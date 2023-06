Anyaország :: 2023. június 9. 18:56 ::

Baltával fejezte le jótevőjét és egy másik lakótársát egy drogos "aszociális fiú"

A kiszabott 19 év fegyházbüntetés helybenhagyását indítványozta az ügyészség a lakótársait fejszével lemészároló fiatal férfi ügyében - írja honlapján az ügyészség.

A Pest Vármegyei Főügyészség 2021 decemberében emelt vádat egy többszörösen minősülő emberölés miatt az elkövetéskor mindössze 18 éves fiúval szemben. A Budapest Környéki Törvényszék 2023. március 8. napján kihirdetett elsőfokú ítéletével a fiatalt bűnösnek mondta ki előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több emberen és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében, amelyért őt 19 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítéleti tényállás lényege szerint a hányatott sorsú, italozó, aszociális életmódot folytató fiút 2019 őszén diósdi házába fogadta édesapja 46 éves férfi munkatársa, aki számára munkát is szerzett. Velük lakott még egy 65 éves már nyugdíjas férfi is. A fiatal fiú 2020. április 23-án többféle kábítószert is fogyasztott, az éjjel folyamán elhatározta, hogy egy napokkal korábban kiélezett fejszével véghez viszi a tervét, amit már fontolgatott. Éjfél után két lakótársa közös hálószobájába ment, és az ott az ágyban fekvő sértetteket több fejre mért fejszecsapással lemészárolta.

Az elsőfokú ítélet ellen az elkövető és védője eltérő jogi minősítésért és a büntetés enyhítése céljából fellebbeztek. Az ügyész arra figyelemmel, hogy a férfi az elkövetéskor még nem töltötte be a 20. életévét, és így vele szemben életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés nem szabható ki, nem élt fellebbezési jogával.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség másodfokú indítványával az ügydöntő határozat helyben hagyását kezdeményezte a Fővárosi Ítélőtáblánál. A fiatal bűnelkövető letartóztatásban várja a büntetőeljárás befejezését.

