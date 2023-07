Anyaország :: 2023. július 27. 21:02 ::

A Hunnia-ügy vádlottjainak közleménye az amerikai repüléstilalmi listára kerülésük kapcsán

A balliberális médiumok szenzációként tálalják a hírt, miszerint a Hunnia-ügy kegyelmet kapott vádlottjai rajta vannak az USA egy kiszivárgott 2019-es repüléstilalmi listáján.

Mi már hónapokkal ezelőtt értesültünk erről. A listát egy hacker egy regionális amerikai légitársaság szerveréről mentette le és tette közzé. Azóta magunk is beszereztük ezt a listát, és tanulmányozása folytán arra a következtetésre jutottunk, hogy már az ellenünk folyó koncepciós eljárás kezdetén, a 2009-es meggyanúsításunk után bekerülhettünk ebbe a repüléstilalmi adatbázisba.

Az ilyen szenzációhajhász kijelentésekkel ellentétben, minthogy „az amerikai hatóságok komolyan vették a 2007 és 2009 közötti robbantásokat”, azt lehet inkább leszögezni, hogy az ilyen adatbázisokba a különböző országok hatóságai küldik be nemzetközi együttműködések keretében a szerintük releváns személyek adatait. Vagyis nyilván még a 2010-et megelőző balliberális hatalom hatóságai intézték ezt számunkra, csakhogy rúgjanak még egyet belénk, miközben a Draskovics miniszter által nagy dérrel-durral bejelentett „robbantásos videóval”, mint hamis bizonyítékkal jól felsültek.

Ráadásul olyan személy is felkerült a listára, aki soha nem is lett meggyanúsítva, ami szintén azt bizonyítja, hogy nem az amerikai hatóságok „figyelmén”, hanem a szövetséges államok hatóságain múlik, ki kerül fel (egyébként a Teréz körúti robbantásért elítélt P. László pl. nincs rajta a listán, ami tovább erősíti ezt).

Jól rámutat ez a dolog arra is, hogy milyen „extra hátrányokat” jelent számunkra – akár életünk végéig is (Bin Laden még mindig szerepel a listán, pedig már rég kivégezte maga az USA) – ez a koncepciós eljárás. Nem elég a 14 éves meghurcoltatás, a börtönben töltött évek, a háziőrizet és lakhelyelhagyási tilalom alatt töltött további évek sora, a kegyelem után is évekig fennálló felfüggesztett büntetés, büntetett előélet, közügyektől eltiltás, még azzal is gyötörnek, hogy ilyen-olyan országokba nem utazhatunk. Miközben az ügyünkben szereplő cselekmények – akárki is követte el őket – egy konkrét történelmi időszakhoz és egy állami terrort a saját polgárai ellen elkövető gátlástalan hatalommal szembeni ellenálláshoz köthetők, akárcsak az ’56-osok tettei a maguk idejében.

A balliberális sajtó kegyelmi ügyünkkel kapcsolatos ezen újabb hangulatkeltése ráadásul annak fényében különösen komolytalan, hogy ugyanezen USA elnöke tavaly kegyelmet adott több ezer kábítószer bűncselekmény ügyében elítélt személynek.

Ez is arra mutat rá, hogy a magyar államfőnek és igazságügyi miniszternek is szuverén joga a kegyelmi döntések meghozatala, ebben semmilyen külföldi állam semmilyen nyilvántartása szerepet nem játszhat. Ráadásul a mi esetünkben még maga a minket jogerősen elmarasztaló bíróság is kimondta, hogy nem vagyunk terroristák, hanem hasznos tagjai a társadalomnak.

A Hunnia-ügy vádlottjai nevében,

Budaházy György