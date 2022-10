Osváth Zsolt a Telex cikkéhez szólt hozzá, kommentjében kifejezésre juttatta a híres liberális empátiát és humanizmust.

Budaházy György október 24-től éhségsztrájkba kezdett mindaddig, amíg a vele kapcsolatos jogtalanságok fennállnak. A börtönben sínylődő hazafi levelét – amely többek között az éhségsztrájkról szóló részt is tartalmazza – testvére, Budaházy Edda olvasta fel a Mi Hazánk október 23-i megemlékezésén a Corvin közben.

Budaházy György elhatározásáról a Telex is beszámolt, az írás facebookos megosztása alá csak a Magyar Jelen cikke születéséig több mint 800 – zömében gyűlölködő – komment érkezett. (Az is megér egy misét, hogy a “gyülőletbeszédre” más esetekben oly’ érzékeny Telex Facebook-adminjai most valamiért nem tartották fontosnak, hogy töröljék az undorítóbbnál undorítóbb hozzászólásokat…)