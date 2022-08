Anyaország :: 2022. augusztus 26. 12:20 ::

A kilakoltatások és a lakásárverezések ellen sürget törvénymódosítást a Mi Hazánk

Törvénymódosítással szabna gátat az "elszabadult" kilakoltatásoknak és lakásárverezéseknek a Mi Hazánk Mozgalom.

Fiszter Zsuzsanna, az ellenzéki párt végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa pénteki budapesti sajtótájékoztatóján hivatkozott arra, hogy a kormány nem hosszabbította meg a kilakoltatási moratóriumot. A június 15-i határidő után letelt a 60 nap, és a párthoz érkező információk alapján kilakoltatási hullám indulhat el - mondta, hozzátéve: a kritikus gazdasági helyzetben ismét megkezdődhetett az árverezések kiírása, amit eddig a veszélyhelyzet miatt nem lehetett megtenni.



Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa (képernyőkép: YouTube)

Amióta a végrehajtóknak erre újra jogosultságuk van, 1100 ingatlant árvereztek el, ami napi szinten negyven ingatlant jelent. További közel 4500 ingatlan pedig árverezés előtt áll - közölte az ellenzéki politikus.

Elmondása szerint az érintett ingatlanokra vonatkozó tartozások nagy része devizahitelből fakad, és gyakran találkoztak azzal is, hogy hiába árverezték el az ingatlant, már akkora kamat van rajta, hogy a tartozás összege nagyobb, mint az ingatlan árverezés előtti értéke. Erre mindenképp megoldást kell találni - szögezte le Fiszter Zsuzsanna, aki a kialakult helyzetért az eddigi kormányokat tette felelőssé.

Kijelentette: csak törvénymódosításra és politikai akaratra lenne szükség a helyzet orvoslása érdekében.

A szakpolitikus elmondta: követelik a kilakoltatások azonnali leállítását, a végrehajtás nonprofittá tételét.

El kellene kerülni, hogy a végrehajtó-maffia több száz milliós éves bevételre tegyen szert, és azt is szeretnék elérni, hogy a becsértéknek csak egy formáját állapítsák meg a jövőben - folytatta. Rámutatott: jelenleg lakott és lakatlan formában is ki lehet tűzni az árverezéseket, ami akár 50 százalékos árkülönbséget is jelenthet, ami nem segíti sem az adóst, sem az adósság megtérülését.

Problémaként említette még, hogy sokszor nem is magánszemélyek vásárolják meg az ingatlanokat, hanem kifejezetten az erre szakosodott ingatlanközvetítő cégek.

A Mi Hazánk eltörölné a Varga Judit igazságügyi miniszter által korábban kezdeményezett és elfogadott "szakaszolási törvényt", a hirdetményi rendszert is, mert azzal sem az adósok, sem követeléskérők nem járnak jól - mondta Fiszter Zsuzsanna.

(MTI)