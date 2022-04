Anyaország :: 2022. április 6. 15:45 ::

Orbán: ha az oroszok azt kérik, akkor rubelben fizetünk a földgázért; Paks 2-ből 2023-ban nem lesz erőmű

Politikai alapszabályt tör meg a sajtótájékoztató, mert a győztesek vicceket mesélnek, a vesztesek sajtótájékoztatókat tartanak – kezdte Orbán Viktor a mai nemzetközi sajtótájékoztatóját. A miniszterelnök azzal folytatta, hogy minden idők legjobb választási eredményét érték el vasárnap. /Frissülő cikk./

Soha egyetlen párt sem kapott ennyi szavazatot, mondta.

Orbán Viktor szerint mindenkinek lesz néhány gondolata arról, hogy minek köszönhető ez a győzelem, de az ő rövid, három pontos elemzése úgy szól, hogy egyrészt a magyarok békét akarnak, és arra szavaztak, aki nagyobb garanciát jelent a békére. Itt megjegyezte, hogy hárman is próbálkoztak Moszkvában a békével, ő volt az első, "mindig a kicsit küldik előre".

A siker második körülménye, hogy Magyarország sikeres ország, Európa két legsikeresebb országa Lengyelország és Magyarország, ezekben az országokban a legmagasabb a gazdasági növekedés, a legalacsonyabb a munkanélküliség.

A harmadik körülmény az ellenzékről szól. Orbán Viktor azt gondolja, hogy ez egy csak a hatalomért koalíció volt, ami tiszteletlenség a választókkal szemben. Őket csak az érdekelte, hogy hogyan lehet megnyerni a választást, hogyan lehet hatalomra kerülni.

A választás sosem a politikusokról, koalíciókról, miniszterelnök-jelöltekről szól, hanem a választókról.

Ezzel szemben a Fidesz a szív és szenvedély programját, kampányát, kultúráját képviselte. A legsúlyosabb lenézése a választóknak azt tartja, hogy a hatalomért még az is megengedhetőnek tartotta az ellenzék, hogy a "fasiszták" (ez lenne a zsidó Jakab és bandája, ugyebár - a szerk.) és kommunisták is megtalálhatják a helyüket a koalícióban.

Ma beszélt Putyinnal

Orbán Viktor újságírói kérdésre elárulta, hogy tegnap Donald Trumppal, ma pedig Vlagyimir Putyinnal beszélt, ráadásul elég hosszan. A miniszterelnök szerint azonnali tűzszünetre van szükség Ukrajnában, azt javasolta, hogy az ukrán elnök, a francia elnök, az orosz elnök és a német kancellár Budapesten tartsanak megbeszélést, ami nem béketárgyalás lenne, hanem egy azonnali tűzszünetről szóló megállapodás. A válasz pozitív volt, de az azonnali tűzszünetnek feltételei vannak.

A kormányfő hangsúlyozta: kétszázezer magyar van Kárpátalján, nekünk az ő életükért van elsősorban felelősségünk.

Lesz új szövetség az Európai Parlamentben?



Orbán Viktor úgy válaszolt erre a kérdésre, hogy ezzel megvárják a francia választást, és utána ülnek le azokkal a pártokkal, amelyekkel már megkezdték az együttműködés kialakítását az elmúlt évben.

Ha az oroszok azt kérik, akkor rubelben fizetünk a földgázért

A Reuters kérdezte, hogy kész-e Magyarország eleget tenni annak, hogy rubelben fizessen a gázszállítmányokért.

Ha az oroszok azt kérik, akkor rubelben fizetünk a földgázért - válaszolt a kormányfő.

Elmondta, hogy mi lesz a Paks 2-vel

Orbán Viktor szerint nem az oroszok oldalán merülhet fel probléma, hanem az Európai Unió oldalán, mert szankciókkal sújtják Oroszországot. A szankciós politikával általában nem értenek egyet, de fontos az egység, ezért ahol nem sért magyar létérdeket, elfogadják. A nukleáris energiának viszont egyetlen eleme sem szerepel a szankciók között, ezért abból indul ki, hogy a paksi beruházás a korábban megkötött szerződés mentén folytatódhat. Orbán Viktor úgy látja, a beruházás elleni támadások nagy károkat okoznak Magyarországnak, mert ezek nélkül 2023-ban az erőmű már üzemelhetett volna, ami segítség lett volna az orosz gázról való leválásban is.

Ebből 2023-ban nem lesz erőmű – jelentette ki a kormányfő, hozzátéve: abban bízik, hogy minél hamarabb megépül az erőmű, és a következő energiaválság idején nagyobb biztonságban leszünk.

Oroszország agresszor, a civilek elleni kegyetlenkedést ki kell vizsgálni

Ukrajnával kapcsolatban kérdezte egy német újságíró, hogy nevezné-e bármely oldalt agresszornak. A kormányfő megismételte:

Moszkva megtámadta Ukrajnát, tehát agresszor, ezt már többször elismertük.

Ugyanakkor el kell ítélni az ukrán civilek elleni attrocitásokat és ki kell vizsgálni, hogy pontosan ki követte el azokat. Ezt egyébként Orbán Viktor megvitatta előző nap a török államfővel folytatott telefonbeszélgetése során is.

Vesztettem én választást eleget

A kormányfő leszögezte, hogy „vesztettem én választást eleget”, 16 évet volt ellenzékben, 16 évet kormányon, most fordul át pozitívba a mérleg.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországnak szüksége van egy olyan parlamentre, ahol a kormány hangján kívül más megközelítések is vannak, a verseny nem kényelmes, néha undok, de fontos dolog. Az ellenzéknek sok sikert kíván, de azt azért nem mondja, hogy nyerjék meg a következő választást.

A Jobbikról úgy fogalmazott, hogy vannak dolgok, amelyeket a politikusok lehet, hogy jó húzásnak gondolnak, de a választók felől tiszteletlenség. Itt megemlítette, hogy a Jobbik összeállt Gyurcsány Ferenc pártjával.

Szembenálló fél vagyunk az oroszok számára



Putyin elnök hívta fel Orbán Viktort, hogy gratuláljon neki a választások eredményéhez. A kormányfő azt mondta, hogy mi nem ellenségeket akarunk gyűjteni, hanem mindenkivel szeretnénk jóban lenni. Most azonban mi velük szemben egy barátságtalan országként, szembenálló félként állunk. Ezzel ők is tisztában vannak, meg tudják, hogy a NATO tagjai vagyunk.

Állítása szerint csökkentették az államadósságot és a költségvetési hiányt is

Orbán Viktor szerint 2021 októberében lecsökkentették a költségvetési hiányt és az államadósságot is, ez pedig bőven a választást megelőző szoros időszakban volt. Ez egyáltalán nem jellemző az államokra, amelyek választásokra készülnek. Fontosnak tartjuk az ország gazdasági stabilitását - mondta a kormányfő. Mindent megtesznek, hogy a globális gazdasági hatásoktól megvédjék a magyar családokat.

Javítaná a viszonyt a lengyelekkel

Orbán Viktor szerint a legfontosabb, hogy a szövetséget Lengyelországgal meg kell erősíteni, mert egyedül nem lehet állva maradni egy ilyen viharban, „vagy ki tudja, de jobb nem megpróbálni”.

A kormányfő nem érti a jogállamisági eljárás körüli helyzetet. Ha valaki szabálytalanul költi el az RFF-ből a forrásokat, akkor vissza lehet venni, de abból még nem is kaptak pénzt.

Orbán Viktor úgy gondolja, akármi van az Európai Bizottság levelében, amelyet egyébként még nem látott, Magyarország nem fog fegyvereket szállítani, és nem engednek annak a nyomásnak sem, hogy terjesszék ki a szankciókat az energiakereskedelemre, és genderügyben sem fognak engedni.

A miniszterelnök a lengyel–magyar kapcsolatról Oroszországgal összefüggésben azt is elmondta, hogy az elmúlt tizenkét évben Magyarországot az oroszok nem csapták be, és ez fordítva is igaz. A háborús bűnösség ügyében a független vizsgálatok fontosságát hangsúlyozta.

Hosszabb távon a családtámogatási rendszer bővítését tervezik



A családtámogatási támogatások köre ki fog bővülni, de egyelőre meg kell várni, hogy alakuljon meg az új kormány – mondta Orbán Viktor. A kormányfő szerint a választásokkal eldőlt az is, hogy a városligeti beruházások úgy valósulnak meg, ahogy eltervezték.

"A NATO döntése nélkül nem mozdulunk ki a NATO területéről"



Újságírói kérdésre Orbán Viktor leszögezte az ukrajnai magyarság védelméről, hogy NATO-tagállam vagyunk, NATO-döntés nélkül nem mozdulunk ki a NATO területéről.

"Normális vérnyomású országban szeret élni" - csak ennek éppen semmi jelét nem látni

Orbán Viktor úgy gondolja, hogy ez a legjobb hely Európában, ráadásul 16 évet volt ellenzékben, és akkor is itt maradt.

Minden verseny feszültséggel jár, a választás különösen ilyen. A miniszterelnök kifejtette: a győztesnek van felelőssége a választás után a nemzet újraegyesítésében, ezt olyan témákkal lehet, amelyek átnyúlnak a párthatárokon, a népszavazás ilyen volt, mert többen szavaztak nemmel, mint ahányan a Fideszre szavaztak.

A teljes nemzeti egység felé mozduló egyetértést próbálnak létrehozni, de ehhez kell a békés egyet nem értés kultúrája, viszont Magyarországon vehemensen nem értünk egyet. Orbán Viktor szerint fontos lenne megtanulni békésen nem egyet érteni.

Én egy normális vérnyomású országban szeretek élni. Alig várom, hogy legyen egy olyan választás, amire nem kell azt mondani, hogy sorsdöntő.

A cél az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése

A további kormányzati célok között szerepel a pénzügyi stabilitás megőrzése. Ezzel kapcsolatban a kormányfő megjegyezte, hogy a pénzügyi stabilitás megőrzése nem áll szemben a növekedéssel. Erre bizonyíték az elmúlt tizenkét év, amikor sikerült gyorsabban növekednie a magyar gazdaságnak, mint a szomszédainak. A kormányzat célja továbbra is az, hogy az uniós növekedési átlagot meghaladja. A tervek között szerepel elérni egy demográfiai fordulatot is.

A magyarokat sokat bántották Ukrajnában

A miniszterelnök újságírói kérdésre kifejtette, hogy ő mindig is azt gondolta, hogy az ukránok jó katonák. Orbán Viktor azzal folytatta, hogy a magyarokat sokat bántották az elmúlt években Ukrajnában, ez be is árnyékolta a viszonyt, de egy intelligens, keresztény ország nem hozakodik elő ezzel ilyenkor, mert egy atomhatalom támadta meg őket.

Szeretné, ha Szijjártó maradna a külügyminiszter

Az árstopot a lehető legtovább szeretné a kormány fenntartani, ehhez minden érintett szereplővel egyeztetnek, és időben hoznak majd döntést.

Orbán Viktor megerősítette, hogy tovább szeretnék vinni a rezsicsökkentést. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, hogy szeretné, ha továbbra is Szijjártó Péter maradna a külügyminiszter.

Jelentősen átalakulhat a kormány

Orbán Viktor a miniszteri tárcákról elmondta, hogy minden választás után jelentős átalakítások voltak, ami személyi változásokkal is járt. Hozzátette: a kormányalakítás nem lesz gyors folyamat, május 3-ig megalakul a parlament, ott kérik fel a miniszterelnököt, utána megkezdődik a kormányalakítás, ami szerinte május végénél hamarabb nem tud lezárulni, mert a magyarok előtt álló nagy kérdések logikájából kell levezetni, hogy milyen kormányra van szükség.

Nem tervezik orosz diplomaták kiutasítását

Magyarország nem tervezi orosz diplomaták kiutasítását – erősítette meg kérdésre válaszolva a miniszterelnök. Csak akkor utasítanak ki diplomatákat, ha megsértik a fogadó ország szabályait, törvényeit. Nemzetközi politikai kampányban pedig Magyarország nem akar részt venni.

Orbán Viktornak nem tetszik, hogy Zelenszkij elnök mindenkinek megmondja, hogy miként segítsen Ukrajnának, és szerinte ez hosszú távon nem vezet jóra.

A kormány tartja magát a pedagógusbér-emelésben vállaltakhoz

A pedagógusok béremelése kapcsán megerősítette, hogy a következő három évben biztosan lesz tíz-tíz-tíz százalékos béremelés számukra, de a kormányfő örülne, ha többet is adhatnának a tanároknak.

Lázár János visszatér a kormányba?

Orbán Viktor válasza: nem lehetetlen

. Azt sem tartja lehetetlennek, hogy kiszorítsák a külföldi kiskereskedelmi láncokat.

Ettől függ a rezsicsökkentés megtartása

A miniszterelnök szerint a gazdasági növekedés mértékétől függ, hogy marad-e a rezsicsökkentés, illetve többek között attól, hogy sikerül-e az EU-ban elfogadtatni, hogy az áram árának kiszámolását szakítsák el a gáz áráétól.

Milyen üzenete van annak, hogy érvénytelen lett a népszavazás?

A miniszterelnök szerint nagyszerű eredményt értek el, ennyien soha nem szavaztak még egy irányba, mint most. A "civil" szervezetek álláspontját érti, de eltér a véleményük.

A lengyel-magyar kapcsolatokat most megterheli az ukrajnai háború

Ennek egyik oka például, hogy Varsó légtérzárlatot akar Ukrajna fölött, mi viszont ezt ellenezzük, mert az egyértelműen légi háborúhoz vezetne, mert abban a térségben a NATO minden légtérzárat megszegő gépet lelőne.

Másfelől Lengyelország ki akarja terjeszteni az oroszellenes szankciókat a földgázra és a kőolajra. Magyarország csak szárazföldön tud beszerezni olajat és gázt, viszont Lengyelországnak van tengere, ahol tankerek köthetnek ki, amelyek a világ bármely pontjáról hozhatnak energiaszállítmányokat. A V4-együttműködés azonban ettől független, hiszen az a négy résztvevő állam politikai szövetsége, amely egységesen tud fellépni - ha kell - Brüsszellel szemben.

Paks2 és a napenergia felfuttatásával a magyar gazdaság gázigénye 2030-ra a jelenlegi 10 százalékára csökkenthető lenne, és a problémát megoldanánk.

A Nemzetközi Befektetési Bankot meg akarjuk tartani

Orbán Viktor kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Befektetés Bankban az oroszok kisebbségben vannak és - ettől függetlenül - szeretnénk megtartani itt Budapesten az intézményt.

A pedagógusok fizetéséről



Orbán elvi alapon nem ért egyet azokkal a közgazdasági megoldásokkal, ahol bármilyen állami ágazatnak a bérezése a minimálbérhez van kötve, mert a minimálbér befolyásolására csak részleges lehetőségük van, és nem akarják kiszolgáltatni az államkasszát.

Fix ár van a gázszerződésben?

Orbán Viktor az orosz-magyar gázszerződésről elmondta, hogy bonyolult képlet alapján határozzák meg a szerződésben az árat, de a pontos számokat nem mondhatja el. Az új ár jobb, mint ami a korábbi szerződésben volt. A kormányfő hangsúlyozta, a gáz esetében a legfontosabb kérdés most nem az, hogy mennyibe kerül, hanem hogy van-e. Egész Európában gázhiány van, a hosszú távú szerződéseknek nem az az értelme, hogy jobb árat ad – bár adhat – de az az első számú cél, hogy akkor is van, amikor a piacon nincs gáz, ez ellátásbiztonsági szempontból megkötött szerződés.

Állítja: nem lesznek megszorító intézkedések

A miniszterelnök szerint kizárható, hogy lesznek megszorítások. Egy másik újságírói kérdésre azt is leszögezte, hogy ők az adócsökkentés pártja, nem fogják emelni az embereket terhelő adókat, ebben az irány nem felfelé, hanem lefelé van. Ha viszont az Európai Unió nem tudja megfékezni az energiaárak növekedését, akkor tehetnek valamilyen lépéseket, ezek speciális, ágazati lépések lehetnek.

"A békés egyet nem értés politikáját javasolja"

A miniszterelnök a békés egyet nem értés politikáját javasolja mindenkinek. Úgy gondolja, ha nem értünk egyet, abból nem következik, hogy polgárháborús ellenfélként kell egymásra gondolni. A saját felelősségét abban látja, hogy tud-e jó példával elöl járni, és igyekszik.

Azoknak, akik nem a Fideszre a szavaztak, Winston Churchillt idézve azt üzente: egyetlen győzelem sem végleges, egyetlen vereség sem végzetes.

