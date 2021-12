Még az ellenzéki szavazók harmada szerint is Orbánék nyerik a tavaszi választást. A szavazókorú népesség körében 5 százalékos Fidesz-előnyt mért a Medián, a kutatás szerint bejutna a parlamentbe a Mi Hazánk is.



„Lassan a választási győzelem esélyét veszélyezteti az a hosszúra nyúlt macskajaj, amire az előválasztást megszervező és finanszírozó ellenzéki pártok keltek Márki-Zay Péter győzelmének másnapján. Egyre világosabban látszik, hogy az Orbán-kormány ellen összefogó hatok nem pusztán eltűntek a váratlanul magas részvételt hozó, az ellenzéket évek óta először kezdeményező szerepben láttató előválasztás után” – írja azon cikkének bevezetésében a hvg, melyben a Hann Endre vezette Medián legújabb közvélemény-kutatásának eredményeit ismertetik.

Ebből az derül ki, hogy még az ellenzéki szavazók harmada is a kormányzó jobboldal győzelmére számít a jövő tavaszi választásokon, az ellenzéki szavazók alig több mint fele (54 százalék) nyilatkozta azt, hogy a Márki-Zay vezette hatpárti összefogás nyeri 2022-t. Ugyanez az arány a Fidesz-szavazók esetében 91 százalék.

Az adatokat a teljes népességre vonatkoztatva azt kapjuk, hogy a szavazókorú lakosság 63 százaléka szerint a Fidesz nyer 2022-ben.

„Ha az előválasztásnak volt is némi mozgósító hatása az ellenzéki szavazókra, ez kevésnek bizonyult ahhoz, hogy mindannyiuknak visszaadja a győzelembe vetett hitet: közülük csak minden második bízik az ellenzéki összefogás sikerében, egyharmaduk a Fidesz újrázására számít. Rossz hír az ellenzéknek, hogy mivel a kisebb pártok támogatói és a bizonytalanok körében is többen vannak, akik Orbánék hatalmon maradását feltételezik, a teljes szavazókorú népességben csaknem kétharmados az utóbbi véleményen lévők aránya” – értékeli a lap az eredményeket.

A felmérés december 4-7 között készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, reprezentatív minta alapján.

A felmérésben rákérdeztek a pártpreferenciákra is. Egy közeljövőben tartandó országgyűlési választáson a szavazókorú népesség 39 százaléka választaná a Fidesz-KDNP-t, és 34 százaléknyian a balliberális összefogást – derül ki a kutatásból.

„A választani tudók” kategóriában is öt százalék előnnyel 45-40-re vezet a Fidesz az ellenzék előtt, míg a Medián a „választani tudó biztos szavazók” terén már enyhe ellenzéki fölényt mért: e kategóriában 45 százalék választaná a baloldali közös listát, 44 százaléknyian a Fideszt.

Érdekesség, hogy mindhárom fent említett kategóriában parlamenti küszöb fölé került a két kisebb formáció, a Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutya Párt. Toroczkaiék pártja a biztos pártválasztók körében 5 százalékos, a kutyapártot ugyanebben a kategóriában 6 százaléknyian támogatják. „A fiatalok a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra és a Mi Hazánk Mozgalomra is az átlagnál nagyobb valószínűséggel szavaznának” – írta a kutatáshoz fűzött kommentárjában Hann Endre.

A Fidesz esélyeit növelheti az is, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, több tartalékja van, mint az ellenzéknek: a kormányellenes, az összefogásra szavazók 87 százaléka egyben biztos szavazó is, ugyanez az arány a fideszeseknél 74 százalék: van még tehát kiket mozgosítani a kormánypártok szemszögéből nézve.

A hvg-s cikk ismeretlen szerzője nem finomkodik Márki-Zay Péterrel és az ellenzéki pártokkal szemben, idézi a Mandiner:

A jelek szerint a legelső lépést nem tudták még megtenni: kibékülni a miniszterelnök-jelölti verseny végeredményével. Márki-Zay Péter is követ el taktikai hibákat, hiszen a hírek szerint az ellenzék egyesítése helyett érvényesíteni próbálja a győzelméből fakadó erőfölényét. Saját párt, saját frakció, a fontos döntéseknél vétójog – ez a hódmezővásárhelyi polgármester néhány követelése, ezek viszont borítják az amúgy is labilis hatpárti egyezség eddigi erőviszonyait. Közben pedig több interjúban is árulással vádol ellenzéki politikusokat.