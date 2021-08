Anyaország :: 2021. augusztus 18. 16:17 ::

Kilakoltatást akadályozott meg a Mi Hazánk

Egy öt gyermekét becsületesen nevelő család fordult a Mi Hazánkhoz segítségért, mert az egyik követeléskezelő cég - az OTP Faktoring - augusztus elején ki akarta lakoltatni őket.



A család évekkel ezelőtt devizahitelt vett fel, amelyet fizettek is, amíg bírták. Többször próbáltak megállapodni a behajtó céggel, de nem jutottak egyezségre, végül a végrehajtó elárverezte az ingatlanukat, de még így is több tízmillió forintnyi tartozásuk maradt. Több helyen, hatóságnál is próbáltak lakhatást keresni, de hiába. A behajtócég közölte velük, hogy kilakoltatja őket, verbális erőszakos ráhatással és fenyegetéssel aláíratták a családdal, hogy hozzájárulnak a saját kilakoltatásukhoz. Mindezt a kilakoltatási moratórium alatt, akkor amikor erre semmi joga nincs a követeléskezelőnek. Ahhoz pedig pláne nincs joguk, hogy családokat félelemben tartsanak és félrevezessenek!

A családot tanácsokkal és dokumentumokkal láttuk el, így végül sikerült meghiúsítani a kilakoltatást. A Mi Hazánk Mozgalom határozott álláspontja, hogy a hiéna módjára viselkedő behajtócégekre mielőbb törvényt kell alkotni, hogy az efféle törvénytelenségek a jövőben ne fordulhassanak elő. Minél előbb fel kell számolni az emberek népnyúzásából élő behajtócégek önkényét! - írja közleményében dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa.