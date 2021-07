Anyaország :: 2021. július 21. 15:10 ::

Cseh mintára biztosítaná a fegyverviselési jogot a Mi Hazánk

Az önvédelemhez nemcsak jogot, hanem eszközt is adna a Mi Hazánk Mozgalom a fegyverviselési lehetőségek szélesítésével, hiszen a bűnözők úgyis megszerzik a fegyvereiket, de a védekezéshez már jogszabálymódosítás kell. Az EU fegyvertartást korlátozó igyekezetére válaszul kerül most be a cseh alkotmányba, hogy az ország állampolgárainak joguk van fegyverrel védelmezniük saját és más emberek életét, ez példa lehet Magyarország számára is, ezért fegyverviselési jogot adna a szolgálaton kívüli rendőröknek, honvédeknek és a sportlövőknek a Mi Hazánk. Alább folytatódik a közleményük.



Az önvédelmi fegyverek viselésének könnyítése közbiztonsági érdek is, hiszen a támadók kiiktatásával ártatlan áldozatokat menthetünk meg. A Mi Hazánk szerint elsődlegesen a fegyveres testületek tagjai számára kellene biztosítani, hogy szolgálati időn kívül, egyenruha nélkül is viselhessék akár szolgálati fegyverüket. Közérdek is, hogy minél több olyan személy hordjon önvédelmi lőfegyvert magával, aki gyakorlott, és felelősségteljes viselkedés mellett a magyar államot tudja szolgálni, s a fegyverkultúra fejlesztését is biztosítja jó példával.

Az önkéntes tartalékos honvédeknek is fegyverviselési engedélyt adna a Mi Hazánk, ezzel is vonzóvá téve a katonai kiképzést; ha egy önkéntestől elvárja az állam, hogy az élete árán fegyverrel védje a hazát háború idején, akkor miért tagadná meg tőle, hogy békeidőben fegyverrel védje az emberéletet jogos védelmi helyzetben? Ugyanígy be lehetne vonni a vadászokat, akik egyébként is már régóta szeretnének maroklőfegyvert a már Európában is általánosan engedélyezett kegyelemlövési célból (ti. a megsebzett és agonizáló vadat közvetlen közelről egy nagy kaliberű maroklőfegyverrel biztonságosabban és biztosabban lehet elejteni, mint a hosszúfegyverrel).

A sportlövők fegyverviselési jogát is megteremtené a Mi Hazánk Mozgalom, mivel a sportlövő közösség a legtörvénytisztelőbb rétege a társadalomnak. A sportfegyverek otthoni tartásához szükséges éves minősítéseken túl, a Mi Hazánk az utcai fegyverviseléshez a regisztrált sportlövők legalább 3 éves tagságát és évi minimum 10 igazolt versenyt követelne meg a büntetlen előéleten kívül. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. kormányrendelet megérett a változtatásra, de párhuzamosan az engedélyest a fegyverviselésre vonatkozó szabály megsértése esetén (pl. ittas lőfegyverviselésnél) az engedély visszavonása mellett szigorúbb büntetéssel kellene sújtani. A BRFK kommunista beidegződésű és közutálat tárgyát képező Fegyverengedélyügyi Osztályától át kellene tenni az engedélyezési eljárást a decentralizáció és a dekriminalizáció jegyében pl. a minden megyeszékhelyen kijelölt kormányhivatalokhoz, amelyek most is vadászati hatóságként működnek.

A Mi Hazánk Mozgalom a svájci és csehországi példát tekinti mintának, utóbbi egy 10,7 milliós ország, ahol szinte mindenkinek van fegyvertartási jogosultsága, mintegy 310 ezren élnek is vele. A civil fegyverviselés kiszélesítésére van szükség Magyarországon is - szögezi le Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, a Honvédelmi Kabinet elnöke.