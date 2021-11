Anyaország, Videók :: 2021. november 22. 13:10 ::

A Bors szerint titkos élettársával bujkál a Jobbik elnöke, Jakab szerint ez csak munkaértekezlet

Jakab Péter hivatalos lakóhelye Budapesten a XI. kerületi Fraknó utcában van, ezt fizeti számára az Országgyűlés Hivatala, havi 239 ezer forintért. Csakhogy, mint kiderült, ez egy kamu lakás, itt soha nem lakott a politikus, csak a pénz megszerzése miatt kötött szerződést egy régi családi baráttal, írja a Bors. (Az erről szóló bizonyítékokat, dokumentumokat, melyeket a bulvárlap pénteken hozott nyilvánosságra, már nem is próbálta cáfolni a Jobbik elnöke.)

A Bors időközben azt is kiderítette, hol lakik valójában Jakab Péter. Állításuk szerint megtalálták a bujkáló politikust a XI. kerületi Csóka utcában. Jakab a külvilág és persze a családja elől is igyekszik eltitkolni ezt a lakást, nyilvánvalóan azért, hogy fenntartsa az odaadó családapa látszatát, írják.

A Bors újságírói azt is kiderítették, hogy a Jobbik elnöke hosszú hónapok óta eltitkolt élettársi viszonyban él Budapesten egy, a feleségénél sokkal fiatalabb nővel - és ezzel nemcsak a családját, a feleségét, de a pártját is kínos helyzetbe hozta.

Budán, néhány percre a Jakab család kelenföldi ingatlan-birodalmától - egy Csóka utcai lakásban élnek együtt. Jakab nem egyszer még a hétvégéket is új élettársával tölti, családjától és gyerekeitől távol. Van, hogy esténként kint az utcán várja a hölgyet és elébe szalad, áll a lap cikkében. Bizonyíthatóan, életvitelszerűen együtt élnek, írják.

A Bors újságírói tanúi voltak annak is, hogy a pártelnök sofőrje reggelente ide a Csóka utcába jön Jakabért és élettársáért. A Bors felvételein jól látszik az is, hogy a pártelnök és a hölgy mennyire titkolni próbálják ezt a kapcsolatot. Az utcára lépve azonnal körülnéznek, nem veszi-e észre őket valaki, vagy gyakran egymástól külön, néhány perc különbséggel jönnek ki és mennek be. Minden mozdulatuk, gesztusuk azt sugallja, nagyon félnek attól, hogy fény derül erre a kapcsolatra.

A gond mindössze az, hogy a Jobbik elnöke nemcsak a kamu lakással, az Országgyűléstől kicsalt pénzzel, de pártja, a politikai közvélemény, sőt gyanútlan családja becsapásával is hamis látszatot kelt. Facebook-bejegyzéseiben, minden ilyesfajta megszólalásában ugyanis a családjáról, gyerekeiről gondoskodó boldog családapa látszatát igyekszik kelti.

A lakás fenntartása, finanszírozása is további kérdéseket vethet fel.

A Bors információit állítólag megerősítették jobbikos forrásaik. A párt vezetői közül néhányan hosszabb ideje tudnak a titkos lakásról, Jakab "kettős életéről" és élettársáról.

Cikkük szerint olyan, a párt belső életét közelről ismerő személlyel is beszéltek, aki személyesen járt a harmadik emeleti lakásban. Ő is megerősítette, hogy a pártelnök a családját, feleségét félrevezetve, életvitelszerűen együtt él ezzel a bizonyos hölggyel.

Videóösszeállítást is közöltek, és, bár alaptétel, hogy általában véve a fideszes sajtónak sem erőssége az igazmondás, a látottak alapján Jakab

bőrönddel megy be,

saját kulcsa van,

a kocsi egész éjszaka ott marad,

reggel együtt hozzák le a szemetet,

ezt azért nehéz munkaértekezletnek beállítani, ahogy próbálja... De álljon itt a reagálása is a videó alatt, teljes terjedelmében:

