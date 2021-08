Anyaország, Antimagyarizmus :: 2021. augusztus 4. 16:31 ::

Meseország fél Európáé (lesz) - a ballib sajtó most büszke lehet arra, hogy deviánspropagandát exportálunk

Dúró Dóra akciója először a közbeszédbe, majd a sikerlisták élére, most pedig az európai könyvkiadásba is eljuttatta a Meseország mindenkié című antológiát, melyben „a hagyományostól eltérő” családmodellekről, nemi szerepekről és szexuális orientációkról szóló mesék kaptak helyet amatőr és profi magyar írók tollából - lelkendezik a liberális 24, amely portál szerint egyszerűen csak kussolnia kéne a normalitáspártiaknak, és beletörődni az "érzékenyítésbe", mert az érem másik, ellenálló oldala szerintük nem létezik. (Pedig Orbánék pedofiltörvénye mutatja, hogy szerintük is meg lehet szólítani ezzel a társadalmat, csak ők ezt nem elvből teszik.)

A kötet kiadója most a Facebookon jelentette be, hogy a Meseország mindenkié számos európai könyvkiadó érdeklődését felkeltette, így már biztosan készül az angol, a svéd, a holland, és a finn kiadás, de nem kell ennyire nyugatra tekinteni: a szlovákok, sőt, az "LMBTQ-jogokban hasonlóan hátul kullogó lengyelek" is kiadják majd a kötetet. Ez ráadásul csak egy pillanatkép: a kiadó további országok könyvkiadóival tárgyal a mesekönyv egyéb fordításaival.

