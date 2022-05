Anyaország :: 2022. május 9. 14:38 ::

"Jakab Péter leparizerezte a saját pártját"

A jobbikos Z. Kárpát Dániel szerint a véleménybuborékok csatája lezajlott, de a megélhetési kérdésekről végre el kellene kezdeni beszélni a parlamentben. Felszólalásában többek között rekordméretű inflációról, brutális adókról, tudatosan gyengén tartott forintról, illetve kivándorlásról beszélt.

Dömötör Csaba államtitkár egyetértett azzal, hogy a gazdasági kérdésekről beszélni kell, mert a háborúnak súlyos hatása van a gazdaságra. Felsorolta, hogy milyen intézkedéseket hozott a kormány, megemlítette a rezsicsökkentést és az árstopokat. Hozzátette: ezeket az intézkedéseket a Jobbik nem szavazta meg. Dömötör Csaba azt is mondta, hogy Gyöngyösi Márton jobbikos európai parlamenti képviselő támogatja az új uniós szankciós csomagot, az embargót. Az államtitkár szerint a Jobbik a külföldi elvárásokhoz igazítja a politikáját.

Dömötör Csaba afelől is érdeklődött, hogy hol van Jakab Péter, miért nem szólal meg a parlamentben. Az államtitkár szerint megválasztották frakcióvezetőnek és Jobbik-elnöknek, de nem volt bátorsága ahhoz, hogy most felszólaljon. Azt is mondta Jakab Péterről, hogy „pár év alatt leparizerezte a saját pártját”, a Jobbik-frakció mintegy harmadára csökkent.

Dömötör Csaba szerint a Jobbik addig fog létezni, amíg az új politikai szövetségei ezt megengedik neki. Hozzátette: nincsen annyi deka párizsi, száraztészta, bőrkabát, ami el tudná fedni azt, hogy azzal léptek szövetségere, aki majdnem térdre kényszerítette az országot.

Az államtitkár azt is nehezményezte, hogy a baloldali képviselők csendben vannak a jobbikos szexbotrányról.

„Mit tud arról, hogy meg akartak erőszakolni egy munkatársat?” – tette fel Jakab Péternek a kérdést Dömötör Csaba. Szerinte ha erre nem tud válaszolni a Jobbik elnöke, mert részeg volt, akkor ebből is látható, hogy milyen emberek akarták vezetni az országot.

(Index)