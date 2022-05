Anyaország :: 2022. május 20. 06:40 ::

Újabb rekordokat dönt a használtautók forgalma

Egyre biztosabbnak látszik, hogy idén megdől a használt autók 2021-ben beállított 817 ezres adásvételi csúcsa - vonta le a következtetést a JóAutók.hu az első négy hónap forgalmi adataiból. Áprilisban 69 113 használt személygépkocsi cserélt gazdát, 7,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál, az első négy hónapban 10 százalékkal több 288 ezer használtautó kelt el.

A használtautó-piaci forgalom annak ellenére volt ilyen erős, hogy számos vállalati flotta lecserélése elmaradt, amitől jelentősen szűkült a kínálat, és egyes használtautó-kategóriákban nem ritka a 20-30 százalékos áremelkedés sem.

Az autógyárak kapacitásproblémái az új autók piacáról továbbra is a használtautó-piacok felé tolják a keresletet - magyarázta a cég elemzésében Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. A használtautó-import is egyre kevésbé képes kielégíteni a minőségi keresletet, mivel Nyugat-Európában is egyre nehezebb elérhető áron megfelelő használt autót találni. Az importőrök helyzetét ráadásul a kedvezőtlen euróárfolyam is nehezíti. Az érdeklődők figyelme ezért fokozottan a belföldi piac felé fordul, ami egyre fokozódó árspirált generál - tette hozzá.

Februárban és márciusban a kormányzati intézkedések nyomán a háztartásokhoz került többletforrások is hozzájárultak a kiemelkedő kereslethez, az adásvételek száma a következő hónapokban is a havi 70 ezres szint közelében mozog majd. Az adásvételek számát növeli az a várakozás, hogy az árak a jövőben még tovább emelkedhetnek, ily módon sokan előrehozzák a vásárlásukat - sorolta elemzésében a kereskedő portál.

Mivel az autópiacokon a következő hónapokban sem lehet jelentős fordulatra számítani, minden esély megvan arra, hogy a belföldi használtautó-piac az idei évet újabb rekorddal zárja majd - összegezték.

(MTI)