Hazai antifa: folytatni kell a terrort: a vezetőiket, boltjaikat, kiadóikat kell célba venni!

A Nacionalista Zóna titkos antifa Facebook-csoportból csemegézett ki egy hozzászólást. Az erőszakos antifa nem vitatja a módszereket, csak a célpontkiválasztást. Szabó Péter szerint a hangadókat, ideológusokat kellene ütni…



Fotó: Szabó Péter/Fb

Ez nem gyávaság, hanem hatékony rajtaütés – fogalmaz az aktivista, majd részletesen fejtegeti, hogy a vörösterror olyan emblematikus alakjai, mint a partizánok, népi banditák, anarchista-kommunista-szindikalista mozgalmárok mindannyian ezekkel az eszközökkel éltek, és most vélhetőleg forognak a sírjukban, mert a magyar elvtársak szörnyülködnek. Azt javasolja nekik, hogy “szálljanak le a szivárványtrippes hippi-pónijukról”.

Azonban a lényeget a hozzászólás vége felé találjuk meg. Szabó megfogalmaz egy kritikát a támadással kapcsolatban. A taktikával teljes mértékben azonosul, de szerinte stratégiai hibát vétettek a támadók, ugyanis:

Ha azon csámcsognátok, hogy miért pusztán véletlenszerűen felismert járókelők váltak célponttá és nem a mozgalmi szervezők, vezetők, propagandisták, stb azt érteném és még igazat is adnék

…a hangadó ideológusaikat, boltjaikat, kiadóikat így kell terrorizálni. Ha eltűnnek az utcáról nem lesz tömegbázisuk!

Szabó ezzel a hozzászólásával valószínűleg okoz most fejfájást Jámbor Andrásnak, Varga “Nefelejcs” Gerinek, Csoma Lajosnak, Bertalan Andrásnak és a többi elvtársnak.

Most, hogy egyértelműen látszik, a hazai antifa rendelkezik olyan alakokkal, akik hajlanak további erőszakos cselekmények végrehajtására, továbbá egy olyan személy, aki brutális támadásokban vett részt, pártpolitikai kapcsolatokkal is rendelkezik, számos új kérdést is napirendre kell venni.

Az elmúlt években sokan legyintettek Magyarországon, amikor az antifa szóba került, azonban voltak, akik tudták, hogy hosszútávon bajt okozhatnak, így odafigyeltek rájuk. Látták, ahogy a sötétben építkeznek, szubkulturális vonalon toboroznak. Klubokat és egyéb intézményeket hoznak létre. Önkormányzati vonalakon már régebben, de Jámbor parlamenti mandátumával országgyűlési szinten “szakértőként” jelennek meg, és nem egy esetben nyilatkoznak. Jámbor saját maga mondta el, hogy fizetésének egy részét különböző civil szervezetek támogatására ajánlja fel…

Kripta, Népszíntér, Klub Vittula, Terem (Veszprém), Gólya. Ezek egytől egyig olyan helyek, ahol szépen csendben szervezkednek. De, most napfény világít be ezekbe a dohos pincékbe, és mindenki számára láthatóvá válnak azok a csótányok és patkányok, akik közvetve vagy közvetlenül felelősek a kialakult állapotokért - írja a NacionalistaZóna és a Szent Korona Rádió.