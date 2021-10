Anyaország :: 2021. október 6. 07:09 ::

Fordulat: a Mediánnál Dobrev 37, Márki-Zay 33, Karácsony 24 százalékon áll

A HVG szerdai számában megjelenő Medián-kutatás egy részét Hann Endre ismertette az ATV Voks című műsorában. Ebből az derül ki, hogy a második forduló előtt Dobrev Klára vezet, szorosan őt követi Márki-Zay Péter, és messze le vannak maradva tőlük Karácsony Gergely.

A Medián mérése szerint a szavazni szándékozók körében Dobrev Klára 37, Márki-Zay Péter 33, Karácsony Gergely 24 százalékon áll.

Hann Endre elmondta: a felmérés október első napjaiban készült.

Márki-Zay tegnap este: ha nem tudom meggyőzni Karácsonyt, én lépek vissza

Ha nem tudja meggyőzni Karácsony Gergelyt arról, hogy lépjen vissza, akkor ő fogja ezt megtenni – mondta Márki-Zay Péter kedd este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Az, hogy én kijelentettem, hogy erre is hajlandó vagyok, az még nem azt jelenti, hogy ebben is megállapodtunk volna – tette hozzá gyorsan a miniszterelnök-jelölt az Index szerint. Márki-Zay azt nem árulta el, hogy mivel tervezni meggyőzni Karácsonyt, de azt is elismerte, hogy a budapesti főpolgármesternek abban igaza van, hogy ha ő lép vissza Márki-Zay Péter javára, akkor a szavazói egy része átszavazhat Dobrev Klárára, míg fordítva ez nem valószínű.

A műsorban Márki-Zay elnézést kért egy korábbi kijelentéséért is, nevezetesen azért, miszerint Dobrev Klárával nem lehet Orbán Viktort leváltani. Hozzátette: a közvélemény-kutatások szerinte ezt mutatják, majd elismerte, hogy a Demokratikus Koalíció nélkül nem lehet leváltani Orbánt.