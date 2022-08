Horthy Miklóst ábrázoló szobrot avatnak fel kedden a Parlamentben – derül ki a Mi Hazánk Mozgalom sajtómeghívójából.

Ebben azt írták, hogy az egykori kormányzó szobrát a Hazatérés Napjának alkalmából avatja fel az országgyűlési frakciójuk az Országgyűlés alelnöki irodájában.

Érdeklődésünkre a korábbi Horthy-felvonulásokat szervező Novák Előd elmondta: miközben a baloldal a III/III-as Horn Gyuláról és a fehérellenes terrorista Nelson Mandeláról nevez el közterületet, szükségesnek tartják kinyilvánítani, hogy, bár utolsó kormányzónk munkásságát lehet kritizálni bal- és jobboldalról egyaránt, és jogosan, de a Horthy-korszak 25 évét összehasonlítva a rendszerváltás óta eltelt évtizedekkel egyértelműen szoborért kiált. A két világháború között gazdasági világválság, világszerte több tízmilliónyi halálos áldozatot követelő spanyolnátha-járvány és főként Trianon sújtotta az országot, Horthy Miklós mégis virágzásnak tudta indítani, lenyűgöző gazdasági fejlődést és kulturális pezsgést produkálva.

Hozzátette:

Hiánypótló kezdeményezésünk azt célozza, hogy az Országház kupolatermében a nemzet nagyjainak szobra mellett kapjon helyet utolsó kormányzónk is. Ahogy a monarchia idején épített parlamentben mellőzött Rákóczi Ferenc később, a Horthy-korszakban kapott csak emléktáblát ott, úgy azzal szemben lehetne egy hasonló márványlap. Most a Mi Hazánk országgyűlési alelnöki irodájában, a Szent Korona közelében egy 57 cm magas bronz mellszobrot, Csák Attila alkotását avatjuk fel Zetényi-Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság tiszteletbeli elnökének közreműködésével és Kovács Attila református lelkipásztori áldásával, de jelen lesz római katolikus pap is. A szobrot korábban a nemzeti összefogás seregszemléjén már bemutattuk, amikor 13 szervezet együtt vonult, fehér lovas felvezetéssel.