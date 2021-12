Anyaország, Koronavírus :: 2021. december 23. 21:27 ::

Orbán most még azt mondja a sorozatos oltásokról, nem nézhetünk úgy ki, mint az ementáli sajt - üzent is neki a svájci nagykövetség

Megszólítva érezte magát a svájci nagykövetség Orbán Viktor ementáli sajtos hasonlata nyomán, amikor is keddi sajtótájékoztatóján a többedik újraoltással összefüggésben a kormányfő az Index kérdésére, miszerint Ausztria most is laborként funkcionál-e Magyarország számára, azt mondta:

Ők megmaradtak a vegyes védekezésnél, mi viszont nem hiszünk a karanténban, csak az oltásban. Információim szerint a harmadik oltás az omikron ellen is jó. Egy idő után be fogunk sokallni az oltásoktól, nagyon bízom benne, hogy három oltás már elég lesz. Nem nézhet úgy ki az ember, mint az ementáli sajt.

Mivel az ementáli egy svájci kemény sajt, a nagykövetség szükségesnek érezte tisztázni a dolgot. Közlésük szerint a svájci hatóságok is arra ösztönzik a lakosságot, hogy a koronavírus elleni védelem fokozása érdekében vegyék fel a harmadik oltást.