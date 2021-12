Anyaország :: 2021. december 23. 08:40 ::

Kiszivárgott képernyőképek: így csalnak a közvélemény-kutatók a Mi Hazánk kárára

Íme néhány exkluzív bizonyíték, hogyan csalnak a közvélemény-kutatók a Mi Hazánk kárára: a harmadik utas párt nevét a kérdezőbiztosnak tilos beolvasnia, ezt a fontos szabályt olykor három felkiáltójellel is jelzik a munkaanyagban, a megkérdezett így lényegében csak két párt(szövetség) közül választhat, holott a szavazólap nem így fog kinézni – közli Facebook-oldalán Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.



Ha nem sorolják fel a választhatók közt, akkor nyilván kevesebb ember mondja magáról, hogy ő tulajdonképpen egy harmadik politikai alakulatra szavazna...

A képernyőképek attól a jobbikos Iránytű Intézettől valók, mely még így is 5%-ra mérte legutóbb a Mi Hazánk Mozgalmat a balliberálisok belső használatra (illetve belharcra) készített, elhíresült felmérésében. (Vajon most kit fog ügynöknek kikiáltani Márki-Zay ezért az újabb kiszivárogtatás miatt?) Az Iránytű ugyanakkor gyakran a Medián és a Republikon alvállalkozója, elég általános gyakorlat köztük az efféle csalás.

Az Iránytű Intézet és a 21 Kutatóközpont az I. kerületi önkormányzat megbízásából is készített felmérést, ott is ezzel a trükkel operálva, ahogy az egyéni jelöltek közt sem választható opció a Mi Hazánk jelöltje (ld. pl. a debreceni űrlapot), noha régóta jeleztük, hogy mind a 106 választókerületben saját jelöltet állítunk, sőt közzé is tettük bemutatásukat.

A Kétfarkú Kutyapártot sem olvassák be opcióként telefonon a közvélemény-kutatók, de nekik nincs is mindenhol jelöltjük (volt, ahol eleve balliberális előválasztási jelölt mellé álltak), és papírforma szerint nem is tudnak listát állítani (hacsak a Fidesz ki nem segíti őket ajánlásokkal).

A média szinte teljesen elhallgatja a Mi Hazánk Mozgalmat (ezt az NMHH statisztikái is kimutatják ), a közvélemény-kutatók hasonló módszerrel élnek, miközben gyakran mérik külön azokat a pártokat, melyekre önállóan szavazni nem is lehet. A parlamenten kívüli pártokat mindig alábecsülik (ld. pl. 2010 előtt az LMP esetét), ahogy Márki-Zayt is alaposan elmérték az előválasztás során, de a Mi Hazánkkal szembeni hamisítás immár bizonyítottan szándékos.

S hogy melyik közvélemény-kutató melyik irányba elfogult? Nem árt tudni: