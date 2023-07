Anyaország, Videók :: 2023. július 2. 21:39 ::

Péntek este végezhetett a családjával az albertirsai exkatona, de csak szombat délután hívta a rendőrséget

Már péntek este megölhette feleségét és két és fél éves kislányát egy férfi Albertirsán, de csak szombat délután szólt a rendőröknek. Egyelőre nem tudni, hogy addig mit csinálhatott. Jelenleg kórházban van, mert magával is végezni akart. A férfi korábban katona volt. Néhány éve szerelt le – írja az RTL.

Gyerekcsizma, hinta, játékok az udvaron. Egy házaspár élt az albertirsai házban két gyerekkel. Szombat délután a férfi hívta a rendőröket.

„Közölte, megölte családját, majd öngyilkosságot kísérelt meg. A helyszínre riasztott egységek egy nő és egy gyerek holttestét, valamint egy vérző férfit találtak az albertirsai címen. A kollégáim megkezdték a helyszíni szemlét, az adatgyűjtést, a történtek vizsgálatát. A kórházba vitt 35 éves férfit jelenleg őrzik” – mondta el a rendőrség szóvivője.

Azóta kiderült, hogy csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

Még tartott a helyszínelés, amikor a házhoz érkezett a meggyilkolt nő apja, a kislány nagyapja. A férfi mindenképpen szeretett volna bejutni a házba. A rendőrök alig tudták megállítani.

A környékbeliek gyakran látták a családot, akik másfél éve költöztek a településre.

A feleség panaszkodott a szomszédasszonynak férje erőszakosságáról

Egy szomszédban élő asszony azt állítja, a nő panaszkodott neki, hogy bántja a férje.

Bár egy fedél alatt élt a férjével, már nem voltak együtt. A híradónk az egyik családtagtól úgy értesült, hogy a nő korábban távoltartást kért a férje ellen. Az RTL információi szerint az is előfordult, hogy a település polgárőreitől kért segítséget.

A férfi nem tett vallomást a rendőröknek. Több emberen elkövetett emberöléssel gyanúsítják. Őrizetbe vették és kezdeményezik a letartóztatását. Úgy tudjuk, korábban katona volt, de néhány éve leszerelt.

A férfi szombat kora délután hívta a rendőröket. A gyilkosság azonban jóval korábban történhetett. A rendőrök gyanúja szerint pénteken késő este végezhetett 33 éves feleségével és két és fél éves, közös kislányukkal.

Hogy mit csinált éjszaka és fél napon keresztül, egyelőre nem tudni.

A meggyilkolt nőnek van egy kisfia, az előző házasságából, a gyerek is velük élt. A bűncselekmény idején azonban az apjánál volt, és még most is ott van.

