Anyaország, LMBTQP+ :: 2021. december 15. 11:04 ::

"Nem ugyanaz a szeretet!" - üzeni a HVIM az LMBTQP-provokációra

Az LMBTQP-szervezetek sorozatosan minden évben az adventi és karácsonyi időszakot kívánják felhasználni saját veszett ideológiájuk terjesztésére, mellyel megszentségtelenítik a karácsonyi ünnepkört. Mozgalmunk számos alkalommal állt már ki a létrontókkal szemben a normalitás védelmében, idén sem hagytuk szó nélkül a provokációt. Örvendetes volna, ha a vármegyések példáját többen követnék ötletes átírásokkal, kreatív megoldásokkal szervezetektől függetlenül is, és minden ilyen provokációra megfelelő válasz születne! - írják a Szent Korona Rádión, alább a folytatás.



Mivel az LMBTQP-szervezetek idén sem hagyták békén szent ünnepünket, a HVIM tagsága a fővárosban, több megyeszékhelyen és városban is helyesbítette óriásplakátjaik üzenetét. A transzparensen a következő felirat szerepel: “#ugyanaz a szeretet”, mellyel arra akarnak utalni, hogy mind a homoszexuális kapcsolatokban, mind a szivárványcsaládokban a heteroszexuális kapcsolatokkal és a tradicionális családmodellben fennálló szeretettel megegyező körülmények teremthetők. Ezen állításuk azonban hazugságra épül, ugyanis az azonos nemű párok esetében a nem bináris felállás miatt nem tud igazi szerelem fellobbanni, csupán az érzéki vágyak kielégítésére irányuló igény, továbbá a másik testének imádata, így ezen kapcsolatok az idő múlásával tönkremennek, és életben tartásukra egyetlen lehetőség létezhet, ami egy erősebb köteléket tud kialakítani közöttük, egy gyermek örökbefogadása. Ezzel azonban saját életük mellett egy harmadik, vagy akár még több személy életét döntik romba.

Közöltük, hogy nem hagyjuk a magyar társadalom deviáns irányzatok felé való “érzékenyítését”, mert “Nem ugyanaz a szeretet!” Tehát ez sem nem az első, sem nem az utolsó akciója volt a Mozgalomnak a normalitás védelmében.

Az LMBTQP-szervezetek háttértámogatása abból is kitűnik, hogy plakátjaik forgalmas, ezáltal drága bérlési területeken helyezték el. A lobbi mögött hatalmas pénzügyi NGO-k állnak, azonban nem rettenhetünk meg tőlük. Az is megjegyzendő, hogy fokozott rendőri jelenlét volt tapasztalható a plakátok körül, így a védelmük is meg van oldva. Az egyik helyszínen kb. 5 percenként ment el egy járőröző rendőrautó a plakát előtt.