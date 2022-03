Anyaország :: 2022. március 26. 19:36 ::

Brit építésziroda nyerte az új Nyugati pályaudvar tervpályázatát

Brit építésziroda, a Grimshaw Architects nyerte az új Nyugati pályaudvar tervpályázatát - olvasható Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szombati Facebook-bejegyzésében.

"Egy 21. századi, háromszintes, részben föld alá süllyesztett, modern pályaudvarként tervezzük újjá a Nyugati pályaudvart. Az új terv tiszteli a múltat, Budapest építészeti örökségét, és jól illeszkedik a környező városrész szövetébe. Az Eiffel-csarnok mögött a felszínen egy új vasúti csarnok, a föld alatt 6 vágányos mélyállomás épül. Így a pályaudvar jóval több vonatot tud fogadni. A belváros bezöldül: a Nyugati környezetében egy zöld, parkosított, átjárható új városrész születik" - írja az államtitkár.

A bejegyzésből kiderül, hogy a Nyugati pályaudvar és környezete, azaz a Váci út-Dózsa György út-Podmaniczky utca-Nagykörút által határolt városrész teljes megújítását tervezik.

A felszínen, az Eiffel-csarnok mögött új, 13 vágányos vasúti csarnok épül, a föld alatt pedig 6 vágányos mélyállomás lesz. A pályaudvar elővárosi, távolsági és nemzetközi vonatokat fogad majd. A mélyállomás először fejállomásként működik, de úgy építik meg, hogy a jövőben a Duna alatti, a Déli és Nyugati pályaudvarokat összekötő vasúti alagút is könnyen kapcsolódjon. A jövőben ide érkezik majd be az északi és a déli hévek összekötésével megvalósuló M5-ös metró is, amelynek megállója a mélyállomás alatt lesz.

Az Eiffel-csarnok épületében az utcaszinten a vasúti forgalom megszűnik. Az így felszabaduló területen Budapest új találkozási pontja jön létre boltokkal, kávézókkal, rendezvénytérrel, éttermekkel.

A pályaudvar az Eiffel tér, a Podmaniczky utca, a Ferdinánd híd és a Westend irányából is könnyedén megközelíthető lesz.

A terv új belvárosi zöldfelületet hoz létre, melynek megtervezésekor elsődlegesen az AREP Group által jegyzett, második helyezett pályamű legjobbnak ítélt parki megoldásaira támaszkodnak. Az új park a Podmaniczky utca mentén fut majd végig, a Városliget és a Nagykörút térségét valódi zöldfolyosóként kötve össze.

A 17 hektáros pihenőterületen a sportolni vágyók számára futókört, közösségi sportpályákat is építenek. A családosokat többkorosztályos játszótér várja, pelenkázóval felszerelt mosdókkal. Kutyás élményparkot és nagy, zöld pihenőtereket alakítanak ki.

A parkot új épületek szegélyezik majd, ezek Terézváros felé zajvédő falként is funkcionálnak. A vasúti Motorszín ipari műemlék épülete pedig kulturális funkciót kap.

A Westend elől elköltözik a lerobbant parkoló és a buszpályaudvar, helyükön zöld tér születik, emellett elbontják a Nagykörút, Váci út és Bajcsy-Zsilinszky út metszéspontjában található autós felüljárót.

Az összetett várostervezési feladatra nyílt, nemzetközi építészeti tervpályázatot írtak ki a Vitézy Dávid irányításával működő kormányzati Budapest Fejlesztési Központ csapatával. A beérkezett pályaműveket 21 tagú nemzetközi szakmai zsűri bírálta el, amelynek elnöke Fürjes Balázs volt.

(MTI)