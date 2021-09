Anyaország :: 2021. szeptember 13. 18:33 ::

Semmilyen vagyontárgya, még autója sincs a szegény nyolc általánossal rendelkező Molnár Ricsinek

Hétfőn egy vesztegetési ügy miatt hallgatták ki vádlottként a Dózsa György úti baleset miatt elítélt Molnár Richárdot, aki pénzért akarta visszaszerezni a jogosítványát a vád szerint. A tárgyaláson kiderült az is, hogy a jelenleg jogerős szabadságvesztését töltő férfinek nyolc általánosa van, vagyona viszont nincs, írja a 24.

Molnár Richárdot rabruhában, bilincsben és vezetőszáron hozták a Fő utcai épületbe a büntetés-végrehajtás kommandósai. Július óta – ekkor volt a Dózsa György úti baleset jogerős ítélethirdetése – felszaladt rá pár kiló. Hétfőn ugyanis a vádlottak meghallgatásával folytatódott a Fővárosi Törvényszéken a vesztegetési ügye. A kecskeméti maffiaperből is ismert bűnöző pénzért akarta visszaszerezni a jogosítványát.



Fotók: Kolontár Krisztián/24.hu

Vezetői engedélyét még 2016 tavaszán vonták be, mert a büntetőpontjai elérték a 18 pontos határt. Ahhoz, hogy újra rendelkezzen jogosítvánnyal, teljesítenie kellett volna egy utánképzési programot. Molnár azonban az ügyészség szerint ezen nem kívánt részt venni, hanem – egy közvetítőn keresztül – megkereste a harmadrendű vádlottat, K. Bálint Zsoltot, akiről úgy tudta, „hamis vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumot” tud készíteni.

A vádirat szerint ezen a találkozón Molnár Richárd azt mondta, hogy bármekkora összeget hajlandó fizetni azért, hogy a vezetői engedélyét soron kívül és vizsga nélkül visszaszerezhesse. K. Bálint ezután közvetítőként fellépve találkozott egy barátjával, Sz. Márton Krisztiánnal – ő az eljárás másodrendű vádlottja –, aki egy vezető beosztású rendőrre és a vizsgaközpontban dolgozó ismerősére hivatkozva azt ígérte, hogy 600 ezer forintért segít neki.

A vád szerint Molnár a közvetítőn keresztül 300 ezer forintot adott azért, hogy a meg nem nevezett személyek a hivatali kötelességük és a jogszabályi rendelkezések megszegésével járjanak el az érdekében úgy, hogy az előírt kötelezettségeket ne kelljen teljesítenie, és a jogosítványát is visszaszerezze.

K. Bálint 2017 januárjában meg is jelent a Mozaik utcai vizsgaközpontban és be is jelentette Molnár Richárdot a programot lezáró vizsgára a tőle korábban elkért személyi igazolványt és lakcímkártyát felhasználva. Molnár Richárd azonban meg sem jelent a vizsgán, mert a közvetítővel együtt azt hitték, hogy az szükségtelen.

Molnár pár hónappal később, 2017. május 15-én, vezetői engedély nélkül autózva okozta a két fiatalember halálával járó Dózsa György úti balesetet, amiért később jogerősen csupán 3 és fél év fogházat kapott.

A vád szerint Molnár Richárd 2017 június közepén újabb 300 ezer forintot adott át K. Bálintnak. Ő még aznap tovább is adta ezt a pénzt Sz. Mártonnak, aki azt állította, „rögtön jönni fog egy hölgy, és átadja Molnár Richárd jogosítványát”. Erre persze nem került sor, Sz. Márton ugyanis semmilyen hivatalos személlyel nem állt kapcsolatban. A harmadrendű vádlottban ekkor tudatosult igazán, hogy becsapta a másodrendű vádlott. K. Bálint a felismerés után tartott Molnár Richárdtól, ezért úgy döntött, hogy jobb híján levizsgázik majd helyette.

A következő hónapban állítólag teljesítette is Molnár helyett az utánképzést, és ő jelent meg a vizsgán is. Bár többször sikertelen vizsgát tett, végül azért levizsgázott. Molnár visszakaphatta volna vezetői engedélyét, ám azt 2017 szeptemberében újra bevonták.

Még autója sincs...

A hétfői tárgyaláson Molnár Richárdot hallgatták ki elsőként. Elmondta, hogy nyolc általános a legmagasabb iskolai végzettsége, és korábban vendéglátósként dolgozott nettó 200 ezer forintos fizetésért. A bíró kérdésére beszélt arról, hogy jelenleg a szombathelyi fegyházban tölti szabadságvesztését, és semmilyen vagyontárgya, gépkocsija nincs.

„2016-ig kell visszamenni, hogy képet kapjunk a dologról. Fél évre bevonták a jogsimat, mert összegyűltek a pontjaim, nem kötöttem be a biztonsági övem és ilyen halálos dolgok miatt. Jelentkeztem a Mozaik utcába” – kezdte vallomását Molnár Richárd.

Azt mondta, hogy szerette volna minél előbb letenni ezt a vizsgát, ezért megkereste barátait, hátha ismernek valakit, akinek van ismerőse a Mozaik utcában. Így jutott el végül K. Bálinthoz, az ügy harmadrendű vádlottjához.

Megállapodtam K. Bálinttal, hogy segít nekem, hogy az időpontokat előrébb hozzák, s lehet, hogy azt is el tudja intézni, hogy ne kelljen beülnöm hat után képzésre, és csak vizsgára kelljen mennem. Ezt követően elindult egy folyamat, többször is bementünk együtt, és úgy járt-kelt ott, mintha otthon lenne

Elmondása szerint a férfi ezt követően elkérte tőle az iratait, és hozott neki valamilyen „vizsgázós” papírt, amit ki kellett töltenie. Négyszer is bementek a Mozaik utcába és be is fizette az aktuális összegeket. Molnár Richárd úgy fogalmazott, hogy egy nem létező ügyben, egy nem létező rendőrt megvesztegetni nem érdemes és nem is lehet.

„Ha én a fejem tetejére állnék, és a Jóistent vesztegetném meg, akkor sem vezethettem volna, mert el voltam tiltva” – magyarázta az elsőrendű vádlott.

Molnár a másik vádponttal kapcsolatban azt mondta, hogy nem lett volna értelme mást beküldeni vizsgázni maga helyett, hiszen maga is megtehette volna ezt. Ráadásul a kérdéses időpontban házi őrizetben volt, annyira pedig nem buta, hogy akkor küldjön el vizsgázni valakit maga helyett, amikor házi őrizetben van.

Azt azonban elképzelhetőnek tartja, hogy K. Bálint elment helyette vizsgázni, de ő nem kérte erre. Állítása szerint az általa adott pénzek nem a jogtalan ügyintézésre irányultak, hanem csak arra, hogy "segítsenek meggyorsítani a bürokratikus folyamatokat". Azt pedig tagadta, hogy 300 ezer forintot adott volna a másik férfinak bármikor is.

Egymillió forint körüli összegetet tudott adni a nincstelen

Ezt követően a másodrendű vádlott, Sz. Márton Krisztián nyomozás során tett vallomását ismertették. A férfi azt mondta, hogy egy mobilüzletben ismerte meg K. Bálintot. Mivel az ismerőse nehéz körülmények között élt, ezért alkalmanként segítette, előfordult például, hogy cipőt vett neki. Később azonban megszakította vele a kapcsolatot.

Sz. Márton Krisztián azt állította, hogy nem ismeri Molnár Richárdot és mindössze kétszer látta eddig, 15 évvel ezelőtt egy szórakozóhelyen, egyszer pedig a tévében. Állítása szerint nem volt tudomása arról, hogy K. Bálint ismeri Ricsit és jogosítványokkal foglalkozik. Ennek ellenére később úgy nyilatkozott, hogy tudomása szerint minden alkalommal K. Bálint ment vizsgázni Ricsi helyett, és pótvizsgáznia is kellett. A férfi szerint K. Bálint egymillió forint körüli összeget kaphatott Molnár Richárdtól az ügyben vállalt szerepéért.

Molnár Richárd ezt nem hagyta szó nélkül, mint mondta: K. Bálint az életében nem látott még egymillió forintot, és egyébként is csak hitegette őt és összevissza hazudott neki a jogosítvánnyal kapcsolatban.

K. Bálint ügyvédje azt mondta a 24.hu-nak, hogy ügyfele be fogja ismerni a bűnösségét, és el fogja fogadni az ügyészség által kért két év felfüggesztett szabadságvesztést.