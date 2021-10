Anyaország :: 2021. október 20. 08:15 ::

Magyar rendszámú kisteherautóban találtak két halott migránst az osztrákok a többi fiatal férfi "menekült" között

Magyar rendszámú az a sárga Renault kisteherautó, amelynek a sofőrje után az eisenstadti (kismartoni - a szerk.) járásban valóságos hajtóvadászat indult kedden – írja az osztrák Kurier cikke nyomán a kizárólag a megszállók megnevezéseit használni hajlandó, zsidó Telex.



Fotó: Robert Jaeger / APA / AFP

A Soprontól csupán pár kilométerre, de a jelenlegi határok szerint már Ausztriában található Siegendorfnál (Cinfalva - a szerk.) kedd délután egy óra körül osztrák katonák állítottak meg egy kisteherautót, ami gyanús lett nekik. Amikor a katonák kinyitották az autó hátulját, segítségért kiabáló és levegő után kapkodó, összezsúfolt embereket, összesen 28, frissebb hírek szerint 29 migránst találtak, közülük kettő már nem élt.

Amíg a katonák kinyitották a rakodóteret, sofőrnek sikerült elszaladnia.

A magyar rendszámú kisteherautó sofőrjét továbbra is keresik. Kedden a határ menti terület átkutatására rendőrségi helikoptereket, kutyákat és drónokat is bevetettek. Délután több szemtanú is beszámolt arról, hogy látta a szökevényt.

A kocsiban talált migránsok mind felnőtt férfiak, szírek és kurdok. A két halott húszas éveiben járhatott, haláluk pontos okát az eisenstadti ügyészség által már elrendelt boncolás után lehet majd megmondani. A Kurier információi szerint megfulladhattak, súlyosan dehidratáltak és fizikailag feltűnően gyengék voltak. A többi migráns nem szorult orvosi segítségre, őket Nickelsdorfba (Miklóshalma - a szerk.) szállították, és az osztrák hatóságok kedden elkezdték kihallgatni.

Gerald Tatzgern, az osztrák szövetségi bűnügyi rendőrség csempészet elleni küzdelemért felelős központi irodájának vezetője közölte, hogy a kocsiban talált férfiak feltehetően nyugat-balkáni migránstáborokból érkeztek.

„Valószínűleg nem akartak még egy telet ott tölteni” – mondta Tatzgern, aki arról is beszélt, hogy a magyar hatóságok is a helyszínen voltak már kedden.