölte: akkor azt a választ kapta, hogy nem lehet ezt megtenni. A képviselő szerint jó, hogy a kormánypárti képviselők eljutottak odáig, hogy lépni kell, de ha korábban tették volna ezt meg, kevesebb bűncselekmény történhetett volna. Azonban korábban nem voltak hajlandók érdemben foglalkozni ezzel az üggyel, és ha Kaleta Gábor nem bukik le, talán most sem tárgyalnának erről a javaslatról - fogalmazott. Vadai Ágnes hangsúlyozta: nem lehet késlekedni, most kell foglalkozni ezzel a kérdéssel. Igazságot kell szolgáltatni az elmúlt évek meg nem vizsgált bűneiért, ezért ki kellene egészíteni a javaslatot azzal, hogy a katolikus püspöki konferenciát felkérik, indítson átfogó belső vizsgálatot - jelentette ki. Hozzátette: fontos a múlt pedofil ügyeinek feltárása.

LMP: a legszigorúbb büntetés kell

Demeter Márta (LMP) kijelentette: aki gyermekek ellen ilyen bűncselekményeket követ el, annak a legszigorúbb büntetést kell kapnia, és mindenkinek tisztában kell lennie azzal, kik követtek el ilyen bűncselekményeket, meg kell adni az embereknek ezt a garanciát. Erről nincs vita, és minden ilyen irányú szigorítást támogatni kell - fűzte hozzá. A képviselő ugyanakkor kifogásolta, hogy bizonyos esetekben sürgősen dolgoznak ki javaslatokat, egy ilyen jelentőségű ügynél még sincs meg a sürgősség. Sok eset lehet, amelyet meg lehetett volna előzni, ha előbb lépnek - vélekedett. Megjegyezte: ezt az előterjesztést már évekkel ezelőtt be kellett volna nyújtani. A mostani javaslat egy lépés a jó irányba, de ki kell egészíteni az ellenzéki módosításokkal, hogy minél inkább segíthesse a megelőzést - mondta.

Képviselői felszólalások

Független: ne használják fel pártpolitikai célokra az ügyet!

Szél Bernadett (független) szerint a parlament akkor jár el helyesen, ha ezt a kérdést nem használja fel pártpolitikai célokra, mert az a gyerekek kihasználása politikai célokra. Kiemelte: nagyon sok esetet nem derítenek fel, ezért lényeges, hogy úgy védjék meg a gyermekeket, hogy ne is kerüljenek ilyen helyzetbe. Nem szabad megállni ott, hogy ezt a törvényt megszavazza a parlament, fontos a társadalomban tudatosítani, miként tudnak segíteni, hogy kiderüljenek ezek az esetek, illetve megelőzzék őket - mondta.

Előterjesztő: az ország szégyene a Kaleta-ügy

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője előterjesztőként reagált az ellenzéki felszólalásokra. Azt mondta: ha az ellenzék mellőzi a "gyerekes, színvonaltan kaletázós megjegyzéseit", akkor nyitott arra, hogy értelmes beszélgetés legyen erről a témáról. Úgy vélte: ha hasonló szellemi színvonalon nyilatkozna, mint az ellenzék, akkor azt mondhatná, hogy Kaleta Gábor szocialista diplomata volt, mert végigszolgálta a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-kormányokat, a mostani polgári kormány pedig "megörökölte" őt. Ez hasonlóan buta állítás lenne, mint az, hogy Kaleta fideszes - jegyezte meg. Visszautasította, hogy a kormányoldalnak bármi köze lenne Kaleta Gáborhoz. "Egy ilyen beteg emberrel még egy fél mondat erejéig sem vállalunk semmilyen közösséget" - fogalmazott. Kijelentette: "A Kaleta-ügy az egész ország szégyene, az önöké éppen úgy, mint a mienk. (...) Úgy vélte: ez az ügy mindannyiunk szégyene, mert Kaletáról nem baloldali vagy jobboldai diplomataként beszéltek a nemzetközi sajtóban, hanem magyarként. Azt mondta: a jogilag koherens módosító javaslatoktól "nem fognak semmitől elzárkózni", csak akkor, ha azok a "politikai trükközés vagy politikai csapdaállítás" részei lesznek. A kémiai kasztrálásra, a feljelentési kötelezettségre, illetve a büntetési tételek további emelésére vonatkozó javaslatokról azt mondta: nem lezárt a vita.

(MTI)