2022. október 20. 13:24

A képviselők kettős állampolgárságának nyilvánosságát kezdeményezte a Mi Hazánk

Az országgyűlési képviselők és hozzátartozóik esetleges kettős állampolgárságának nyilvánossá tételét előíró törvényjavaslatuk elfogadását szorgalmazta csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, a párt országgyűlési képviselője. /Bővített hír./

A politikus ismertetése szerint a transzparencia érdekében szükséges, hogy látható legyen, "milyen egyéb kötöttségekkel rendelkeznek" a parlament tagjai, vagy "ki épített ki magának valamifajta menekülő útvonalat, például egy afrikai banánköztársaságba", mint Simon Gábor volt államtitkár, az MSZP elnökhelyettese, akinek nemcsak 240 millió forintos bécsi számláját találták meg (melyet vagyonnyilatkozatából kihagyott), hanem a széfjében további több tízmillió forint mellett egy közép-afrikai ország útlevelét is.

Novák Előd hozzátette: több politikus esetében is merültek fel ilyen gyanúk, például Márki-Zay Péterről is csak miniszterelnök-jelöltté válása után vált köztudomásúvá, hogy kanadai állampolgársággal is rendelkezik. Azaz "csak egy idegen állam alkotmányára esküdött fel, hiszen a magyar állampolgárságba beleszületett". És nemcsak Szabó Tímea esetében merült fel, hogy CIA-ügynök, hanem már Gyöngyösi Mártont is annak nevezte a Jobbik utolsó (azóta kilépett) 56-osa, Murányi Levente néhány hónapja.

A Mi Hazánk politikusa azt hangsúlyozta: már a másik állampolgárság megléte is nemzetbiztonsági kockázatot jelent. De különösen az, ha ez a tény titkos. Novák Előd az izraeli joggyakorlatot hozta fel példaként, ahol a képviselőknek ilyen esetben dönteniük kell: másik állampolgárságukról vagy mandátumukról mondanak le. Az általuk javasolt szabályozásról úgy nyilatkozott, az számára "már-már vállalhatatlanul mérsékelt", de kompromisszumos indítványként szolgálhat a parlamenti pártok számára.

(MTI nyomán)