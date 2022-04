Anyaország :: 2022. április 28. 11:53 ::

Gulyás: létszámkorlát nélkül várják a magyar kórházak a sebesült ukrán katonákat

Gulyás Gergely a mai kormányinfón a 2018–2022 közötti kormányzati ciklus utolsó olyan kormányüléséről számol be, ahol teljes hatáskörrel rendelkezett a kormány, mert május 2-án megszűnik a megbízatásuk, és ügyvezető kormány működik tovább. /Frissülő cikk./

A kormányülés döntéseiről tegnap részben tájékoztatást adott Orbán Viktor: július elsejéig meghosszabbították a benzinárstopot és az élelmiszerárstopot is. Gulyás Gergely közölte, hogy ezek az intézkedések több mint öt százalékkal csökkentik az inflációt. Kifejtette, hogy a nyugat-európai, arab és amerikai olajcégek keresnek sokat a magas árakon, ők az igazi nyertesei a háborúnak.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar kormányon is nagy a nyomás, hogy engedjék az árak emelkedését, de amíg van rá mód és lehetőség, amíg a kőolaj- és földgázellátás biztosított, addig megvizsgálják az intézkedések fenntarthatóságát.

A nyugdíjakat érintően is fontos döntést hoztak: korábban 5 százalékban határozták meg a nyugdíjemelés mértékét, de 8,9 százalékos infláció lehet. A kormány további 3,9 százalékos nyugdíjemelés mellett döntött július elejétől. A megelőző hat hónapra vonatkozó emelt juttatást egy összegben megkapják a nyugdíjasok.

Sebesült ukrán katonákat is elláthatnak a magyar kórházak

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta: a Honvédelmi Minisztérium is jelezte, hogy létszámkorlát nélkül a magyar egészségügy készen áll ukrán katonák ellátására.

Nincs akadálya, hogy a helyreállítási alapról szóló megállapodást aláírják

Gulyás Gergely a Magyarországgal szemben elindított jogállamisági eljárással kapcsolatban elmondta: vannak olyan területek, ahol Magyarország nem tud engedni. Lényegében megismételte, amit már szerdán elmondott a Facebook-videójában. A kormány célja, hogy mentesítse a családokat a káros következmények alól, amelyek együtt járnak az ukrajnai háborúval. Az április 3-i népszavazásról azt mondta: „sohasem látott véleményegységet tükrözött”.

Az Európai Bizottság leveléről a miniszter azt mondta, tartalmilag üdvözlendő a levél, olyan megállapítások vannak benne, amelyekről már hónapok óta egyeztetnek. Azt is elmondta: semmi akadálya nincs, hogy a helyreállítási alapról szóló megállapodást aláírják.

Vannak jogos uniós kritikák

Gulyás Gergely szerint az Európai Bizottságtól függ a helyreállítási alapról szóló megállapodás aláírása. A tárgyalások folyamatosak voltak, de a kormány azt érzékelte, hogy a Bizottság a gyermekvédelmi törvény miatt visszalépett. Utána pedig a baloldalnak próbáltak segíteni a választásokon a minél jobb eredmény elérésében. Ezt a kormány tudomásul vette, de a saját hazájukban kell megnyerni a választást, a népakarat pedig világos volt. A tárgyalások azóta is zajlanak, de nem látnak olyan problémát, amit ne tudnának rendezni. Gulyás Gergely elismerte, vannak jogos kritikák, például az egy ajánlattevős közbeszerzések száma.

Van véleménykülönbség a V4-en belül

A kormány azt látja, hogy minden V4-es országnak az a törekvése, hogy a szövetség továbbra is hatékonyan és jól működjön. Gulyás Gergely szerint van egy véleménykülönbség Oroszország kérdésében, de ez nem olyan éles, mint ahogy a nemzetközi sajtó beállítja. Sok olyan pontja van az elmúlt hónapok együttműködésének, ahol a lengyelekkel közösen fogadtak el szankciókat, vagy ítélték el az orosz agressziót. Fontosnak tartják, hogy a jó viszony megmaradjon.

Fenntartható a benzinárstop, több pozitív, mint negatív hatása van

A meghosszabbított benzinárstopról Gulyás Gergely elmondta: döntöttek, fenntartják, jónak tartják, nem értik az ezzel kapcsolatos kritikákat, a kis benzinkutaknak 20 forintos kompenzációt adnak literenként, csökkentették a jövedéki adót. A benzinárstopnak lényegesen több pozitív, mint negatív hatása van. A magyar kormány megtette, amit meg lehetett tenni a kis kutak érdekében.

A miniszter kommentálta Csányi Sándornak, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatójának a kijelentését, hogy nem jó a rezsicsökkentés. Gulyás Gergely jónak tartja a rezsicsökkentést, szerinte a polgárok többsége annyira még nem sikeres, hogy azt a véleményt alakíthassa ki, mint Csányi Sándor. Az árstopok intézménye bevált, ezért a kormány arra törekszik, hogy fenntartsa őket.

Miért pont július 1-ig hosszabbították meg az árstopokat?

Miért pont július 1-ig hosszabbították meg az árstopokat? Milyen szempontokat vettek figyelembe a dátum kijelölésénél? – kérdezte az Index Gulyás Gergelytől. A kamatstop is akkor jár le, előtte két-három héttel együttesen tudnak a stopokról dönteni. Időről időre felül kell vizsgálni a döntéseket, de jó intézkedéseknek tartják ezeket.

Az ellenzéknek döntenie kell, részt akarnak-e venni a parlamenti munkában

Gulyás Gergely az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítését értékelve elmondta: az ellenzéknek el kell döntenie, hogy részt akarnak-e venni a munkában, alternatívát akarnak megjeleníteni, vagy a botránykeltésben érdekeltek. A kormánypártok természetesnek tartják azt, hogy ha valaki munkára jelentkezik, akkor dolgozni fog, ez a baloldalnál azonban nem így van. „Ha fizetést kap valaki, akkor azért érdemes lenne dolgozni” – jelentette ki a miniszter.

A frakcióközi tárgyalásokról Kocsis Máté frakcióvezető tud tájékoztatást adni, annyit azonban a miniszter elmondott: korrekt javaslatot tettek a bizottsági kiosztással kapcsolatban.

Nincs veszélyben a magyar gázellátás

Gulyás Gergely kérdésre elmondta: nincs veszélyben a magyar gázellátás, folyamatosan érkezik a földgáz és a kőolaj, azt remélik, hogy ez nem is változik. Az uniós szankciókat betartva fizetnek a Gazpromnak.

A főváros nem panaszkodhatna

A főváros szerint a közösségi közlekedés veszélyben lehet, Gulyás Gergely kiemelte: jogszabályok rögzítik a forrásmegosztást, hogy az iparűzési adóból milyen mértékben részesül a főváros, amely szerinte nem panaszkodhatna. „Az iparűzési adóból a bevételek túlteljesültek” – tette hozzá a miniszter. Reméli, hogy a választás után, az országos politika helyett, ráér majd a főváros megfelelő megoldásokat találni.

Mit csinálunk, ha nem érkezik uniós pénz?

Van-e a kormánynak terve arra az esetre, ha megvonják az EU-s támogatási pénzeket? – kérdezték. A miniszter leszögezte, terv mindig mindenre van, de azért nem számolnak ezzel, mert uniós tagok vagyunk, szövetségeseink vannak az EU-ban, és a Bizottságra sem lenne helyes úgy tekinteni, mint amelyik a saját maga által hozott jogszabályokat durván megsérti.

Lesz önálló környezetvédelmi minisztérium?

A Greenpeace Környezet- és Természetvédelmi Minisztérium felállítását javasolja a kormánynak, illetve azt kérik, hogy a jövőben nagyobb teret kaphasson a klímavédelem. Ezen a területen mit tervez a kormány, lesz-e például külön ezzel foglalkozó tárca? – kérdezte az Index újságírója.

Hatékony intézkedéseket tervez a kormány, Gulyás Gergely látja azt a divatot, hogy mindenki saját tárcát akar, de ez az ország kicsi, és nem is olyan gazdag ahhoz, hogy több tucat minisztérium legyen. Az ellenzék ráadásul ezzel kampányolt, látjuk, hogy mennyire vált be. Az, hogy egy adott területen hogyan lehet hatékony döntéseket hozni, nem feltétlenül függ össze a kormányszerkezettel.

A kormány megalakulása után a területért felelős miniszter és államtitkár el fogják mondani a következő évekre tervezett politikát. Minden megújuló energiát igyekeznek segíteni, de úgy, hogy a rendszerbe állítás és működtetés hatékony legyen. Az áram tárolásának nehézsége miatt nem mindegy, hogyan illeszthetők a rendszerbe, a nap- és szélenergiánál ez a kérdés. A szaktárca foglalkozik ezekkel a feladatokkal.

A pápa látogatásának időpontjáról kérdezték Gulyás Gergelyt

Ferenc pápa magyarországi látogatásának időpontjáról Gulyás Gergely azt mondta: erről nem tehet bejelentést, ha van a Vatikánnak közlendője, akkor azt majd megteszi. Azt azonban mindig megtisztelőnek tartják, hogy ha a pápa fogadja a kormányfőt, és a kormány politikáját példamutatónak tartja.

A külső körülményektől is függ az árstop

A helyzet kiszámíthatatlan, ezért nem tudnak hosszabb távra döntést hozni. Nincs a piaccal szemben rossz szándék. A kormány azért is hosszabbított július elejéig, hogy a kamatstop, az élelmiszerárstop és a benzinstop ugyanakkor járjon le, összerendezni próbálják ezeket, hogy kiszámíthatóbban, egyszerre tudjanak dönteni. A fenntartás hossza függ a háborútól és a külső körülmények változásától, és hogy mennyire tudják befolyásolni ezeket a körülményeket.

Mikor alakul meg az új kormány?

A május 16-i héten alakul meg az új kormány, ismételte meg kérdésre Gulyás Gergely.

A népszavazás célja az volt, hogy megvédjék a gyermekvédelmi törvényt

Az április 3-i népszavazásról Gulyás Gergely azt mondta: eredendő célja az volt, hogy megvédjék a magyar gyermekvédelmi törvényt. Más szabályozásra jelenleg nincs javaslat. Közjogilag érvénytelen lett a népszavazás, de a politikai jelentősége az, hogy soha ennyien nem támogattak politikai akaratot 1990 óta, mint most.

Ezeken a területeken vár változtatást az Európai Bizottság a kormánytól

Gulyás Gergely kifejtette, hogy valamit abszurdnak, valamit jogosnak tart a kormány. Amiben egyetértenek, hogy az egyszereplős közbeszerzések arányát radikálisan csökkenteni kell, Magyarország vállalta, hogy 15 százalék alá csökkentik ezt. Vannak az uniós pénzekkel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben megfogalmazott elvárások, ezek a panaszjogot érintik. Itt is találtak olyan megoldást, ami a Bizottság számára kielégítő lehet.

Az igazságszolgáltatásnál a bírák kirendelésével kapcsolatban vannak felvetések, ez nem jelentős a magyar rendszerben, a Kúrián volt gyakorlat, de ha szükséges akkor törvénymódosítással is tudják garantálni, és a Kúriánál sem akarták hosszan fenntartani, de időnként praktikusabb volt a kirendelés. A Bizottság más konkrét ügyeket is említett a levélben, ahol információkat kér.

Tartalmazza a gyermekvédelmi törvényt az Európai Bizottság levele?

Gulyás Gergely szerint sok minden olvasható a levélben, de alapvetően kérdéseket tesznek fel, az egyes területek előtt megemlítik, hogy látnak-e ott tisztázandó kérdést vagy rendszerszintű problémát. A gyermekvédelmi törvény elfogadása után lépett vissza az Európai Bizottság, az egyeztetések során érintették mindig a kérdést, de ott is volt olyan javaslat, ami rendezheti ezt. A kormány változtatni nem fog a törvényen, de ha bizonyos területekre szánt támogatást más területekre adnak, az elfogadható.

Gulyás nem számít tömeges felmondási hullámra az egészségügyben

Gulyás Gergely nem számít arra, hogy a május 31-ével megszűnő veszélyhelyzettel lejáró egészségügyi felmondási tilalom után tömeges felmondás kezdődne a szektorban.

A kormány a klasszikus liberalizmus képviselője

A budapesti oroszbarát tüntetésre vonatkozó kérdésre Gulyás Gergely kifejtette, hogy a magyar álláspont világos, Magyarország elítéli az orosz agressziót. Ha valaki a klasszikus értelemben vett liberális jogállam híve, akkor tudomásul veszi, hogy a gyülekezési jog szélsőséges esetektől értéktartalomra való tekintetén nélkül védi a jogot. A kormány a klasszikus liberalizmus képviselője.

Sokaknak lehet célja éket verni Lengyelország és Magyarország közé

Gulyás Gergely arra a felvetésre, hogy Lengyelország és Magyarország közé éket verhet az EU, azt mondta: valóban vannak olyanok, akiknek ez célja lehet. A miniszter szerint az Európai Parlamentben sokan lehetnek ilyenek.

A kormány nem hiszi, hogy a Gazprom felmondaná a gázszerződést

A kérdésre, hogy vannak-e intézkedések, tervek arra, ha leállítaná a Gapzrom a gázellátást, Gulyás Gergely azt válaszolta: minden helyzetre igyekeznek felkészülni. Hangsúlyozta: az orosz földgáz és kőolaj nem váltható ki egyik pillanatról a másikra, nincs alternatívájuk. A kormány nem hiszi, hogy a Gazprom felmondaná Magyarországgal a gázszerződést, ugyanis hazánk betartja a fizetési kötelezettségeit.

Nem lesznek megszorítások - ígérik

Gulyás Gergely kifejtette, a hiánycsökkentés érdekében olyan javaslatokat fognak elfogadni, amelyek az embereket nem, vagy a lehető legcsekélyebb mértékben érintik. A járványidőszakban, hogy a gazdaságot életben tartsák, megnövekedett a költségvetés hiánya. A csökkentés elindult, de a hiánycél tartásához szükség van újabb intézkedésekre, viszont ezek nem megszorítások lesznek. Olyan mértékű a háború hatása a gazdaságra, hogy a tervezés mindig legalább három különböző forgatókönyvvel számol, ezek százmilliárdos különbségek.

A rezsicsökkentést jó intézkedésnek tartják, nagy teljesítmény, hogy nyolc éven keresztül kihozták nullára, ez nem ment volna a paksi atomerőmű nélkül. Most új helyzet van, többszörösére nőtt az energiahordozók ára. A költségvetés egyensúlyát biztosítani kell, a rezsicsökkentés fenntartásához is szükség lesz intézkedésekre, a kormány elszánt. Kiszámolják, hogy mennyibe kerül a fenntartás, kell-e változtatni a szabályokat, utána bejelentik, hogyan tudják fenntartani az egyensúlyt és a rezsicsökkentést is.

A kormány abszurd észrevételekben is hajlandó engedményeket tenni az Európai Bizottságnak

Gulyás Gergely a kormányinfó elején a jogállamisági mechanizmussal és az Európai Bizottság levelének tartalmával kapcsolatban azt mondta, hogy vannak olyan feltételek benne, amelyek kompromisszumosak, és vannak benne abszurd felvetések is, például a kirendelt bírákkal összefüggésben. Az Európai Bizottság működését uniós szerződések rögzítik, semmilyen szerződéses felhatalmazás nincs arra, hogy ez utóbbiba beleszóljon, hangsúlyozta Gulyás Gergely.

„Magyarországon a bírák csak a jogszabályoknak vannak alávetve, és függetlenül ítélkeznek” – tette hozzá a miniszter. Befolyásolási kísérletre egy megalapozott gyanú van, amikor 2006 őszén előzetes letartóztatások történtek bírósági elrendelésre, ez a miniszter szerint valóban a jogállamiság alapjait sértette.

Gulyás Gergely ugyanakkor elmondta, abszurd észrevételekben is hajlandóak engedményeket tenni a bizottságnak, de van, amiben nem.

„Abszurd felvetéseknél is meg tudunk egyezni, ha azoknak a jelentősége minimális, a kirendelt bíróságok esete tipikusan ilyen” – jelentette ki a miniszter.

Azt is mondta, az Európai Bizottság levele egyébként azt tükrözi, hogy minden akadály elhárult a helyreállítási megállapodás aláírása elől.

(Index nyomán)