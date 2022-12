Anyaország :: 2022. december 14. 08:41 ::

Válaszoltak a benzinkutak: ennyi idő kell a hazai üzemanyagpiac helyreállásához

Az árak csökkenésével nem kell számolni a közeljövőben az üzemanyagpiacon, a kereslet azonban rövid időn belül helyreállhat – reagáltak a benzinkutak az Index megkeresésére.



Fotó: Stiller Ákos / Bloomberg / Getty Images

2021. november 15., illetve 2022. december 6. Ez a két dátum, illetve a közte eltelt időszak biztosan belevésődött a hazai üzemanyagpiac szereplőinek emlékezetébe. Az előbbi jelöli azt a dátumot, amikor a kormány 480 forintban maximálta a 95-ös oktánszámú benzin és gázolaj literenkénti árát. Az ársapka nem mindenki fején állt jól, országszerte számos kisebb benzinkút nem bírta el a nyomott árak okozta terheket, és kénytelen volt bezárni.

Azzal mindenki tisztában volt, hogy a hatósági árak kivezetése fájdalmas lesz azok számára, akik élhettek vele. A taxisok már áremelést lengettek be, az ételkiszállítás díja rögtön ugrott is egyet a költségek emelkedésére, míg a lakosságnak a rezsiárak adta jobbhorog és a brutálisan elszálló élelmiszerárak által bevitt balegyenes után az egyik napról a másikra emelkedő üzemanyagárak jelentették az újabb pofont.

Az egyik napról a másikra a fentebb említett másik dátumra, vagyis december 6-ra vonatkozik. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, illetve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nem Mikulás-csomagot rakott a lakosság csizmájába Szent Miklós napján, hanem drágább üzemanyagot a tankokba.

Ami a lakosság számára pofonként, az a piaci szereplőknél kijózanodásként hatott. Előbbiek akkor úgy tankoltak, mintha kötelező lett volna, sorok kígyóztak a benzinkutaknál – már amelyiknél maradt még mit a tankokba tölteni. Sok töltőállomásra rákanyarodva már tábla várta az autósokat jelezve, hogy nincs több benzin.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az üzemanyag-kereslet ilyen mértékű megugrását egyértelműen a pánik számlájára írta. Ez egybecseng Hernádi Zsolt szavaival, aki szerint a mennyiségi korlátozás ellenére pánikvásárlásba kezdtek a magyarok, ami évtizedek óta nem látott krízist eredményezett a kutakon.

Mi várható árak tekintetében?

Az üzemanyagárak alakulásának tekintetében a napokban napvilágot látott jóslatok nem sok derűre adnak okot. A Mol-vezér szerint a közeljövőben nem várható nagyobb konszolidáció, köszönhetően annak, hogy a forint árfolyama, illetve az olajár nagyban meghatározza a hazai árképzést.

A Holtankoljak.net vezetője a napokban úgy nyilatkozott az Indexnek, hogy nem vár enyhülést az üzemanyagok árában, az ellátási problémák pedig még egy darabig velünk maradhatnak.

Szűkszavú benzinkutak

A lap megkereste a Mol mellett a hazai üzemanyagpiacon tevékenykedő benzinkutakat: miként értékelik a hatósági árak kivezetését, mikorra várható az ellátás konszolidációja – mikorra várható az import újbóli megindulása? (A Mol korábban úgy nyilatkozott, hogy a hatósági árak miatt teljesen eltűnt a magyarországi behozatal, és kizárólag a hazai olajvállalat látja el az országot üzemanyaggal.) Továbbá, hogy milyen árakkal számolnak a jövőben.

A Shell röviden reagált: a holland–angol multi szerint körülbelül egy hónapra van szükség ahhoz, hogy zavartalan legyen az ellátás. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a beszűkült piaci környezetben is folyamatosan importáltak Magyarországra üzemanyagot, ami azonban a magas kereslet miatt hamar elfogyott. "A Shell mindent megtesz a piac rendeződése érdekében" – közölték.

Ennél is szűkszavúbbnak bizonyult az OMV. Az osztrák multi a következő közleményt küldte: "Az OMV Hungária Kft. már a hatósági ár alkalmazása alatt is folyamatosan importált üzemanyagot Magyarországra. A hazai stratégiai készletek visszatöltése hamarosan lezárul, emellett az OMV jelenleg is mindent megtesz annak érdekében, hogy folyamatos behozatal útján biztosítsa az üzemanyag-ellátást."

Az Auchan jelezte, hogy piaci szereplőként veszteséget szenvedtek a hatósági áras időszak alatt, és örülnek annak, hogy ismét "a piaci törvények szerint működik idehaza az üzemanyag-értékesítés". A francia konszern az üzemanyag-ellátásra vonatkozó kérdésben úgy nyilvánult meg, hogy "megbízható forrásból kaptuk és kapjuk az üzemanyagot az Európai Unióból, olyan beszállító partnerektől, akik biztosítani tudják mind a magyar, mind az Auchan minőségi standardoknak megfelelő minőséget". A vállalat szerint a hazai üzemanyagok árát több tényező együttes hatása alakítja. "A világpiaci ártól kezdve a forint-euró, illetve a forint-dollár árfolyamán át, egészen odáig, hogy az importőrök milyen ütemben térnek vissza a magyar piacra."

"Vállalatfüggő, hogy ki milyen stratégiával igyekszik enyhíteni a veszteségein. Mi azt választottuk, hogy a lehető legkedvezőbben adható piaci árral fókuszálunk a vásárlók visszahódítására. Ez a mögöttünk hagyott hétvégén literenként 599 forintos benzin-, valamint 669 forintos gázolajárat jelentett" – írták.

Az Orlen (korábban Lukoil) későbbre ígért választ.