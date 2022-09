Anyaország :: 2022. szeptember 23. 14:45 ::

Egyre többen kérik a távfűtés elindítását a nagyvárosokban

A hőmérsékleti adatok alapján megkezdték a távfűtéses épületek felfűtését pénteken Miskolcon is. A megyei jogú városok közül Tatabányán szerdán, Szombathelyen csütörtökön indult el a szolgáltatás. Salgótarjánban külön kérésre már a lakossági fogyasztók túlnyomó többségénél bekapcsolták a távfűtést, ezt a hivatalos fűtési szezon kezdete előtt egy hónappal, szeptember 15-étől lehet igényelni.

A miskolci önkormányzat kommunikációs osztálya az MTI-vel azt közölte: a Miskolci Hőszolgáltató Kft. a tartós lehűléssel indokolja a távfűtés rendszerének beindítását, várhatóan péntek estére már melegek lesznek a városban a radiátorok.

Miskolcon a fűtés valamennyi érintett társasházban automatikusan indul el, ha ezt a külső hőmérséklet indokolttá teszi, a későbbi szabályozás is automatikus. Ha egy társasház mégsem igényli még a szolgáltatást, vagy a korábbi évek gyakorlatától eltérő fűtési menetrendet, illetve időprogramot alkalmazna, akkor a közös képviseletén keresztül kérheti. Egyéb fogyasztóknál és külön kezelt intézményeknél a fűtés indítása nem automatikus, ezekben a fogyasztó képviselőjének írásos jelzésére indítják el a szolgáltatást - ismertették, hozzátéve: ha energiatakarékossági célból valahol a fűtési hőmérséklet csökkentését, vagy időprogram szerinti éjszakai és hétvégi fűtéscsökkentést (esetleg temperáló fűtést) kívánnak alkalmazni, akkor ezt célszerű a fűtésszolgáltatás megrendelésével egyidejűleg jelezni.

Salgótarjánban a lakossági fogyasztók túlnyomó többségénél, kérésükre már bekapcsolták a távfűtést - tájékoztatta Kaszás István, a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója az MTI-t. Elmondta: az elmúlt hétvégén, 16-ától még csak négy épületben fűtöttek, de hétfőtől csaknem valamennyi épület igényelte a szolgáltatást. A hőközpont biztosítja az időjárásfüggő szabályozást, és nem fog fűteni, ha nő a kinti hőmérséklet - mondta.

Nyíregyházán eddig 6500 lakás és 45 közületi fogyasztó kérte a távfűtés bekapcsolását - közölte Joó László, a Nyírtávhő Kft. ügyvezető igazgatója.

Tatabányán szerdán elindult a távfűtés, a T-Szol tájékoztatása szerint a fűtés szabályozása követi a külső hőmérséklet változását, így jó idő esetén a szolgáltatás leáll, majd este újraindul. Itt a 22 ezer távfűtéses háztartás 15 százalékában tudják a lakók a hőmérsékletet szabályozni.

Egerben a lakóközösségek fele kérte eddig a távhőszolgáltatás bekapcsolását. Az egri EVAT Zrt. illetékese elmondta: a városban félszáz távfűtött lakótömb van, szeptember 15-e óta ezek fele kérte a fűtés beindítását. Ha melegszik az idő, a leállítást is a lakóközösségnek kell kérniük a megbízottjukon keresztül.

Debrecenben mintegy tízezer lakásban a lakók kérésére már fűtenek - közölte a helyi hőszolgáltató társaság vezérigazgatója az MTI érdeklődésére. Arday Balázs azt mondta, a városban 33 ezer lakásban van távfűtés, a teljes lakásállomány harmadában. A múlt héten a lakóközösségek 35 százaléka kérte a fűtés beindítását, ami mintegy tízezer lakást érint. Debrecenben gáz alapú erőműre épül a távhőszolgáltatás, így a költségek csökkentése érdekében ha jobb az idő, a lakóközösségek kérésére azonnal leállítják a már korábban beindított fűtést.

Kecskeméten a 40 ezer fogyasztót ellátó Termostar Kft. idén is lépcsőzetesen indítja el a távfűtést. Horváth Attila ügyvezető igazgató elmondta: az éjszakai lehűlések és a lakóközösségek kérései alapján a lakossági fogyasztóknál a hét közepén elindult a fűtés. A központi automatika a külső hőmérsékletnek megfelelően szabályozza a rendszert. A fűtéskorszerűsített lakásokban - a távhős lakások 70 százalékában - egyéni igény szerint állíthatják be a hőmérsékletet vagy akár le is kapcsolhatják a fűtést. Az átfogó fejlesztés eredményeképpen a hőtermeléshez felhasznált földgáz mintegy 70 százalékát megújuló energiával váltják ki. Az új fűtőmű a következő fűtési szezontól áll majd rendelkezésre.

Baján a távhőszolgáltatás kialakítása lehetővé teszi, hogy az intézmények, társasházak maguk döntsenek arról, mikor igényelnek fűtést, így akár nyáron is igénybe vehető a szolgáltatás - mondta Búcsú Lajos, az önkormányzat kommunikációs munkatársa. A Baja Energetika Kft. minden esetben azonnal elindítja a fűtést, ha az intézmények vagy a társasházi közösségek ezt kérik, mint ahogy erre volt is példa az elmúlt napokban - tette hozzá.

Székesfehérváron eddig egyetlen távfűtéses intézmény sem igényelte a szolgáltatás bekapcsolását.

Veszprémben kérésre csaknem ötven épületben fűtenek már, ezek között bölcsőde és óvoda is van - tájékoztatta a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. az MTI-t.

Dunaújvárosban az önkormányzat tájékoztatása szerint szerdán a bölcsődékben és óvodákban már volt fűtés, mert az intézményvezetők és a szülők is kérték ezt a városvezetéstől.

Szombathelyen a hőmérséklet alapján csütörtökön megkezdték a távfűtéses lakások fokozatos felfűtését - mondta Molnár Miklós, a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. Tájékoztatása szerint 11 500 lakásban, 70 intézményben és 350 egyéb helyen szolgáltatnak. Szabályaik szerint az intézményeknek jelezniük kell, ha kérik a távfűtést, a lakosságnak viszont akkor kell a szolgáltatóhoz fordulnia, ha egyelőre nem kérik.

Kaposváron a távhőszolgáltatás elindítását eddig egy-két lakóingatlan, valamint bölcsődék és óvodák esetében kérték - mondta Szaka Zsolt, a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.

Pécsen a lakóközösségek, társasházak 97 százalékával olyan szerződés van érvényben, amely a távhőszolgáltatóra bízza a hőközpontok beindítását - közölte Rozsos Rózsa, a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. vállalat- és ügyfélkapcsolati menedzsere. Hozzátette: az időjárás még nem indokolta a szolgáltatás elindítását, s eddig elenyésző azoknak az épületeknek a száma, amelyek tulajdonosai kérték a fűtést.