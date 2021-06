Anyaország :: 2021. június 26. 14:02 ::

Néhány tucat deviáns "párösszeadós" papás-mamást játszott Szegeden - de megérkeztek a normalitáspártiak is

Nem bírtak magukkal a buzipropagandisták a második legnagyobb vidéki városban, "párokat összeadós" demonstráció keretében terjesztették tanaikat, amit a hazafiak nem hagyhattak szó és tett nélkül.



Alább közöljük a Telex magyar helyesírással küzdő, eredeti formájában megőrzött beszámolóját , amely a nyelvhasználat miatt is tanulságos, már önmagában mutatja az agymosottság szintjét. Tiszta MTI.

Az azonosneműek házasságáért demonstráltak Szegeden, ellentüntetők is megjelentek

Péntek délután demonstrációt tart Szegeden a 2012-ben létrejött szegedi LMBT közösség illetve az Amnesty International az azonos neműek házasságáért.

A négytől tartott rendezvény helyszíne a városháza előtti szökőkút volt, amit azért is választottak, mert itt található a házasságkötő terem is. A program részét képezte, hogy lehetősége nyílt az azonosnemű pároknak, hogy nemhivatalos fogadalmat tegyenek egymásnak. A Facebook-eseményen nagyjából 130-an jelezték, hogy érdekelné őket az esemény, délután pedig 50-60 szegedi jelent meg a helyszínen, ránézésre a negyedük szervező. Többnyire fiatalok jöttek el, de akad néhány középkorú résztvevő is.



Demonstrálók a szegedi Városháza előtt – Fotó: Móra Ferenc Sándor / Telex

Körülbelül negyed hat magasságában megjelent 10 fekete, „Légió Hungária” feliratos pólót viselő fiatal férfi, akik letépték az egyik szivárványos zászlót és több papírzászlót összetéptek. A helyszínen lévő két rendőr rögtön intézkedett, és nem sokkal később több járőr is csatlakozott hozzájuk, nagyjából 6-8 rendőr próbálta az ellentüntetőket elküldeni. Az egyik ellentüntető kérdésünkre azt válaszolta, hogy a Mi Hazánk Mozgalom és a Magyar Gárda részéről jöttek. Szerinte azok, akik az LMBTQ+ emberek jogaiért tüntetnek, azok propagandát terjesztenek, amit elítélnek.



Fotó: Móra Ferenc Sándor / Telex

Mindeközben folytak a fogadalomtételek. Több mint húsz párt adtak össze, de többen közülük heteroszexuális párként mondtak igent egymásnak. A rendezvény egyébként végül békésen zajlott le, az ellentüntetők szétszéledtek, csak egy-két ember maradt vitatkozni a szervezőkkel.

Az Amnesty International regionális koordinátora, Vida Éva lapunknak elmondta: egyenlőre nem tudták felmérni, hogy a vidéki városokban hogyan viszonyulnak az LMBTQ+ közösséghez, de Pécsen már szerveztek hasonló rendezvényt, ami jól sikerült. A szegedi LMBT szervezet szervezője, Halászi Krisztina azt ígérte, hogy most hogy a járványnak vége van, több hasonló programot terveznek majd a városban, például a Biztonságos tér-matrica akciót is.

A szegedi LMBT szervezet már a járványt megelőző években is tartott nyilvános rendezvényeket. A diszkrimináció a csoport számára nem újdonság, és nem is csak a tagok magánéletében fordult elő esetenként, hanem közös fellépéseiknél is.

Mi Hazánk: Stop propaganda!

Két éve tavasszal a Zöld terasz nevű, önkormányzati fenntartású közösségi központban egy roma LMBTQ aktivisták által szervezett filmvetítést a Mi Hazánk Mozgalom tagjai zavartak meg. A vetíteni próbált dokumentumfilm egy leszbikus roma nő élettörténetéről szólt, azután beszélgetést terveztek a roma szexuális kisebbségek helyzetéről. Ám a rendezvény elején a közönségből néhány fiatal felállt, a Mi Hazánk tagjaiként azonosították magukat, és kihúzgálták a gépek kábeleit. Próbáltak egy „STOP HOMOSZEXUÁLIS PROPAGANDA” szövegű táblát is felállítani, de ezt a szervezők megakadályozták. Kihívták a rendőrséget, ám addigra a Mi Hazánk hívei elmentek, és a közönség is elhagyta a helyet, így a rendezvény félbeszakadt.



Fotó: Móra Ferenc Sándor / Telex

Az új nemzedék jobb, ha hetero

Kormányzati irányítású szervezet is akadályozta a szegedi LMBTQ összejöveteleit. Az állami tulajdonú, Európai Uniós pénzből fenntartott Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. közösségi teréből – valószínűleg „felsőbb utasításra” – 2017 novemberében kitiltották a szegedi LMBTQ-sok rendezvényeit. Az Új Nemzedék Központ mind a tizenkilenc megyében működtet közösségi tereket, ahová elméletileg bárki bemehetett, civil szervezetek is használhatták. Ám kiderült: országszerte megtiltották a központok helyi vezetőinek, hogy LMBTQ-csoportok igénybe vegyék az állami közösségi tereket. A szegedi LMBTQ eljárást indított az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál, ennek határozata ellen az ÚNK fellebbezett, ám utóbb a Fővárosi Törvényszék is a kisebbségieknek adott igazat. Ez a küzdelem másfél évig tartott.

Szeged: esélyegyenlőség a szexuális kisebbségnek

A szegedi LMBTQ csoport 2014 óta minden évben – a járvány tavalyi kezdetéig – tartott Szivárvány Hetet városban. A programsorozatban tájékoztatók, filmvetítések, beszélgetések voltak, és gyakran megjelentek a város különböző helyszínein sátrakkal, felvilágosító kiadványokkal. A Szegedi Ifjúsági Napok Civil Falujában is sátraztak. Ez a szegediek és a turisták túlnyomó többségét láthatólag egyáltalán nem zavarta. Szegeden jó néhány szórakozóhely és művelődési intézmény bejáratánál van kint a Biztonságos tér-matrica amely azt jelzi, hogy ott az üzemeltető biztosítja a nyugalmat, nem háborgatják az LMBTQ embereket. Szeged önkormányzata 2018-ban fogadta el a város új, ötéves esélyegyenlőségi programját, amely többféle intézkedéssel is segíti a szexuális és nemi kisebbségekhez tartozó szegedieket, többek között az önszerveződő közösségeik támogatásával.



A szegedi demonstrálók egyik transzparense – Fotó: Móra Ferenc Sándor / Telex

És most a telexes érzékenyítés után egy kis kiegészítés

Portálunk információi szerint a Légió Hungária, a Mi Hazánk és az Ultras Szeged kötelékébem mintegy húsz főnek sikerült megzavarnia a szimbolikus "házasságkötéseket" Szeged főterén, ahol egy embert a kiérkező rendőrök előállítottak, de pár órával később kiengedtek.

Csak a cselekvés hozhat sikert: