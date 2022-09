Anyaország :: 2022. szeptember 17. 14:25 ::

Egyelőre marad a benzin- és élelmiszerárstop

Rendkívüli időpontban, ma délután 13 órakor tartja a Kormányinfót Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra. A kormány szombat délelőtt ülést tartott, így az itt megszületett döntésekről tart most tájékoztatást a miniszterelnökséget vezető miniszter.





Még zajlik a kormányülés, tehát nagyjából egy óra áll rendelkezésre a Kormányinfóra - mondta Szentkirályi Alexandra.

A Kormányinfón Nagy Márton is részt vesz, aki azt mondta, hogy a háború és arra adott szankciós válaszok brutális áremelkedéshez vezettek, ennek következtében elszabadult az üzemanyagár is.

Amíg a szankciók hatályban vannak, nincs reális esély a helyzet javulására, ezért a benzin- és élelmiszerárstopot meghosszabbítják.

A kamatstopot is legalább fél évvel meg fogják hosszabbítani - tette hozzá.

A rezsicsökkentést is az átlagfogyasztás szintjéig megtartják, fenntartják. Azt látják, hogy sokan bele tudnak férni az átlagba, emellett sokan elkezdtek spórolni is.

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy olyanok legyen a magyar költségvetés adottságai, hogy ezeket az intézkedéseket fenn tudják tartani.

Kkv-k megsegítéséről is döntöttek

Nagy Márton elmondta, hogy a feldolgozóipari kkv-kat célozzák majd, őket szeretné segíteni kormány az emelkedő energiaárak miatt. A program október 1-gyel indul, és 2023 végéig tart.

Egyrészről a működési költségek oldaláról, másrészről a beruházások oldaláról támogatják.

A működési támogatás október-november-december hónapra vonatkozó számlatámogatást jelent. A növekmény 50%-át fizetik majd ki.

Beruházástámogatási programot is indítanak annak érdekében, hogy javuljon a kkv-k versenyképessége. A Széchenyi Kártyaprogram keretében az önerő támogatását valósítják meg, maximum 15%-os mértékig.

Azt kéri ezért cserébe a kormány, hogy a kkv-k tartsák meg a foglalkoztatotti létszámukat.

Nagy iparvállalatokat is támogatnak

Gyármentő program: nagy, energiaintenzív iparvállalatok beruházásait is támogatni kívánja a kormány - mondta Nagy Márton.

Új munkahelyvédelmi akciótervet is elindítanak: sok iparágban a vállalatok nehéz helyzetbe kerülhetnek a következő hónapokban, ezen igyekeznek majd segíteni. Ezt a következő hetekben dolgozzák ki.

Bizottsági tárgyalások



Gulyás Gergely az EU-val folytatott tárgyalásokról is beszélt: várhatóan jövő héten benyújtják ezeket a törvényeket az Országgyűlésnek.

Szerinte a kölcsönös bizalmatlanság helyett a kölcsönös bizalom irányába tett lépésnek tekinthető az elmúlt hónapok tárgyalása a Bizottsággal. Holnap az Európai Bizottság is beszélni fog erről.

Mintegy 10 ezer kkv-t érint a bejelentett program



Nagy Márton kérdésre válaszolva elmondta, hogy kb. 10 ezer feldolgozóipari kkv-t érint a bejelentett program. Az első három hónap után majd eldől, folytatni kell-e a programot.

Szankciók



Gulyás Gergely szerint a szankciók Oroszországnak rendkívüli hasznot hoztak, Európának pedig nagy nehézségeket. Nehéz így a szankciók mellett érvelni - mondta.

Budapesti kórházak felújításának állapota



Volt egy jelentős, több tízmilliárdos program erre, de ez pillanatnyilag a beruházási stop áldozata - mondta Gulyás. Ettől még nem mondtak le ezekről a tervekről, a beruházási stop végével meg fogják ezeket valósítani.

Árstop - lesz így benzin?



Kisebb fennakadások eddig is voltak, de általánosságban mindenki tudott tankolni. Szerinte az a jobb megoldás, ha időnként vannak is fennakadások, mindenki tud 480-as áron tankolni, mint az, ha nem lenne fennakadás, cserébe viszont megugrana a benzinár - mondta Gulyás.

Önkormányzatok és rezsi



A kormány javaslata, hogy az általános iskolában legalább 20 fok legyen, a 18 fok csak a gimnáziumra és a felett érvényes, de erről ma még tárgyal a kormány.

Az önkormányzatok kapcsán elmondta, hogy van egy határa az önkormányzatok fizetőképességének. Meg kell határozni azt a kört, ahol muszáj spórolni, ezen felül megnézik, hol tudnak segíteni, de mindenkinek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy spóroljon, ahol lehet. Voltak tárgyalások az önkormányzatok képviselőivel.

Tárgyalás az Európai Bizottsággal - nyitott kérdés nem maradt

Gulyás Gergely szót ejtett a kohéziós forrásokhoz szükséges megállapodás részleteiről is. Mint mondta, három fontos iránya van a tárgyalásoknak, így a kondícionalitási eljárás, helyreállítási alapról szóló tárgyalás és amiben még nincsen előrehaladás, egy 7 éves operatív partneri programról szóló megállapodás, „ez fogja meghatározni az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokat."

Nyitott kérdés nem maradt, a kormány a bizottság által kérteket elfogadta, vagy, ha nem így történt, sikerült olyan kompromisszumokat kötni, amely mindkét fél részére megnyugtatók.

Várhatóan jövő héten benyújtják az Országgyűlés elé ezeket a javaslatokat, és novemberben lépnek hatályba.

„A kölcsönös bizalom irányába tett lépésnek tekinthető ez. Vasárnap az Európai Bizottság is kommunikálni fog az ügyben. Ezt követően pedig Navracsics Tibor fog a sajtó rendelkezésére állni” – így Gulyás Gergely.

Nem volt olyan felvetése az Európai Bizottságnak, amiben ne lett volna kompromisszum

Az uniós forrásokkal kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, hogy nem volt olyan felvetése az Európai Bizottságnak, amiben ne jutottak volna kompromisszumra felek. Amennyiben ugyanis ezek teljesülnek, megszűnik a kondicionalitási eljárás.

Gulyás elmondta, hogy a vállalásokat egyértelműen meg kell nevezni, de a kormány várja a holnapi jogállamisági döntést, amit az Európai Parlament fog meghozni.

EP-jelentés



A napokban nyilvánosságra hozott EP-jelentésre reagálva Gulyás kifejtette, hogy egyetért Orbán Viktor kommentárjával arról, hogy ez egy vicc, és már unalmas. Jogi relevanciája nincs az ügynek szerinte, de politikai nyomás a bizottságra annak érdekében, hogy Magyarország ne kapja meg az EU-s forrásokat - tette hozzá.

Pedagógus-béremelés



Ha az operatív programokról is meg tudnak állapodni az EU-val, akkor garantált a pedagógusok béremelése - mondta Gulyás.

Nagy Márton: európai példákat is tanulmányoztunk



Nagy Márton elmondta, hogy tanulmányozták az európai példákat, Németországtól Lengyelországon át vannak ilyen programok, igazából az uniós országok felénél lehet ilyeneket látni. Ezek az energiaintenzív vállalatok támogatására irányulnak.

Magyarország is megvizsgálta a lehetőségeit, itthon 116 szektor van, amely energiaintenzív, kérdés volt, hogyan lehetne ezt célozni. Az a lényeg, hogy az energiaválság után is életképesek maradjanak a kkv-k, ezért célozni kell. Így nem véletlen, hogy a feldolgozóiparra céloznak, hiszen a termelés a legfontosabb. A nagyvállalatokat sem tudják kihagyni ebből, ezért lesz gyármentő program is.

Az ársapkák december végéig maradnak, a kamatstop június végéig



Nagy Márton lemondta, ő is támogatta az ársapkák meghosszabbítását, de hozzátette, ezek nem normál piaci beavatkozások. Ugyanakkor most sem egy normál piaci helyzetben vagyunk - mondta.

Jelenleg az inflációban nem látjuk a fordulópontot, az MNB előrejelzése szerint is tovább emelkedhet az infláció a következő hónapokban. Így nem indokolt az ársapkák kivezetése, de előbb-utóbb ezeket ki kell majd vezetni - tette hozzá.

Az üzemanyag-sapkánál viszont már csak a családokat védik, így itt történt előrelépés, hiszen a cégeknek már a magasabb árat kell fizetniük.

A kamatstop esetében 2023. június vége a határidő, eddig biztosan meg lesz hosszabbítva. Ez a jelzáloghitelekre vonatkozik. Az ársapkák pedig december 31-ig vannak meghosszabbítva.

Migráció

Drámaian rossz - így értékelte a déli határnál fennálló migrációs helyzetet Gulyás Gergely. Pénteken 725 embert tartóztattak fel a határon, ez előtt is 5-600 ilyen illegális határátlépési kísérlet volt a miniszter szerint. Szerinte a kerítés nélkül nem tudnák így védeni a határt.

Energiaszankciók



2010 óta már hat szomszédos országgal van interkonnektora Magyarországnak, szerinte az európai szankciók sok pénzt adtak Oroszországnak, nekünk pedig nagy gazdasági nehézségeket okoztak. Korábban Gulyás szerint nem erről állapodtak meg EU-s körökben.

A diverzifikált szankciókat Magyarország is támogatta, de az energiaszankciókat nem.

Nagy Márton szerint Amerika az egyik legnagyobb nyertese az energetikai szankcióknak.

Tűzifa



Holnap az agrárminiszter részletesen is beszél majd a tűzifa-támogatásról. Minden háztartásnak 10 köbméter vásárlására lesz lehetősége, erre hatósági árat vezetnek be - jelentette be előzetesen Gulyás.

Ukrán hadihelyzet változása - tervez fegyvert szállítani a magyar kormány?



A fegyverszállítást sose az ukránok csekély esélyeitől tette függővé a kormány, hanem attól, hogy ha szállítunk, akkor csak Kárpátalján keresztül tudnának szállítani, amivel így veszélyeztetnék az ott élő magyarokat. A kormány ezért nem kíván fegyvert szállítani az ukránoknak - mondta Gulyás.

EU-tagság



Orbán Viktor tegnapi beszédére reagálva elmondta Gulyás, hogy semmi nem igaz abból, ami kiszivárgott a sajtóban. Az EU-tagságnak lényegesen több az előnye magyarország számára, és nem feltétlenül az EU-s források miatt.

Végeredményben 2 milliárd euró az ország nettó haszna, ez a magyar GDP 1,4%-a, tehát nem az uniós források jelentik elsődleges előnyét a tagságnak, hanem a közös piac.

A minimálbért mindig a munkaadó és a munkavállaló tárgyalása határozza meg, ebbe a kormány nem szól bele - tette még hozzá.

Bizottsági bejelentés - készül a kormány a rosszabb forgatókönyvre?

Van egy rendje az uniós döntéshozatalnak, mi teljes nyugalommal várjuk a holnapi bejelentést a Bizottságtól, így nem készült a kormány rosszabb időkre vonatkozó forgatókönyvvel - mondta Gulyás.

Barna kőszénbányák és gáztároló

Felmérték azt, hogy hány olyan háztartás van, amely barna kőszénnel is tud fűteni, és azt találták, hogy komoly energiaspórolás érhető el, ha ezzel fűtenek. A kormány mai ülésén fog olyan döntést hozni, amely lehetővé teszi, hogy a kitermelhető barnakőszén nagy mértékben növekedhessen.

A hazai gáztárolók jól állnak: a töltöttségi szint 4,4 milliárd köbméter a földgáznál, ez 89 téli napra elegendő, az ipari és háztartási

fogyasztást is belevéve, csak háztartásokra nézve ez 185 téli napra elég - ismertette Gulyás.

Olyan nem lesz, hogy kórházat vagy rendelőt be kelljen zárni

Olyan helyzet nem állhat elő, hogy kórházat vagy rendelőintézetet be kelljen zárni. A kórházakra például nem terjed ki a hőmérsékletre vonatkozó korlátozás sem - mondta Gulyás.

Beszélt az abortusztörvényről is, itt elmondta, hogy a törvény nem módosult, irányelveket fogadtak el, de ez a nők döntési szabadságát nem veszi el.

