Anyaország, Videók :: 2022. október 24. 14:59 ::

Továbbra is irtózik a Fidesz a cigánybűnözés kifejezéstől - és foggal-körömmel védik a kedvenceiket

Kövér László letiltotta Novák Előd törvényjavaslatát, de a Mi Hazánk alelnöke nem adta fel: új címmel is benyújtotta. Lezsák Sándor a cigánybűnözés szó használatának esetére szómegvonással fenyegetett, de Novák Előd felhívta a figyelmet: már 2010-ben is megállapította a Legfelsőbb Bíróság a közmédia önkényes tiltása esetében, hogy igenis jogszerű a cigánybűnözés szó használata, s azzal igenis foglalkozni kell, ahogy a politikusbűnözéssel is.

Korábban írtuk: