9,75 százalékos kamattal hirdette meg az egyhetes betétet az MNB - ez sem segített a forinton

A múlt hetinél 200 bázisponttal magasabb, 9,75 százalékos kamattal hirdette meg az egyhetes betétet csütörtöki aukciójára a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A kamat meghirdetése után a forint néhány percre erősödött a főbb devizákkal szemben, de tíz percen belül visszaállt a reggeli árfolyamszintre: az euró 408,2 forint, a dollár 399,9 a svájci frank 412,5 forint közelében forgott - közölte az MTI.

Frissítés: az euró miatt feláldozzák a hiteleseket, hogy mentsék a forintot?

Drasztikus mértékben, 200 ponttal emelt az egyhetes betéti kamaton az MNB, így újra ez lett az irányadó kurzus. Azonban a piacokat ez nem nyugtatta meg, sőt, céltáblát festett a forintra: húsz perc alatt megint beszakadt a forint árfolyam. A kezdeti enyhe erősödés után három és fél perc alatt zuhant 2,5 forintot az euróval szemben.

A szerdai hullámvasút után viszonylag nyugodtan várta a piac, hogy mekkora kamatemelést jelent be a Magyar Nemzeti Bank az egyhetes betéti tender kihirdetésekor. Eddig mind az irányadó egyhetes és az alapkamat is 7,75 százalék volt. Pedig kevés olyan jegybanki döntés volt az elmúlt időszakban, ami után ennyire kétesélyes lett volna, hogy merre indul a forint árfolyama. Végül 200 bázisponttal, 9,75 százalékra emelték az irányadó kamatot.

Az MNB döntéshozói nehéz helyzetben voltak, mivel épp egy hete olvasztották össze az egyhetes betét, és az alapkamat szintjét, épp a hitelesség erősítése érdekében. Igaz, már akkor is hangoztatták, hogy készek ismét rugalmasan reagálni a rendelkezésre álló monetáris politikai eszközökkel, szóval ez is benne volt a pakliban. Ugyanakkor most az árfolyam védelme, és a gazdaság importkitettsége miatt ismét kénytelenek voltak erőteljesen beavatkozni. Az importáruk ugyanis az árfolyam miatt extrémen megdrágulhatnak, és ezzel fokozódik a már most is erőteljes inflációs nyomás, tovább gyorsulhat a pénzromlás üteme is.

Egy ekkora jelentős emelés azonban mindenképp rossz hír azoknak, akiknek most van a változó kamatozású hitelük kamatfordulója, mivel ez jelentősen megemeli a törlesztőrészleteket. Az újonnan hitelfelvétel előtt állókat pedig akár el is tántoríthatja a hitelfelvételtől, különösen akkor, ha nem támogatott konstrukcióról van szó. Ez különösen a vállalati hitelezésben fájhat majd, ha végbemegy a hitelek átárazása, mivel most már tényleg csak a Széchenyi Kártya új konstrukciói kínálnak majd kedvező kamatokat. Ez pedig az általános alapanyag-, építőanyag- és alkatrészdrágulás mellett minden beruházási döntést befolyásol majd.

Az azonban egyelőre még kérdéses, hogyan hat mindez a forint árfolyamára. A döntést követő 20 percben mindenestre inkább a kivárás volt a jellemző. Majd az euró gyengült, 408-ról 411,8-ig, míg a dollárral 401,8-ról 403,6-ig értékelődött le. A svájci frankkal szemben sem sikerült az áttörés, a forint 413-ról percek alatt jutott el 416,6 forintig - írja az Index.