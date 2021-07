Anyaország :: 2021. július 2. 15:54 ::

Betiltotta a rendőrség a Mi Hazánk vonulását Jászapátiban, a párt ismét a Kúrián győzhet

A bűnpártoló rendőrség megtiltotta a Mi Hazánk cigánybűnözés elleni, július 25-i felvonulását Jászapátiban Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselőjének nyomására, akinek alapjogokat sértő Facebook-bejegyzése szerint a városközpontban nem tűrhető meg egy ilyen demonstráció. Ez a megnyilatkozása a kádári időket idézi. A fideszes polgármester pedig a rendőrséggel a betiltás előtt néhány órával közölte, hogy a két nappal korábban bejelentett tüntetés helyszínét egy hónap múlva, épp a tüntetés előtt „bizonytalan ideig munkálatok elvégzése miatt” lezárja - áll a Mi Hazánk közleményében, alább a folytatás.

A hivatali visszaélés miatt a Kúriához fordultam a rendpárti felvonulás megtartása érdekében, ahogy két hónapja a fővárosi LMBTQP-felvonulás ügyében is, akkor a bíróság a deviánsokkal és az oldalukra állt rendőrséggel szemben a Mi Hazánknak adott igazat, így az Andrássy útról idén sikerült kiszorítani az aberráltak felvonulását.

A Jászság nyugodt életre vágyó lakosságának segítségkérésére vállalt erődemonstrációt a Mi Hazánk Mozgalom a Magyar Önvédelmi Mozgalommal és a Betyársereggel vállt vállnak vetve, szolidaritást vállalva a félelemben élő lakossággal, s hogy felhívjuk a figyelmet Orbán Viktor nagyképű ígéretének be nem tartására is: letelt a két hét, sőt 11 év is, de még mindig nincs rend! Pócs János gázszerelőből lett fideszes kiskirály szerint „A különböző gárdisták és önkéntesek semmit nem oldanak meg!” Valójában a civil erőket a kormánynak nem üldöznie kéne, hanem inkább bevonni a rendteremtésbe állami irányítással, szerte az országban. Július 25-én ezért is tüntetünk Jászapátiban - szögezte le Novák Előd alelnök.

