"Úristen! Mi folyik itt?" - a fideszes firkásznak sem tetszik az általa imádott rendszernek köszönhető Budaházy-ítélet

Pilhál Tamás a Facebook-oldalán osztotta meg fájdalmát. Mi mondtuk régóta, hogy mi várható a Gyurcsányékat a hazug ígéreteik ellenére el nem számoltató, az ellenségképet inkább kétharmadokra váltó kedvenceinek tizenkét éve regnáló rendszerétől... (Persze hátra még a másodfok és kegyelmet is lehet adni. De vajon adnak is?) És persze mehet most a szemkilövetővel való - nem alaptalan - riogatás április 3-a miatt. Mindenet rá lehet hárítani a bírókra, Orbán ott se volt. Vajon Budaházyért, Magyarországért vagy a Fideszért aggódik a leginkább? Olvasóinkra bízzuk ennek az eldöntését. Alább a bejegyzés.

Kegyelmet Budaházynak!

Ez így nincs jól. Nagyon nincs jól. Budaházy György tizenhét év fegyházat kapott bűnszervezetben elkövetett „terrorcselekményekért”. Rá és társaira összesen 117 év szabadságvesztést szabott ki egy bizonyos Ignácz György, a Fővárosi Törvényszék bírája szerdán.

Mit is követett el Budaházy György? Nézzük csak! Netán gumilövedékes vadászpuskával szemeket lőtt vagy lövetett ki 2006. október 23-án? Ő vakította meg néhai Csorba Attilát, Nagy Lászlót vagy Kenéz Károlyt? Esetleg hátba lőtt egy vak fiatalembert a Blaha Sörözőnél? Ő törte el a már megbilincselt, védekezésre képtelen Fábián Gábor kezét? Lovasrohamot vezényelt ártatlan civilek ellen? Gumibotos, viperás rendőröket küldött a Fidesz ünnepi nagygyűléséről távozó nagymamák, asszonyok, gyermekek közé? Levetette a rendőrök azonosító jelvényét, hogy azok következmények nélkül, büntetlenül kegyetlenkedhessenek Budapest utcáin? Órákon keresztül térdepeltetett asszonyokat, diákokat a Magyar Rádió udvarán? Utasítást adott az elfogottak fogdai bántalmazására? Vagy egy MSZP-SZDSZ-kormánynak hívott bűnszervezet élén szisztematikusan eladósította, kifosztotta, külföldi érdekköröknek kiárusította Magyarországot, hazudott reggel, éjjel meg este? Trükkök százaival, a költségvetési adatok meghamisításával átverte Brüsszelt, szándékosan megtévesztette a magyar szavazókat, s így nyert csekély különbséggel választást?

Nem. Mindezeket az állami terrorcselekményeket és maffia-gazemberségeket nem Budaházy György követte el, hanem Gyurcsány Ferenc és bűnszervezete. Ám ezek az elkövetők nemhogy büntetést nem kaptak, hanem egyik részük kitüntetést vett át, másik részük kiemelt nyugdíjjal éldegél, mint Marci Hevesen. Maga a főbűnös, a 2006 őszi rendőrterror feltételezett kitervelője, a Hibbant Néró pedig senkitől sem zavartatva éppen arra készül, hogy április 3-án visszatérjen a kormányrúdhoz, és ott folytassa ámokfutását, ahol a 2006 őszi vérfürdőkor vagy az IMF-hitel fölvételekor abbahagyta.

Budaházy György nem követett el ilyen gaztetteket. Ő csupán egyike volt annak a több millió magyarnak, akiket a fenti bűnök fölháborítottak, vérig sértettek. Viszont másokkal ellentétben ő úgy döntött (már amennyiben egy szó is igaz a vádiratból meg az ítéletből), hogy ellenállást szervez. Tudniillik úgy vélte, békés utcai tüntetgetésekkel egy maffiakormányt nem lehet lemondásra bírni. Így hát állítólag létrehozott egy Magyarok Nyilai nevű szervezetet, amely – a vád és a nem jogerős ítélet szerint – 2007 és 2009 között Molotov-koktélos támadásokat hajtott végre szocialista és szabad demokrata politikusok házai ellen. E gyújtogatások annyira „komolyak” voltak, hogy egy ízben sikerült egy lábtörlőt fölgyújtaniuk. A többi esetben pedig kisebb anyagi károkat okoztak. Személyi sérülés egyszer történt: mikor néhány símaszkos tag összeverte Csintalan Sándor műsorvezetőt. (Itt személyes bosszúról lehetett szó, miután Csintalan a műsorában többször sértegette Budaházyékat.) A molotovos támadásokkal – az ügyészség és a bíróság szerint – az volt Budaházyék célja, hogy megváltoztassák a balliberális kormány politikáját. Például, hogy ne adják el a kórházakat, ne engedjék be a karvalytőkét az egészségügybe. Persze, semmilyen eredményt nem értek el, hiszen az egészségügyet Gyurcsányék taccsra tették, beeresztették a Hospinvestet és társait, amelyek irgalmatlan fosztogatást végeztek. Továbbá lett vizitdíj, kórházi napidíj. Csak a Fidesz által kezdeményezett 2008-as szociális népszavazás bírta megállítani Gyurcsányék ámokfutását – Budaházyék lábtörlő-gyújtogatása nem.

És itt, ezen a ponton adódik a kérdés: miféle terrorszervezet az, amely nem politikusok elrablásával, túszul ejtésével, hanem kisebb rongálásokkal próbál politikusokat jobb belátásra bírni? Az egyik válasz az, hogy pancser terrorszervezet. A másik pedig az, hogy az ilyen nem egy terrorszervezet, hanem végtelenül elkeseredett emberek csoportja, akik a polgári engedetlenség erőszakos formáihoz nyúltak. Ám akármelyik válasz az igaz: egyik esetben sem kéne olyan brutális büntetést a nyakukba sózni, mintha az Iszlám Állam tömeggyilkosairól lenne szó!

Ha a lábtörlőfelgyújtás terrorizmus, akkor a rendőrök bántalmazásával végződő CEU-tüntetések, a Soros-maffia által szervezett egyetemfoglalások, hídlezárások, a Fidesz-székház elleni támadás, Fekete-Győr András rendőrökre dobott füstbombája és a parlamenti pulpitus ellenzéki lezárása is az!

Nyilván nem szabad elbagatellizálni a molotovozást. Ám 117 év fegyházat kiszabni sokgyermekes családapákra, akik már így is hosszú éveket töltöttek előzetes letartóztatásban és házi őrizetben, továbbá tizenhárom éve büntetőeljárás alatt állnak (ami önmagában is büntetés) – súlyos igazságtalanság. Sőt: aljasság. Halkan jelzem: 1963-ban még a véreskezű Kádár is amnesztiát adott az ötvenhatos politikai foglyok többségének!

Úristen! Mi folyik itt? Az ötvenhatos sortüzekre parancsot adó Biszku Béla felfüggesztett börtönt kapott ugyanezen a Fővárosi Törvényszéken! Értik? Fegyvertelen civilek százait gyilkoltatta le komcsi belügyminiszterként, és felfüggesztettel megúszta. Budaházyék egyetlen ember életét sem vették el, mégis 117 évet kaptak. Önök szerint jól van ez így? Szerintem nincs. Ez nem igazságszolgáltatás, hanem taláros bűnözés!

Bizony, igaza volt Budai Gyulának, amikor pár éve azt mondta: a bírák többsége komcsi. És ennyit arról, hogy az ügyészség mennyire „fideszes”.

Miután a magyar jogszolgáltatás sokadjára teljes csődöt mondott, a köztársasági elnök emberségén, bölcsességén múlik, hogy véget vessen ennek az őrületnek. Hamarosan Áder János asztalára kerül Budaházyék kegyelmi kérvénye. Történelmi igazságtétel lenne, ha utolsó döntésével kegyelmet adna nekik.