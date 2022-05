Anyaország :: 2022. május 25. 19:05 ::

A kormány különadót vet ki a bankokra és a multikra - Mi Hazánk: saját oligarcháikat továbbra sem adóztatják meg

A szerdai kormányülést követően rendkívüli döntést jelentett be Orbán Viktor: megadóztatják a nagy cégeket Magyarországon, és létrehozzák a rezsivédelmi és a honvédelmi alapot.

Orbán Viktor már kora délután kitett egy fotót a kormányülésről, és megígérte, hogy még szerdán bejelenti a legfontosabb döntéseket. Végül este hat után jelentkezett egy videóval a Facebookon, amelyet azzal kezdett „A háború elhúzódik, a brüsszeli szankciós politika nem javul, és ez együtt drasztikus áremelkedésekhez vezet”.

Hozzátette: a rezsicsökkentés védi ugyan a családokat, de az energiaárak tovább emelkednek, így ez egyre nehezebb. Ráadásul a honvédséget is haladéktalanul meg kell erősíteni. Azzal folytatta, hogy mindeközben az emelkedő kamatok és árak révén a bankok és a nagy multicégek nagyobb haszonra, extra profitra tesznek szert.

A kormány ezért úgy határozott, hogy létrehoz egy rezsivédelmi alapot és egy honvédelmi alapot. Innen fizetjük majd a rezsicsökkentés és a honvédség megerősítésének költségeit – fogalmazott, hozzátéve az is: kötelezik

a bankokat,

a biztosítókat,

nagykereskedelmi láncokat,

az energiaipari és kereskedő cégeket,

telekommunikációs vállalatokat

és légitársaságokat

arra, hogy az extra profitjaik nagy részét ebbe a két alapba fizessék be. Az intézkedések 2022-re és 2023-ra korlátozódnak.

Akik ebben a háborús helyzetben extra haszonra tesznek szert, azokat arra kérjük, azoktól elvárjuk, hogy segítsék az embereket és járuljanak hozzá az ország védelmi költségeihez. Ahogy vállaltuk, a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést az elhúzódó háborús helyzetben is meg fogjuk védeni – mondta a kormányfő, aki szerint a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd az intézkedések és pontos részleteit.

Frissítés: a gazdaságfejlesztési miniszter tájékoztatta a Bankszövetséget

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter tájékoztatta a Bankszövetség elnökségét, hogy a kormány több ágazati szektor mellett a bankok extraprofitjának elvonása mellett döntött - közölte a miniszter az MTI-vel szerdán.

A közlemény szerint a Bankszövetség elnöksége előtt kijelentette: "rendkívüli időket élünk, rendkívüli időkben pedig rendkívüli intézkedésekre van szükség".

A világ a Covid-járvány gazdaságromboló időszaka után, valamint az energiaárak soha nem látott mértékű emelkedése miatt egy gazdasági válság küszöbén áll, miközben Magyarországnak ki kell maradnia a szomszédunkban zajló háborúból, és meg kell védenie a családok anyagi biztonságát is - tette hozzá.

A kormány a cselekvőképesség azonnali megteremtése érdekében háborús veszélyhelyzetet hirdetett ki, a megfelelő gazdasági mozgásteret pedig a közteherviselés kiszélesítésével biztosítja - mondta.

Megállapításra került, hogy a hazai bankszektor eredményesen működik: a bankok a jegybanki kamatok emelkedése és a lakossági betéti kamatok alacsonyan tartása miatt kimagasló nyereségre, extraprofitra tesznek szert. A bankokat érintő extraprofitadó átmeneti jelleggel, két évig marad érvényben - áll a közleményben.

A miniszter leszögezte, hogy Magyarország kormánya elkötelezett az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése, valamint a gazdaság növekedése mellett, a rezsicsökkentés társadalmi eredményeit pedig meg kell védenie.

2. frissítés: Mi Hazánk: a kormány bevezette a korábbi javaslatunkat, de saját oligarcháit továbbra sem adóztatja meg

Orbán Viktor bejelentésével, hogy két éven keresztül megadóztatják az extraprofitot termelő nagy cégeket; a bankokat, a biztosítókat, a nagykereskedelmi láncokat, az energiaipari és kereskedő cégeket, a telekommunikációs vállalatokat és a légitársaságokat, a kormány tulajdonképpen végrehajtja a Mi Hazánk járványszolidaritási adóról szóló korábbi javaslatát. A Mi Hazánk már több mint két évvel ezelőtt követelte, hogy vessenek ki különadót az extraprofitot termelő multikra, például a tech óriáscégekre, a kereskedelmi láncokra, a gyógyszeripari vállalatokra és a kaszinókra. A kormány azonban a multik adóztatása helyett éveken át a jövő nemzedék eladósítását választotta, évtizedek óta nem látott mértékűre növelve az államadósságot.

A kormány mostani döntéséből is kihagyta a gyógyszeripari cégeket és a Fidesz oligarcháinak érdekeltségeibe tartozó kaszinókat, amelyek pedig sokmilliárdos extraprofitra tettek szert az elmúlt években is. Követeljük, hogy ezekre is vonatkozzon a különadó, és az oligarchák hatalmának megtörése érdekében javasoljuk a gazdasági közszereplő fogalmának bevezetését, hogy a milliárdos közbeszerzések nyerteseire is vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vonatkozzon - írja közleményében Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, a párt országgyűlési frakcióvezetője.

(Index - MTI - Kuruc.info nyomán)