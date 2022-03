Anyaország, Videók :: 2022. március 18. 16:04 ::

Márki-Zay feljelentett mindenkit is, mert őt nem szabad ám a saját elmebeteg nyilatkozataival szembesíteni

Márki-Zay Péter pénteken cáfolta, hogy az ellenzék katonákat akarna külföldre küldeni, majd rémhírterjesztés és közösség elleni uszítás gyanúja miatt feljelentést tett a Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészségen.

Az ellenzéki kormányfőjelölt az ügyészség épülete előtt tartott, de online közvetített sajtótájékoztatóján magyarázatként közölte, hogy a közösség elleni uszítás a nagy nyilvánosság előtt, a lakosság egyes csoportjai ellen elkövetett, gyűlöletkeltésre alkalmas kijelentések közvetítése. A Fidesz nagyon sok olyan kijelentést tett, amelyekkel valótlanul rágalmazza az ellenzéket, a "migránsbetelepítéstől", a nyugdíjak elvételén keresztül a minimálbér megszüntetéséig - mondta a politikus. Hozzátette, a nyilvános programjukban ezeknek az ellenkezője szerepel.

Beszédét folytatva kiemelte, hogy Orbán Viktor maga tárgyalt Boris Johnson brit miniszterelnökkel a magyar katonai részvételről az ukrán konfliktusban. A magyar kormányfő "saját maga szállít fegyvereket Ukrajnába", mert az unió 27 vezetőjének egyikeként megszavazta az ukrán fegyverszállítást és engedélyezte, hogy "Magyarország területén keresztül mehetnek, egy harmadik országon is átlépve" Ukrajnába fegyverszállítmányok - állította Márki-Zay Péter.

A miniszterelnök kapkodva megváltoztatta saját korábbi álláspontját, méghozzá nemcsak a NATO-csapatok magyarországi jelenlétéről vagy a fegyverszállítások kérdéséről, de arról is, hogy nekünk a NATO nyújt-e védelmet, vagy pedig a NATO nélkül tudjuk megvédeni saját magunkat - fogalmazott.

Kijelentette: amikor Orbán Viktor és az ellenzék is azt mondja, hogy Magyarországot a NATO védheti meg és Magyarországnak mindenben a NATO-t kell támogatnia, akkor a kormányfő "az én ugyanilyen tartalmú kijelentéseimbe valótlanul belemagyarázza", hogy az ellenzék akar fegyvereket, katonákat, illetve ki sem képzett, nem a honvédség kötelékébe tartozó fiatalokat küldeni az orosz-ukrán konfliktusba.

Ez a rémhírterjesztés, ez a riogatás, ez a magyar lakosság megfélemlítése - összegzett Márki-Zay Péter. Azt már elfelejti hozzátenni, talán mert Nyugat felé szolgai módon gondolkodik, hogy a NATO-ban igenis van szavazati jogunk, a hozzájárulásunk ugyanúgy szükséges lehet, mint az Orbán fejére joggal olvasott EU-s esetben. De ez ennek a tudathasadásosnak nem tűnt fel. Egyébként a Gulyás Márton-féle Partizánban nem valami kényszerből nyújtott segítségről beszélt, annál sokkal lelkesebb volt egy ilyen érzékeny helyzetben:

Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk.

Ezután a katonai segítség kérdésére köntörfalazni kezdett:

[...]ha nem Putyin ügynökeként működne Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként, minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget és támogatást megadhat Ukrajnának.

Majd újabb kérdésre hozzátette:

Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. De egyelőre erről szó sincs.

Tehát ő nagyon szívesen segít, amit csak a NATO megenged, katonailag is, és persze a NATO csak úgy dönt (hangsúléyozza is lojalitást), nekünk ahhoz szavunk sincs, ha ő a miniszterelnök (igaz is, egy bábtól ez reális önértékelés)... Hozzátehetjük még: számos NATO-akcióból kimaradtunk eddig is, Líbiát sem bombáztuk, Koszovó esetében is "csak" légteret engedtük át, de például a görögök sem vettek részt a délszláv háborúban, amikor a jóváhagyásukkal beavatkozott a NATO. Mire fel is volt ez a nagy lelkesedés, amikor a nyugati vezető politikusok ezt megelőzőleg kerek perec kijelentették, hogy nem megy katonájuk Ukrajnába?

A hazug Fidesz-propagandát nem szeretjük, de Márki-Zaynak nem áll jól eljátszani a nagyhalált, amikor saját magától beszél összevissza, és tesz súlyos, árulkodó állításokat. Mert ezek a magyarázkodások éppen úgy hazugságokon alapulnak, mint a kormány agymosása. Talán nem kellene hülyeségeket beszélni, és nem kellene ütközőig tolni az atlantista szervilizmust sem. Egyikre sincs szüksége hazánknak.

Szegény ártatlan MZP, akit mindig csak nemtelen eszközökkel bántanak...

...csak éppen cikkünk megjelenése pillantában is ott virít a Facebook-oldalán ez a kép, ami fordított esetben a Fidesz médiának is a becsületére válna:

Ehhez fölösleges további kommentárt fűzni. Reméljük, Márki-Zayhoz sem lesz már sokáig szükséges, mert vele is csak azok vannak eggyel többen, akiket el kellene takarítani a közéletből. Arra jó, hogy mellette az aljas, de dörzsölt Gyurcsány szellemi fárosznak tűnjön...

(Kuruc.info - MTI)

