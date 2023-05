Anyaország :: 2023. május 16. 12:28 ::

Zelenszkij terrorista ötletei és az OTP szankcionálása miatt blokkolja a kormány az európai békekeret felhasználását

A Barátság kőolajvezeték stratégiai fontosságú a magyar gazdaság szempontjából, ennek kiesése súlyos problémát okozna Magyarországnak – közölte az Indexszel a kormány egyik tagja az egyik cikkükre reagálva. Kiemelte azt is, az "ukrán" elnök fenyegetése arról, hogy felrobbantják a Barátság kőolajvezetéket, egyenesen felháborító, ezért blokkolja a magyar kormány az európai békekeret felhasználását.



Ahogyan arról a hétvégén beszámoltunk , az amerikai titkosszolgálatoktól kiszivárgott lehallgatási jegyzőkönyv szerint Volodimir Zelenszkij a magyar ipart is tönkretette volna. A zsidó elnök indokként oroszpártiságra hivatkozott. A kijelentés 2023. február közepén hangzott el, amikor a Julija Szvrjenko miniszterelnök-helyettessel tartott találkozón Zelenszkij azt javasolta, robbantsák fel a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezetéket.

Az Index 2023. május 16-án reggel ezzel összefüggésben külön energetikai elemzést tett közzé, amelyben a megkérdezett szakértők egyértelműen megállapították: ha az "ukrán" elnök úgy döntene, felrobbantja a Barátság vezetéket, akkor Magyarországon minden kőolaj-beszállítást átterelnének az Adria-vezetékre, ez pedig elméletileg a magyar finomítói igényt nagyrészt kielégítené.

Továbbá felhívták a figyelmet arra is, hogy Ukrajna komoly tranzitbevételt kap, amelyet az utóbbi időben még meg is emeltek – s amit a jövőben tovább szeretnének növelni. Másrészt Szlovákia dízelt szállít Ukrajnának, ezt orosz nyersolajból is meg lehet tenni, vagyis az orosz kőolajból finomított dízel is mehet Ukrajnába az uniós szabályozás szerint.

Magyarország felől szintén jelentős mennyiségű dízel áramlik Ukrajnába.

Márpedig dízel nélkül nemcsak a gazdaság, de a tank is nehezen indul be.

Csak most háborodtak fel

Az egyik magyar kormánytag a cikk megjelenését követően a lapnak azt mondta, hogy a kabinet tagjai fel vannak háborodva Zelenszkij szavai miatt – és ezt csak tovább tetézi az, hogy az OTP szankciós listára került. Hozzátette: ezért blokkolták az európai békekeret felhasználását.

A kormány tagjai az OTP elleni szankciót is magyarellenes lépésnek tartják. A Raiffeisen például sokkal nagyobb mértékben van jelen Oroszországban, az ukránok mégsem szankcionálják, kizárólag a magyar bankot. Amíg Ukrajna ezt nem korrigálja, a magyar álláspont nem változik, mert a magyar kormány álláspontja szerint "a szankciókat Brüsszelben írják, és nem Kijevben".

A kormányzati forrás egyértelművé tette azt is, hogy a Barátság kőolajvezeték stratégiai fontosságú a magyar gazdaság szempontjából. A csővezeték déli ágán keresztül – amelynek a felrobbantásáról az "ukrán" elnök beszélt – évente mintegy 8 millió tonna orosz olaj érkezik. Ennek kiesése súlyos problémát okozna a magyar gazdaságban, nem hiába kapott a kormány mentességet az orosz kőolajra vonatkozó tilalom alól.

A forrás úgy fogalmazott, hogy még úgy is probléma lenne a magyar iparral, ha egyébként a hazai tartalékok több hónapra elegendők, illetve az Adria-vezetéken lehet pótolni az esetlegesen kieső mennyiség egy részét, bár ez közel sem ennyire egyszerű.

Az Index információi szerint az "ukrán" elnök mondatai is szóba kerültek a keddi kormányülésen.