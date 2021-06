Anyaország :: 2021. június 15. 15:47 ::

Megszavazták a gyerekeknek szóló buzipropagandát is tiltó pedofiltörvényt - hazafias szervezetek további szigorításokat sürgetnek

Létrejön egy nyilvántartás a pedofil bűncselekményeket elkövetőkről. A változtatás azt is meggátolhatja, hogy a pedofilok olyan állásokat tölthessenek be, ahol gyermekekkel találkozhatnak. Az erről szóló jogszabályt kedden 157 igen szavazattal, 1 ellenvoks mellett fogadta el az Országgyűlés.



Nem, ő nem szavazta meg. A fotó a tegnapi buzitüntetés idején készült (Trenka Attila felvétele)

A nyilvántartásban az ügyfélkapura belépve lehet keresni egy konkrét névre, az adatok lekérdezésére a szülő vagy más hozzátartozó lesz jogosult, miután megjelölte az adatigénylés alapját.

Az adatbázisba azok is bekerülnek, akik korábban követtek el bűncselekményt. Az adatokat kizárólag a gyermekek védelmére lehet felhasználni.

A büntető törvénykönyvet is szigorítja a változtatás: a gyermekpornográfia egyes minősített eseteinek elkövetői akár 20 évet is kaphatnak, közben pedig nem lehet feltételesen szabadlábra helyezni őket. Ilyen minősített eset például az, ha 12 évnél fiatalabbal szemben erőszakot alkalmazva követik el a bűncselekményt.

A hatalmi viszonnyal visszaélve elkövetett gyermekpornográfia mellett további minősített eseteket is tartalmaz majd a jogszabály: például ha hivatalos személyként követik azt el, ha sanyargatást, erőszakot alkalmazva vagy ha különös visszaesőként követik el azt.

A legsúlyosabb pedofil-bűncselekmények már jelenleg sem évülnek el. Az enyhébb esetekben viszont a jelenlegi 18 éves kor helyett a sértett 21 éves korától indul az elévülés.

Új minősített eset lesz a zaklatás tényállásánál az, ha a bűncselekményt 18. életévét betöltött ember gyermek sérelmére követi el.

Eddig is foglalkoztatási tilalom sújtotta a pedofilokat az egészségügyben vagy az oktatásban. Változás, hogy bővül ezen állások sora a gyermekek által is látogatható, szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó állásokkal. Nem dolgozhatnak például strandon, vidámparkban, állatkertben, sportegyesületben, de ezen elkövetők nem létesíthetnek kormányzati szolgálati jogviszonyt sem, és nem vállalhatnak politikai vezető tisztséget.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az iskolai szexuális felvilágosító foglalkozásokkal kapcsolatban is megfogalmaz előírásokat a jogszabály: az nem irányulhat a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére.

Az intézmény pedagógusain kívül csak azok az emberek, szervezetek tarthatnak vagy szervezhetnek ilyen foglalkozást az intézményekben, akik szerepelnek egy hivatalos, folyamatosan frissülő nyilvántartásban. Ennek részletszabályait az emberi erőforrások minisztere dolgozza ki rendeletben. A szabályok megsértésére szabálysértési felelősséget ró mind az intézményvezetőre, mind a foglalkozást tartóra.

A jogszabály kimondja azt is, hogy az állam a gyermekvédelmi rendszerben is védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát.

Azt is rögzíti, hogy tizennyolc év alatti fiatal számára tilos elérhetővé tenni pornográf tartalmakat, a szexualitás öncélú bemutatását, valamint olyat, ami a születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérést, annak megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsíti. Ugyanez a szabály vonatkozik a reklámokra is.

A jövőben a tévék is csak tizennyolc év felettieknek ajánlhatják az ilyen tartamú filmeket, műsorokat, a Médiatanács pedig köteles lesz kérni azon tagállam intézkedését, amelynek joghatósága alá tartozik a szabályt megsértő médiaszolgáltató.

(MTI)

Frissítés: hazafias szervezetek további szigorításokat sürgetnek

Alább olvasható a közleményük:

Hazafias szervezetek támogatják a pedofil bűnelkövetőkkel, a homoszexuális propagandistákkal, valamint a gender-zsarnoksággal szembeni szigorúbb törvényt és fellépést, de további szigorításokat is sürgetnek az orosz modell szerint.

Alulírott hazafias szervezetek üdvözlik és a magyarság megmaradása, a jövendő magyar nemzedékek egészséges fejlődése, továbbá a normális, a természetes emberi, társadalmi kapcsolatok megőrzése érdekében szükségesnek és hasznosnak tartják, hogy az Országgyűlés a mai napon törvényt fogadott el a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni sokkal szigorúbb jogkövetkezményekről, a szexuális devianciák 18 év alattiak számára történő népszerűsítésének tilalmáról és ennek érdekében a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról (a törvényjavaslat száma: T/16365). Ugyanakkor további szigorításokat is elengedhetetlennek tartunk.

A nemzeti ellenállás képviselőiként hosszú évek óta küzdünk a szexuális deviánsok egyre agresszívabb társadalomromboló törekvései ellen. Ennek részeként évekkel korábban meghirdettük a gyermekeinket veszélyeztető LMBTQP+ propagandával szembeni zéró toleranciát, és követeltük a teljes törvényi tiltást. Az ellenállás jogát gyakorolva többször sikeresen léptünk fel a „Budapest Pride” közrendet fenyegető és szeméremsértő rendezvényei ellen. Javasoltuk, hogy az orosz modell szerint tiltsák be a Pride-felvonulásokat: a most elfogadott törvény alapján az idénre tervezett deviáns menet már megtiltható volna, ezt sürgetjük. Tavaly novemberben – az Alaptörvény általunk szintén üdvözölt család- és gyermekvédő módosítása kapcsán – kezdeményeztük , hogy az Alaptörvénybe egy keretjellegű felhatalmazó rendelkezés is kerüljön be, amelynek alapján elfogadandó sarkalatos törvény tiltaná és szankcionálná a szexuális devianciát vonzóvá tenni kívánó propagandát. Ezt most is szükségesnek tartjuk, mert e nélkül akár egy feles törvénnyel könnyedén megváltoztathatók a mostani helyes társadalom- és gyermekvédő rendelkezések.

Fontosnak tartjuk, hogy a megszavazott törvény szerint az alkotmányos feladatát e téren vállaló állam minden szerve sokkal hatékonyabban védje a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. Helyesnek tartjuk azt is, hogy legalább 18 éven aluliak számára tiltják a homoszexualitást népszerűsítő olyan tartalmak közzétételét, amelyek mára már végzetesen megroggyantották a nyugati társadalmak korábban még egészséges nemi identitását, mentalitását.

Ugyanakkor a szexuális deviáns propaganda visszaszorításához és tilalmának érvényesítéséhez elengedhetetlennek tartjuk, hogy a Büntető Törvénykönyv az orosz modell szerint szigorú büntetéssel sújtsa a tilalom megszegőit. Fontos lenne az is, hogy a szexuális deviáns propaganda ne csak a kiskorúak irányában, hanem a társadalom egésze tekintetében is legyen tiltott.

Évek óta képviseljük, hogy a szexualitás öncélú ábrázolása, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem „nemtelenné” változtatása egy beteg életfelfogás megjelenése, amellyel szemben minden, népének testi és lelki termékenysége fölött éberen vigyázó kormányzatnak őrködnie kell.

Helyesnek tartjuk, hogy a népegészségügyért is felelős, mindenkori magyar kormány az arra jogosultak számára elektronikus úton tegye megismerhetővé a gyermekeket sértő nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyek nyilvántartott adatait, illetve gondoskodjon arról is, hogy a gyermekek sérelmére vagy kihasználásával elkövetett pedofil bűncselekmények elkövetőinek kiléte – a bűnmegelőzési munka eredményes végzése érdekében is – könnyen beazonosítható legyen.

A gyermekeink békés, egészséges, nemi fejlődését is biztosító jogalkalmazási folyamat része kell legyen az is, hogy a sajtóban megjelenő közleményeket és műsorokat, a gyermekvédelem szempontjait döntései során preventív, illetve visszatartó jelleggel kísérje figyelemmel, és ha kell, szankcionálja a médiahatóság. Felügyeleti tervének elkészítésekor fordítson különös figyelmet a gyermekek és a kiskorúak védelmére vonatkozó előírások fokozott betartatására.

Tudatosítani szeretnénk minden honfitársunkban, hogy a fentiekben ismertetett lépéseket törvényhozóink szinte az utolsó pillanatban, de remélhetően még nem teljesen elkésve teszik meg. Oly korban élünk, amikor az életellenes, ún. Yogyakarta-alapelvekben található célkitűzéseket az egész világon, így hazánkban is bevezetendőnek tartja az LMBTQP+ mozgalom. Ez a normalitáspárti felfogással szemben annak az újmódi zsarnokságnak az elveit hirdeti, mely szerint az ember neme nem a biológiai, hormonális, idegi, társadalmi és pszichés ismertetőjegyektől függ, hanem önnön „belső és személyes érzésétől”. Ez a meghatározás semmilyen nemi vonzalmat vagy tevékenységet nem zár ki: sem a pedofíliát (gyermekekkel folytatott nemi viszonyt), sem a vérfertőzést (vérrokonokkal folytatott nemi viszonyt), sem a poligámiát (többnejűséget), sem a poliamóriát (több személlyel folytatott nemi viszonyt), sem a zoofíliát (állatokkal való fajtalankodást). Ez a beteg, immár egész földrészünk nemzeteit megfertőző mentalitás mutatkozik meg abban is, hogy a magát „Európai”-nak nevező Unió eddig ugyan „csak” 71 nemet sorolt fel, de a Facebook nyilvántartása szerint immár száznál is több „nemi” (mi mondjuk így: nemtelen!) identitás létezik. Ezek mindegyikét – a hagyományos, heteroszexuális (férfi-nő) kapcsolat és ezáltal a családok, őshonos európai nemzetek rovására – az EU teljes jogi védelemben igyekszik részesíteni, ezzel az abnormalitás oldalára állva.

A fenti, nemzetünk egészségét gyökerében támadó mozgalmakkal szemben évek óta fellépő alulírott személyek és hazafias mozgalmak nemes férfi és nemes nő tagjai továbbra is küzdenek a „nemtelenek” egészséges önazonosságunkat kétségbe vonó, mindannyiunk felett zsarnoki berendezkedésre törekvő megnyilvánulásai ellen. Együttműködésre készek vagyunk mindazokkal, akik pártpolitikai szempontokon felülemelkedve, létkérdésként megjelenő nemzetpolitikai küldetést látnak az efféle mentális – bármely vírusos dögvésznél veszélyesebb – fertőzéssel szembeni védekezésben.

Ennek jegyében tartottunk a most megszavazott törvény mellett tegnap sajtótájékoztatót a szexuális deviáns, liberális lobbi által szervezett Kossuth téri tüntetés helyszínének közelében. Jellemző, hogy a romboló céljaik érdekében a másság elfogadásáról szónokolók a Soros-zsoldban álló Amnesty International rendezői útján önkényesen akadályozni próbálták a normalitás védelmét célzó szabad véleménykifejtésünket, de ezt végül a rendőrség biztosításával megtettük.

Alfa Szövetség (dr. Téglásy Imre)

Budaházy György

European Patriots Unite (Walter Péter Pál)

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (Barcsa-Turner Gábor)

Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom (Budaházy Edda)

Mi Hazánk Mozgalom (Novák Előd)

Nemzeti Filmkészítők Egyesülete (Kelecsényi Nándor)

Nemzeti Jogvédő Szolgálat (dr. Gaudi-Nagy Tamás)

