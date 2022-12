Anyaország :: 2022. december 21. 19:25 ::

Senki sem merte felhozni a végrehajtók közgyűlésén a börtönben ülő Schadl György leváltását

Szóba sem került a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar december 2-i éves közgyűlésén a Völner-Schadl-ügyként elhíresült korrupciós botrány, és fel sem merült, hogy annak egyik érintettjét, a már bő egy éve letartóztatásban lévő Schadl Györgyöt megfosszák elnöki tisztségétől – tudta meg a hvg.

A közgyűlésen tagdíjemelés, éves beszámoló elfogadása és ehhez hasonló apró-cseprő hivatali ügyek voltak napirenden. A lap forrása szerint szó sem esett viszont arról, hogy a végrehajtói kar egyáltalán nem a normál keretek között működik, hogy kar elnöke immár 13 hónapja letartóztatásban van, és az ügyészség nemrég vádat is emelt Schadl György ellen.

A letartóztatása miatt amúgy elnöki teendőit ellátni képtelen Schadl „papíron” jelenleg is hivatalban lévő vezető, a honlapon is elnökként szerepel, és semmi nem utal arra, hogy feladatát amúgy Lukács Tamás alelnök végzi – az elnök helyett a közgyűlést is ő hívta össze.

A lap forrása szerint ez azért furcsa, mert tisztségéből kétharmados többséggel bármikor visszahívható az elnök vagy más tisztségviselő, ám ilyen napirendi pontra a közgyűlésen nem érkezett javaslat.

A téma csak úgy merült fel érintőlegesen, hogy Lukács Tamás alelnök mintegy mellékesen ismertette: a négytagú elnökség képes ellátni az elnöki teendőket, és egyelőre ez így marad a 4 év után, 2023 szeptemberében esedékes teljes tisztújításig.

