Anyaország :: 2021. augusztus 25. 08:11 ::

Kitiltották a hagyományos Rongyos Gárda-megemlékezést a főváros intézményéből, a bejárat előtt tartja meg nyolc szervezet

Nyolc nemzeti szervezet összefogásával lesz megemlékezés Budapesten a Sopront és környékét megmentő Rongyos Gárda 100. évfordulós jubileumán, a nyugat-magyarországi szabadságharc kirobbanásának 100. évfordulóján, augusztus 28-án.

A Farkasréti temetőben lévő emlékmű Vámossy Tibor rongyos gárdista sírja fölött található. Az emlékművet sok évi küzdelem után sikerült felújíttatni a Honvédelmi Minisztériummal Novák Előd országgyűlési képviselői kezdeményezésére , de a kormány végül gyáván lemondta a meghirdetett felavatást, így a Rongyos Gárda emlékének ápolása a magunkfajtákra vár.

A temetőben lévő emlékműhöz éveken át számos alkalommal szervezett méltóságteljes megemlékezést Novák Előd, és az intézmény vezetője most is írásos hozzájárulást adott előzetesen. Azonban felsőbb utasításra visszavonták azt: a Budapesti Temetkezési Intézet névtelen levelet küldött Novák Elődnek, melyben nem létező leszármazottakra hivatkozva idén kitiltották a hagyományos megemlékezést. Ezért a Mi Hazánk Mozgalom magyarázatot vár Karácsony Gergelytől, hogy az ő politikai utasítására vonta-e vissza az engedélyt a fővárosi önkormányzat intézménye, illetve kérjük a kitiltás feloldását. Ha a főpolgármester a tiltást fenntartja, akkor is megtartjuk megemlékezésünket: a főbejárat melletti közterületen (ahova bejelentésünket a rendőrség most tudomásul vette), majd magánszemélyként mehetnek át a megemlékezők koszorút, virágot, mécsest elhelyezni. A Rongyos Gárdát elhallgatják: kihagyják a tankönyvekből, film sem készül dicsőséges küzdelmeikről. De a nemzeti hősökről való megemlékezésünk jogát senki sem vonhatja meg!

Az ’56-os pesti srácokhoz hasonlóan az idegen megszállás ellen harcoló, 19 éves műegyetemistaként hősi halált halt Vámossy Tibornak nincsenek leszármazottai, amint az már évekkel korábban hírként is megjelent . Az oldalági, külföldön élő rokonoknak a Rongyos Gárdát szégyellő álláspontja is már évek óta ismert, MTI-hír is volt , a temető a hozzájárulását mindezek ismeretében adta meg a hagyományos rendezvényre, így szerveztük és hirdettük meg a jubileumi eseményt. Korábban az oldalági, távoli rokonoknak nem is volt annyira fontos, hogy rendezzék a sírhely megváltását, azt Novák Előd szorgalmazása nyomán nyilvánították védett sírrá, illetve országgyűlési képviselői kérdésére a honvédelmi miniszter is felvállalta egy levél erejéig magának a Rongyos Gárda emlékének az ápolását is,nemzeti hősnek nyilvánítva Vámossyt Tibort is.

A megemlékezés most a magunkfajtákra vár, hívunk minden hazafit! - áll a Mi Hazánk Mozgalom közleményében.