Anyaország :: 2021. november 6. 07:30 ::

Vizes élőhelyek újultak meg a Duna egykori árterén, költéshez kezdett a cigányréce is

Lezárultak a dávodi Földvári-tó és a karapancsai erdei tavak rehabilitációjának kivitelezési munkái Bács-Kiskun megyében, amelyek eredményeként védett madaraknak otthont adó vizes élőhelyek újultak meg a Duna egykori árterén - tájékoztatta Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) az MTI-t.

A pécsi központú intézmény közleménye szerint a két kiemelkedő jelentőségű természetvédelmi területet a Környezeti és energiahatékonysági operatív program (Kehop) több mint 300 millió forintos támogatásából újította meg a nemzeti park. A műtárgyak felújításával, a csatornák és tavak kotrásával megvalósított élőhelyfejlesztésnek köszönhetően már az idei évben sikerült mindkét vízrendszert teljesen feltölteni, lehetőséget adva a változatos, vizes élőhelyekhez kötődő fajok megjelenésének és megtelepedésének - írták a közleményben.

A projekt eredményeképpen a dávodi Földvári-tónál a telepesen fészkelő madárfajok, mint például a nagy kócsag és a kiskócsag, zavartalanul kezdhettek a költéshez. Két másik tóegység kotrásával létrejött nagy kiterjedésű, nyílt vízfelületen pedig változatos madárvilág jelent meg táplálkozni, illetve több faj - így cigányréce, böjti réce, szárcsa, nyári lúd - is költéshez kezdett a part menti növényzetben. Azt írták, hogy késő tavasszal már a nyári ludak tojásos fészekaljaira bukkantak a területen, s nagy számban voltak jelen szárcsák és rendszeresen megjelent vadászni a rétisas is. A DDNPI összegzése szerint a gazdag élővilág fennmaradásának biztosítása érdekében elnyert európai uniós támogatás segítségével a szárazodó Mohács-sziget területein javul az ökológiai állapot, illetve növekszik a jellegzetes vizes és vízi, erdei élőhelyek kiterjedése is.