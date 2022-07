Anyaország :: 2022. július 12. 16:55 ::

Toroczkai a katamódosításról: a Fidesz ugyanazt teszi, mint a balliberálisok - a dolgozó magyarokat akarja megnyúzni

– A Mi Hazánk teljesen elutasítja a kata átalakítását, főleg most, amikor egyébként is katasztrofális helyzetbe kerülnek a magyarok. Mert infláció-, élelmiszer- és energiaválság van a koronavírus és az ukrajnai háborúra adott rossz válaszok miatt, a szankciók bumerángként viselkednek. Ilyen körülmények között ezek a módosítások, amelyek a katát érintik, ráadásul azonnal, már szeptembertől be akarják vezetni, ez egy gyilkossági kísérlet a magyar társadalom egy részével szemben – fogalmazott Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője, aki személyesen is kint volt a mai tüntetésen, írja a Magyar Jelen.

Mint ismeretes, a délelőtti órákban a kata módosítása ellen tüntetők korábban a Kossuth téren gyülekeztek, majd a Margit hídra vonultak, ahol akadályozzák a forgalmat.

– Ismerve a Fidesz magatartását, ha teljesen nem is lép vissza, mi módosító beadványokkal bombázzuk őket a parlamentben. Az első módosító javaslatot a Mi Hazánk adta be az ellenzéki pártok közül. Éppen ezért kimentünk többen a frakcióból a tüntetésre, ahol nekem rögtön felajánlották még a Margit híd lezárásakor a megafont, hogy tartsak beszédet, én ezt visszautasítottam, mondván, hogy egy politikai párt ne telepedjen rá erre az ügyre, mert a 400 ezer katás között mindenféle ember van, jobb- és baloldali, ez most mindenkit érint – folytatta.

Toroczkai azt is elárulta, hogy a Momentum nem utasította vissza a megafont, úgyhogy ők teljesen rátelepedtek az eseményre a “maguk életképtelen liberálisaival”. Éppen ezért, miután ők szóhoz jutottak, a Mi Hazánk frakciójának tagjai eljöttek a helyszínről.



Cseh Katalin és Jámbor András - minden megmozdulásra megpróbálnak rátelepedni

– Nyilván a Momentummal semmilyen módon nem akarunk közösséget vállalni – nyomatékosította.

– Annál is inkább, mert azért támadjuk ezt a fideszes elképzelést, mert rengeteg olyan globális nagyvállalatot tudunk még, amelyet meg lehetne rendesen adóztatni Magyarországon. De valamiért ezek szent tehenek, nem mer hozzájuk nyúlni a Fidesz, de nyilván a Momentum sem, nem beszélnek róluk, mert a gazdáikról van szó – mutatott rá.

pic.twitter.com/6AlJz6bbrX Mi is ott voltunk a mai tüntetésen, mert nem értünk egyet a kata módosításával, azzal, hogy már megint a magyar dolgozókat, kisvállalkozókat akarják sarcolni, de eljöttünk, amikor a Momentum politikusai rátelepedtek a tüntetésre. Részletek: https://t.co/lmKikPc7Vh July 12, 2022

Összességében úgy látja, a Fidesz ugyanazt teszi, mint a balliberálisok, tehát a dolgozó magyarokat akarja megnyúzni.

– Az a baj tehát, hogy a Fidesz ugyanazt a gazdaságpolitikát követi, mint a balliberális elődjei, olyan adózási feltételeket teremtett Magyarországon, ami mellett rengeteg ember kényszervállalkozó lett, csak a katával tudott életben maradni. Őket fogja a kormány most teljes egészében tönkretenni. Nem a visszaélésekről van szó, nyilván nem azt támogatjuk, hanem egyszerűen arra mutatunk rá, hogy ilyen helyzetet teremtettek a kormányok – zárta gondolatait.

Frissítés: nem csak a Mi Hazánk elnöke látja így



Na, kezdődik. Végre egy normális tüntetés, ami tényleg polgári. Erre előmásznak Gyurcsány hónaljából azok a momentumos meg párbeszédes politikusok, akik miatt Orbán Viktor immáron a negyedik kétharmadával csinál velünk azt, amit csak akar. Ők kiállnak a tüntetés mellett! A kisvállalkozások hátán egyébként a főnökük szántott ugyanígy 2008 után, de ez őket nem zavarja. Kijönnek, szelfiznek, nekirohannak az ajtónak meg lefekszenek a földre. Nemhogy KATA, semmilyen olyan vállalkozás nem kötődik a nevükhöz, ami piaci lenne, az egyetlen, amit tehetnek a polgárokért, hogy nevetségessé teszik az ügyeiket. Takarodjatok a tüntetésünktől, koszos, élősködő banda!

