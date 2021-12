Anyaország, Videók :: 2021. december 22. 13:30 ::

Ezért kell sok oltást rendelni: ha nem tettük volna, most miből küldenénk 530 ezer adagot Bangladesnek?

Magyarország 530 ezer adag koronavírus elleni AstraZeneca-vakcinát biztosít Bangladesnek - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalára szerda reggel feltöltött videóban.



A videó feliratozójának pedig egy helyesírási gyorstalpalót kellene biztosítani - lehetőleg felgyórsítva...

Szijjártó Péter azt mondta, hogy Magyarország ezzel segít felgyorsítani a bangladesi oltási kampányt, és hozzájárul ahhoz, hogy az emberek a világ azon táján is nagyobb biztonságban legyenek.

Hangsúlyozta, hogy a magyarok "Európa leggyorsabb oltási kampányát" tudták megkezdeni tavasszal. Ennek köszönhetően az emberek életét és munkahelyét is biztonságba tudták helyezni. Magyarországon sok millió vakcina található a raktárakban, ami lehetővé teszi, hogy mindenki megkapja az első, a második, vagy akár a harmadik oltást is.

"Ráadásul most tudunk segíteni másoknak is" - tette hozzá a miniszter, kiemelve: ez egy globális járvány, "mi annál nagyobb biztonságban vagyunk, minél (...) gyorsabban oltanak a világ többi országában is". Főleg azon államokban, ahol sokan élnek, és ahonnan sokan utaznak Európába irányába. "Ezért minden idők második legnagyobb vakcinasegítségét nyújtjuk, ezúttal Bangladesnek" - emelte ki.

Nem ez az első ilyen ajándék: Szijjártóék novemberben például Ghánának 800 ezer, Ruandának 300 ezer koronavírus elleni vakcinát küldtek.