A Momentumnak csak a hanukagyertyák élete számít: 350 ezres bírság a keresztállításért

350 ezres bírságot szabott ki a Mi Hazánk adventi keresztállítása miatt a Soproni Tamás momentumos polgármester által vezetett Terézváros Önkormányzata, melynek azt a Rendészeti Osztályát találták illetékesnek az ökumenikus keresztállítási missziónk ügyében, mely a felszentelt kereszt megrongálása ügyében viszont nem indított eljárást - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.

A Momentum kiskirálykodó polgármestere novemberben azzal az indokolással utasította el közterület-használati kérelmünket, hogy a Nyugati téren nincs hely – csak a hanukagyertyáknak… Két évvel korábban még nyíltan beismerte, hogy politikai alapon diszkriminál minket. Tiltása ellenére ökumenikus keretek közt felállítottuk a keresztet , mert Magyarország a magyaroké! Nem hátráltunk, hanem egy jogi kiskaput felhasználva több mint egy hónapos, vízkeresztig tartó gyűlést jelentettem be a rendőrségen, melynek díszleteként állt a kettőskereszt, ezért az önkormányzat bírságával szemben fellebbezéssel él a Mi Hazánk Mozgalom, és hivatali visszaélés miatt is feljelentést teszünk a polgármester ellen.

Soproni Tamás nácizó uszítása nyomán sajnos nem meglepő, hogy legutóbb is tettlegességig fajult a keresztényellenesség, többször megrongálták a Nyugati téren felszentelt keresztünket. Nem tolerálták a nemzeti színű gyertyákat sem, ellopták azokat a talapzatról, s letépték az "Áldott karácsonyt és boldog új évet a keresztény és magyar országnak!" feliratokat az ökumenikus keretek közt felállított kereszt talapzatán, végül egy részét össze is törték. Idén is feljelentést tettem, de egyelőre ugyanúgy eredménytelenül, mint a korábbi években, amikor a számos rongálás egyetlen elkövetőjét sem kutatta fel a rendőrség, mely csak a hanukagyertyákat őrzi. Ez ugyanolyan kettős mérce, mint hogy a zsinagóga állandó rendőri védelméhez hasonló biztosítást hiába kezdeményeztünk a Szabadság téri, Hazatérés református templomának, holott csak utóbbit szokták megtámadni (főként a bejáratánál lévő Horthy-szobrot, de a lépcsőt is vörös festékkel öntve le), Pintér Sándor mégis megtagadta a zsinagógához hasonló rendőri felügyeletet.

A kereszténység általános jelképe forgalmas közterületekre helyezésének fő célja, hogy az emberek megálljanak egy pillanatra a karácsonyi bevásárlási láz miatti rohanásban, és elgondolkozzanak az ünnep valódi értelmén… A keresztállítási misszió tehát egyfajta tüntetés is népünk fogyasztói társadalommá való züllesztése ellen. Karácsony üzenete ma is ez az örömhír: „Velünk az Isten” (Mt 1,23). Mi azt is hirdetjük vele, hogy a kereszténység gondolatvilága minden napunk része kell legyen, így jelképesen a kereszteket sem engedjük a templomokba zárni.

