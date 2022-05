Anyaország :: 2022. május 13. 18:01 ::

Büntetőeljárást indított az ügyészség Molnár Richárd ügyében

Büntetőeljárást indított az ügyészség "M." Richárd ügyében, miután a Dózsa György úti baleset miatt három és fél év fogházra ítélt férfi jogi képviselője feljelentést tett az év elején azért, mert az akkor még börtönben tartózkodó ügyfele szerinte nem részesült megfelelő egészségügyi ellátásban a tavaly decemberi sztrókja után.

Molnárt válságos állapotban vitték tavaly év végén a berettyóújfalui börtönkórházba, áprilisban ismét agyvérzést kapott, majd múlt hét közepén folyamatosan romlani kezdett az állapota, és annyira felszökött a láza, hogy azt a gondos kezelés ellenére sem tudták levinni az orvosok. Ezt már nem bírta el a bűnöző szervezete, és múlt csütörtökön este meghalt.

A 24.hu megkereste a Központi Nyomozó Főügyészséget, hogy megtudják, indult-e büntetőeljárás az ügyvéd januári feljelentése alapján. Emellett rákérdeztek arra is, van-e már gyanúsított, illetve módosították-e a gyanúsítást azt követően, hogy múlt héten meghalt a fogvatartott. Az alábbi választ kapták Kovács Katalin szóvivőtől:

Megkeresésére tájékoztatom, hogy a megjelölt ügyben a néhai fogvatartott jogi képviselőjének 2022. január 25-én kelt feljelentése alapján foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt van folyamatban nyomozás a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen. Az eljárásban gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor, és újabb feljelentés sem érkezett az ügyészségre a férfi halála után.

Mocsai Gergely, a maffiózó ügyvédje január végén bővebben is beszélt a Fókusznak a feljelentés okáról. Állítása szerint "M." Richárd tavaly december 24-én kapott sztókot, és egy napig feküdt a cellájában ellátás nélkül.

Elmondta, hogy a rendelkezésére áll egy ápolói vizsgálatról szóló jegyzőkönyv, amiben azt rögzítette egy bv-alkalmazott, hogy 21:33-kor megvizsgálták a férfit, de nem hívtak hozzá mentőt, és orvosi ellátást sem kapott. Erre csak egy nappal később, december 25-én este került sor a tudomása szerint.

Hasonló véleményen volt nemrég Jován László ügyvéd is, aki egy vesztegetési ügyben képviselte Molnárt. Ebben az eljárásban azzal vádolták, hogy pénzért akarta visszaszerezni a jogosítványát. Az ügyvéd a férfi halála után azt mondta, hogy a sorozatos mulasztások miatt halt meg a nyolcvan kilót fogyó ügyfele.

Az első sztrókja után még azt mondták az orvosok, hogy jó esélye van arra, hogy teljesen felépüljön. Ha szakszerű kezelést kapott volna, ez a haláleset nem következik be. A vesztegetési perben, amelyikben én képviseltem, készült egy szakértői vélemény, amely alapján egyértelműen felépült volna, ha időben és szakszerűen kezelik.

Jován elmondása szerint "M." Richárdnak három olyan alapbetegsége is volt, amelyekre gyógyszert szedett. És erre jött rá az, amit a sztrókja után írtak fel neki. Elmondása szerint ezt a gyógyszert kellett volna napi szinten összehangolni a korábbi gyógyszerekkel, ám a rengeteg súlyt veszítő védence esetében szerinte erre nem figyeltek oda.

Molnár élettársa a Fókuszban bővebben is beszélt korábban a párja betegségeiről. Azt mondta, hogy a férfinek szívbillentyűműtétje volt, emiatt kötelező kontrollra járt hathavonta, s ilyenkor állították be a gyógyszereit. Tudomása szerint erre tavaly január 18-a óta már nem került sor. Mint mondta emellett szteroidfüggőségben és mellékvesekéreg-elégtelenségben is szenvedett, de problémái voltak a prosztatájával is, és csak egy speciális berendezéssel tudott aludni az alvászavara miatt.

Korábban ebben az ügyben már kereste a büntetés-végrehajtást a lap. Válaszukban akkor azt írták, hogy bármely fogvatartottal kapcsolatba hozható valamennyi adat, információ bűnügyi személyes adat, így a hatályos jogi szabályozás nem ad lehetőséget válaszadásra konkrét személyre, eseményre vonatkozó kérdések tekintetében.