Már az FBI is Budaházyéktól és a "székely terroristáktól" retteg

Egy kivétellel a 2016-os Hunnia-per mind a 17 vádlottjának és a per egyik tanújának nevét is sikerült megtalálnunk - írja a Népszava.

Így folytatják: a Fidesz tusványosi rendezvényének hallgatóságában feltűnt a Magyarországon terrorizmusért elítélt, majd köztársasági elnöki kegyelmet kapott Budaházy György. Mint a hvg.hu-nak elmondta, szabadulása óta ez volt az első külföldi útja. Ugyanakkor nem biztos, hogy mindenhová utazhat: ő és a Hunnia-perben elítélt bűntársai is rákerültek az amerikai repüléstilalmi listára (no-fly list). Ez az FBI Terrorista Átvilágító Központja (Terrorist Screening Center – TSC) által vezetett nyilvántartás egy korábbi változatából derült ki, amely egy nemzetközi oknyomozó újságíró szervezet révén került a Népszavához, és amelyről korábban a hvg.hu is hírt adott. Azt azonban nem sikerült megállapítani, hogy az érintettek továbbra is szerepelnek-e az adatbázisban.

Hozzáteszik: mindez arra enged következtetni, hogy az amerikai hatóságok komolyan vették a 2007 és 2009 közötti robbantásokat és más erőszakos cselekményeket, amelyekkel a szélsőjobboldali csoport az akkori magyar kormány politikáját akarta befolyásolni. Ezen felül az FBI úgy ítélte meg, hogy a Hunnia Mozgalom tagjai a polgári légi közlekedés, illetve az Egyesült Államok biztonságára is veszélyt jelentenek.

A Népszava megpróbálta kideríteni, hogy az érintettek lekerültek-e a repülési tilalmi listáról, ám az amerikai kormányzat illetékes szóvivője nem tudta sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy konkrét személyek rajta vannak vagy sem az aktuális névjegyzéken. Így arra sem kaptak választ, hogy miért került a nyilvántartásba néhány más, egyértelműen magyar nevű személy.

Az amerikai illetékes elmondta: az Egyesült Államokba való beutazás előtt mindenkit biztonsági ellenőrzésnek vetnek alá. A terrorizmussal kapcsolatos tevékenységet folytató személyek esetében több, a beutazást kizáró ok is felmerülhet. Ez vonatkozik a terrorista szervezetben részt vevő személyekre, illetve bármely más olyan csoport résztvevőire, amely helyesli, támogatja, illetve megvalósítja a terrorista tevékenységet.

A TSC honlapján szereplő tájékoztatás szerint a 2001 szeptember 11-i terrortámadások előtt az amerikai szervek több különböző terrorista-nyilvántartást vezettek, ami nehezítette az információcserét. A névjegyzékeket ezt követően közös szövetségi nyilvántartásban egyesítették, ez információkat tartalmaz azokról, akik valószínűsíthetően terrorizmussal vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységgel gyanúsíthatók. A Népszava által látott lista csupán neveket tartalmaz, de a TSC tájékoztatója szerint az illetők ujjlenyomatát, születési dátumát és más adatait is gyűjtik. A terrorista-listán szereplők zöme nem amerikai állampolgár, és nincs is ismert kapcsolatuk az Egyesült Államokkal. Az ismertető is hangsúlyozza, hogy biztonsági okokból nem erősíthetik meg senki aktuális státusát. Kizárólag kormányzati szervek javasolhatják bárki felvételét a listára – tehát magánemberként senki sem „intézheti el”, hogy a szomszédja vagy haragosa terroristagyanúba keveredjen.

A terrorista-nyilvántartásban szereplőknek csak nagyon kis része van a repüléstilalmi listán. A magyarellenes lap számára hozzáférhetővé tett repüléstilalmi listán szereplő nevek nagy része jellemzően arab hangzású. A maradék között sok a spanyol (latin-amerikai) és viszonylag kevés az egyéb európainak tűnő, például német, francia vagy holland.

Gyors kereséssel is mintegy két tucat magyar nevet találtak – túlnyomó többségük megfelel a Hunnia-ügy vádlottjai nevének.

Szerepel a listán két, Romániában terrorizmus vádjával 2016-ban ötéves börtönbüntetésre ítélt és 2021-ben szabadult magyar nemzetiségű férfi neve is.