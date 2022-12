Anyaország, Videók :: 2022. december 22. 16:20 ::

Több tízmillióval károsíthatta meg ügyfeleit a Foldana hitelintézet

Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás büntette és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást a XIII. kerületi Rendőrkapitányság még augusztusban – értesült a Magyar Jelen.

Úgy tudják, az „ismeretlen tettes” a Foldana Pénzügyi Zrt., amely – a cég honlapján fellelhető információk alapján – „a Foldana védjegy alatt müködő társaságok legfiatalabb tagja”, fő profilja a hitelezés.

Mivel augusztus óta a pénzintézet több ügyfele is hasonló feljelentést tett, a hatóság időközben egyesítette a párhuzamosan futó büntetőügyeket.



Rendőrségi határozat a Foldana Pénzügyi Zrt-vel összefüggésbe hozott bűnügyek egyesítéséről

A Magyar Jelennek sikerült felvennie a kapcsolatot az egyik károsulttal, egy Baranya vármegyei kisvállalkozás ügyvezetőjével. A saját és a kft.-je neve elhallgatását kérő hölgy elmondta, 2021 nyarán döntöttek úgy, hogy szeretnének „továbblépni”, ezért kinéztek egy 55 millió forintért árult ingatlant, melynek megvásárlásához a meglévő 20 millió forint önerőn túl 35 millió forint hitel felvételére volt szükségük.

Hosszas keresgélés után, egy pénzügyekben jártas ismerősük segítségével akadtak rá a Foldana Pénzügyi Zrt-re.

A cél az volt, hogy kedvező, állami kamattámogatású kölcsönt tudjanak felvenni, azonban a Foldana mint hitelező a hitelkérelem benyújtásakor jelezte, egyelőre csak egy 6,95 százalék kamatozású hitelkonstrukció érhető el. Ugyanakkor a pénzintézet munkatársai azt is elmondták, hogy hamarosan – kb. 2-3 hónapon belül – megjelenik a piacon egy kedvezőbb, 0,5 százalék kamatozású, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által finanszírozott, állami támogatású termék, az úgynevezett Széchenyi Mikróhitel GO!, mellyel a pályázat megjelenése után rövid időn belül kiváltható a 6,95 százalék kamatozású hitel.

A megállapodás (mely 2021 szeptemberében jött létre) feltétele az volt, hogy a 6,95 százalékos hitel mielőbb kiváltásra kerüljön, a Baranya vármegyei kisvállalkozó jelezte, hosszú távon nem tudják vállalni annak törlesztését. Ugyanakkor várni sem tudtak, hogy elérhetővé váljon a 0,5 százalékos kamatozású termék, mert az ingatlanvásárláshoz az önerőt az eladó felé már megfizették, a vételár kiegyenlítése pedig határidőhöz volt kötve.

A hitelszerződés aláírásához a teljes kölcsönösszeg 7 százalékát, azaz 2 millió 450 ezer forintot óvadékként be kellett fizetniük a pénzintézet számlájára, ami meg is történt, sőt ugyanazon a napon – 11013/K/365/2021/3. számú – közjegyzői okirattal is megerősítették a megállapodást.



A Foldana irodája belülről (forrás: Facebook/Foldana Group)

Ezt követően a törlesztés a szerződésben foglaltak szerint alakult, a havi aktuális díjbekérők összegszerűen nem tértek el, az ügyfél minden hónapban, pontosan határidőre teljesítette a befizetéseket.

2022 elején aztán megjelent a várva-várt és megígért kedvezőbb kamatozású állami pályázati hitel, így lehetőség nyílt a fentebb ismertetett 0,5 százalékos kamatozású kölcsönre váltani.

Mivel a hitelkiváltást a jogszabályok szerint csak annál a pénzintézetnél lehet megtenni, ahol a kiváltandó hitelt biztosították, valamint a Foldana Pénzügyi Zrt. ajánlatot is tett az új, kedvezőbb kondíciójú szerződés megkötésére, a szükséges dokumentumok sikeres beérkezését követően május 30-án – hitelkiváltás céljából – új megállapodást írtak alá a felek, amely ugyanúgy 35 millió forintról szólt, de már a 0,5 százalékos kamatozású Széchenyi Mikróhitel GO! terméket tartalmazta.

Az ügyfél állítása szerint ez a szerződés is közjegyzői okirattal lett megerősítve.

A Foldana az új megállapodás megkötéséhez ismételten elkért 350 ezer forint szerződéskötési díjat, 200 ezer forintot a közjegyzőre, továbbá ugyanazokat a biztosítékokat kérte, mint az első megállapodásban.

Ezeken felül, megduplázva a korábbi 7 százalékot, ezúttal már a teljes hitelösszeg 14 százalékát, vagyis 4 millió 900 ezer forintot kellett az ügyfélnek befizetnie óvadékként, az előző szerződés megkötésekor átutalt 2 millió 450 ezer forint kapcsán pedig azt az ígéretet tette a Foldana, hogy a hitel tényleges kiváltását követő 10 napon belül visszafizetik.

Így a Baranya vármegyei kisvállalkozónak már 7 millió 350 ezer forint óvadéka volt bent a pénzintézetnél, ám bízott benne, hogy a megállapodás értelmében 30 napon belül sor kerül a hitelkiváltásra, majd az első körben befizetett óvadék visszautalására.

Nem így történt…

Hiába telt el egy hónap, a törlesztőrészlet továbbra is a korábbi magas (6,95 százalékos) kamat alapján lett megállapítva, az ügyfél pedig hiába kért többször is tájékoztatást a Foldana Pénzügyi Zrt.-től, érdemi választ nem kapott.



A Foldana cégcsoport Budapest, Jász utca 66/B. szám alatt található irodájának táblája

Innentől kezdve már csupán a kapcsolatfelvétel is nehézkessé vált, fél évvel a második szerződéskötés után a hitelkiváltás még mindig nem történt meg, sőt a havi törlesztőrészlet a már eleve magas 200 ezer forintról – különösebb indoklás nélkül – mostanra 6-700 ezer forintra ugrott.

S mivel a megállapodás úgy lett megírva, a Foldana minden további nélkül leemelheti és le is emeli ezt az összeget minden hónapban az ügyfél számlájáról.

„Gyakorlatilag tönkreteszik a 17 év alatt vérrel és verejtékkel felépített vállalkozásomat. Egész egyszerűen nem vagyunk képesek fizetni a havi 6-700 ezer forintos törlesztőrészletet. Viszont, ha nem fizetünk, feketelistára kerül a cégünk, és a jövőben semmilyen hitelt nem fogunk tudni felvenni” – ismertette a helyzet kilátástalanságát az átvert kisvállalkozó.

Hozzátette, soha semmilyen adó- és hiteltartozása nem volt, mindig mindent időben befizetett, most mégis megpróbálják kisemmizni.

Mindeközben a Foldana Pénzügyi Zrt. alkalmazottjai folyamatosan cserélődnek, az egyik felmondott ügyintéző a Baranya vármegyei károsultnak elmondta, „követhetetlen és jogszabályellenes utasításokat” kellett végrehajtania, amiket „a gyomra már nem bírt”, ezért távozott a pénzintézettől. Ugyancsak ő állította azt is, hogy a fentebb vázolt második, hitelkiváltó szerződés létre sem jöhetett volna, ugyanis a Foldana részéről nem voltak meg a szükséges feltételek.

A rendőrségi feljelentés hatására eddig mindössze annyit sikerült elérni, hogy a második szerződéshez befizetett 4 millió 900 ezer forint óvadékot a pénzintézet visszautalta a károsult kisvállalkozó számlájára, azonban 2 millió 450 ezer óvadék még mindig a Foldanánál van, valamint a hitelkiváltás a mai napig nem történt meg, sőt még az eleve magas havi törlesztőrészlet is több mint háromszorosára emelkedett.

A Baranya vármegyei károsult elmondta, időközben kezdeményezték a szerződés felbontását, azonban a Foldana egyik erről szóló e-mailjükre sem válaszolt, sőt a postai úton küldött levelüket sem vették át.

A kisemmizett kisvállalkozó úgy tudja – és ezt a rendőrségi határozat a különböző büntetőügyek egyesítéséről is alátámasztja –, hogy a pénzintézet velük együtt több mint 10 ügyfelet, összesen több tízmillió forinttal károsított meg.

Elmondta, bíznak benne, hogy a jog eszközével sikerül igazságot szolgáltatni, ugyanakkor fontosnak tartják, hogy a nyilvánosság is értesüljön a Foldana Pénzügyi Zrt. által vélelmezhetően elkövetett bűncselekményekről.

Ilyen előzményekkel látogattak el a magyar jelenesek a hitelintézet Budapest, Jász utca 66/B. szám alatt található irodájához, ahol a fentebb említett károsult képviselőjével megpróbáltak tájékoztatást kérni az ügyben: