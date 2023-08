Anyaország, Videók :: 2023. augusztus 4. 13:50 ::

Mosdatják a mercedeses ámokfutót: nem bűnöző, csak megijedt a rendőröktől

Nem bűnöző, csak megijedt, mert nem volt jogosítványa – ezt mondta az RTL híradójának a váci ámokfutó családja. Szerintük a rendőrök veszélyeztették a férfi életét, amikor a beton elválasztóra szorították a kocsiját. Rokonuk kedden reggel kezdett menekülni az igazoltatás elől. Az üldözést egy autós fedélzeti kamerája felvette. A 30 éves, kétgyerekes férfit a bíróság egy hónapra letartóztatta.

Telex: a szakértő szerint bajba kerülhet a rendőr

A szokatlan jelenetet kérésünkre megnézte egy rendőrségi szakértő is, aki elmondta a véleményét az esetről és a várható fejleményekről. Ez nem Amerika, sem ütközéssel, sem leszorítással nem kényszeríthetnek megállásra egy szabálytalan autót a magyar rendőrök, ezért bár a keddi üldözés végére elkapták az ámokfutót, a szakértő szerint az akcióban részt vevő Pest vármegyei járőrök akár bajba is kerülhetnek az ügy kivizsgálása során - írja a Telex.

A neve elhallgatását kérő szakember kérésünkre megnézte a történtekről szóló fedélzeti kamerás videót, amelyen a szabályoknak megfelelő és szabálytalan intézkedési elemeket is felfedezett. Mint mondta, a felvétel első másodperceiben jól döntöttek a rendőrök, amikor az elöl haladó megpróbálta lelassítani a hátsó rendszám nélkül közlekedő, a hírek szerint korábban 200 km/órás sebességgel száguldó szürke Mercedes E osztályú autót.

A szakértő kifogásolhatónak tartja ugyanakkor, hogy noha az autóst előzőleg Vácon próbálták megállítani egy közúti ellenőrzés során, majd amikor nem engedelmeskedett, a nyomába eredtek, az M2-re érve sem csatlakozott a két rendőrautóhoz erősítésként néhány további egység. Ezeknek az lett volna a feladatuk, hogy fogják vissza a forgalmat a Mercedest követő járőrök mögött, hogy civilek ne kerüljenek balesetveszélyes helyzetbe, ahogy ez minden rendőri intézkedés esetében kulcskérdés, és az irányítás során szintén elsődleges szempont. A kockázatokat azzal próbálta csökkenteni a második rendőrautó jobb első ülésén ülő rendőr, hogy integetett a mögöttük haladóknak.

Nem járt sikerrel, hiszen a felvétel szerint a rendőrautók és a Mercedes mögött haladt egy Toyota Corolla, majd később felbukkant egy kék Ford Mondeo és végül egy vajszínű Volkswagen Passat is. Őket vissza kellett volna tartani, de ehhez valószínűleg nem volt elég járőr a közelben.

A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy az ilyen típusú intézkedések során a rendőröknek egy hatvanoldalas, nem nyilvános módszertani útmutatót kell követniük.

Hivatalosan nem is létezik olyan Magyarországon, hogy rendőrségi autós üldözés, csak követés, de ennek is szigorú szabályai vannak.

Az útmutatóban nem szerepel a megengedett lehetőségek közt, hogy rendőrautóval ütközzenek egy menekülő autónak, ha az a felszólítások ellenére sem akar megállni.

Bár néhány kormánymozdulat túlzásnak tűnik, a szakértő szerint a rendőrségi ©koda Octavia azért kacsázott az ámokfutó előtt, hogy csökkentse az esélyét, hogy a Mercedes kikerüli, majd nagy gázzal elhajt. Látható, hogy ugyanez a rendőrautó megvárta, amíg társa melléjük ér, így közrefoghatják a Mercedest, amely előzőleg a leállósávon próbált megszökni.

A videó harmincadik másodpercénél úgy látszott, hogy valóban sikerült megállítaniuk a Mercedest, ezután viszont az autó vezetője mégsem húzódott félre, hanem visszatért a szélső sávra. A megkérdezett szakértő szerint ekkor vált egyértelművé, hogy nem sikerül a megszokott módon kivenni a forgalomból a szabálytalankodót, de a rendőrök rosszul mérlegeltek, és folytatódott az üldözés.

Az elöl haladó rendőrségi ©koda észlelte a Mercedes újabb manőverét, és lekövette a mozgását. A másik járőrautóval együtt igyekeztek szorosabban közrefogni, de a rendőrök valószínűleg nem számítottak arra, hogy az ámokfutó akár olyan áron is megpróbál majd kereket oldani, hogy a mellette haladó rendőrautóknak koccan. Miután ez megtörtént, a Mercedes megpróbált utat törni magának a két rendőrautó közt, ezért az, amelyik eddig előtte haladt,

egy határozott kormánymozdulattal az M2-es két forgalmi irányát elválasztó betonelem felé vezette a menekülő Mercedest, majd az nagy erővel a betonnak ütközött.

A szakértő ezt azért tartja indokolatlan kockázatvállalásnak, mert hasonló helyzetben fennáll a veszélye, hogy az autó átrepül az út szemközti oldalára, ami az ott közlekedőket sodorta volna veszélybe. Érdemes persze hozzátenni, hogy az intézkedésben részt vevő rendőr szerint az autók sebessége ekkorra 50-60 km/órára csökkent, miközben a Mercedes egy korábbi szakaszon 200-zal száguldott. A nem mindennapi jelenet végén a három keréken guruló autónak ismét nekiütközött a rendőrségi ©koda, ami a szakértő szerint ugyancsak indokolatlan és szabálytalan manőver volt.

A módszertani útmutató azt is előírja, hogy a követés során sem a személy-, sem a vagyon-, sem a közlekedésbiztonságot nem veszélyeztethetik a rendőrök, továbbá az intézkedésnek arányosnak, jogszerűnek és szakszerűnek kell lennie. Mint a Telexnek nyilatkozó egy másik szakértő elmondta, ha mostantól minden esetben szándékos ütközésekkel állítják meg azokat az autókat, amelyek nem engedelmeskednek a rendőri felszólításnak, rengeteg olyan baleset történhet, amelyek a volánnál ülő rendőr pillanatnyi mérlegelése miatt alakulnak szerencsésen vagy szerencsétlenül akár a többi autós, akár a rendőrautóban ülők szempontjából.

További probléma, hogy a rendőrség szolgálati autóin évek óta nincs casco biztosítás, ezért az eset belső és bírósági kivizsgálásának eredményén múlhat, hogy az összetört rendőrautókban keletkezett károkat kinek kell megtérítenie. Ha a rendőröket elmarasztalják, akkor a kárösszeg egy részét a fizetésükből vonhatják le, de a fegyelmi eljárásnak akár súlyosabb következményei is lehetnek.

Az M2-esen történt események nyilván nem változtatják meg a gyakorlatot, de alighanem komoly vitákat váltanak ki a kapitányságokon. Felmerül a kérdés, hogy milyen módszerrel lehetett volna elejét venni a három autó összetörésével végződő üldözésnek, de ez a körülményektől is függ. Hasonló esetekben több rendőrautó is csatlakozni szokott a követőkhöz, majd fokozott óvatossággal bekerítik a menekülő autót, és a vezetője egy idő után általában feladja, vagy elfogy az üzemanyaga. A lehetséges megoldások közt szerepel az is, hogy útzárakkal teszik lehetetlenné a szabálytalankodó továbbhaladását, de ez rendkívül összehangolt tervezést és gyors döntéseket igényel a művelet irányítóitól.

A lap ügyben feltett kérdéseire az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya azt válaszolta, hogy forduljunak a Központi Nyomozó Főügyészséghez. A rendőrségi akcióval kapcsolatos vizsgálatról kérdéseket küldtek a főügyészségnek is, ám cikkük átvételéiig nem érkeztek válaszok.