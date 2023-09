Anyaország :: 2023. szeptember 27. 19:16 ::

Hazánkba hozhatják Európa legkorszerűbb tankjának gyártását

Hamarosan megállapodhat a magyar kormány a Rheinmetall hadiipari konszernnel a KF51 Panther harckocsi magyarországi fejlesztéséről, gyártásáról és hadrendbe állításáról – értesült a német Handelsblatt hírlap.



Fotó: Rheinmetall Press Kit

A lapot szemléző Portfólió már korábban írt róla, hogy a KF51 fejlesztése mellett jó eséllyel a harckocsitípus gyártására és rendszeresítésére is sor kerül majd Magyarországon.

A Handelsblatt most arról értesült, hogy nagy valószínűséggel valóban hazánkba hozzák a KF51 Panther fejlesztését, és idővel a harckocsi gyártását is, a projektért összesen 300 millió eurót fizet a magyar kormány.

A megállapodás tárgyalása már folyik, de aláírt szerződés még nincs – írják. A legyártott harcjárműveket a Magyar Honvédség a világon elsőként rendszeresítené, megelőzve ezzel a német Bundeswehrt is, amely valószínűleg hosszabb távon is kitart a Leopard-széria mellett.

Bár a Pantherből van már kész prototípus, a Rheinmetall egy új páncéltestet szeretne a harcjárműnek, mivel jelen állapotában a Leopard 2-eseket is gyártó Krauss-Maffei Wegmann (KMW) a hadiipari cég beszállítója.

A lap arra is kitér, hogy elektronikai rendszerek tekintetében valószínűleg jobb lesz a Panther, mint a konkurens Leopard 2-es, hiszen drónelhárító berendezéssel és drónkezelő felülettel is fel lesz szerelve. Emellett a harcjármű lényegesen olcsóbb is lesz, mint a Leopard 2-es: egy KF51-es beszerzési ára 15 millió dollár lesz, egy új Leopard 2-es árának harmada.

Talán furcsaság lehet, hogy miután a magyar kormány bevásárolt a Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Leopard 2-es szériájából 2018-ban, most mégis a Rheinmetall Leoparddal közvetlenül konkuráló Panther-harckocsijának fejlesztésébe szállnak be.

Ennek alapvetően két fő indoka van:

A Rheinmetall hajlandó volt hadiipari képességet is Magyarországra telepíteni, amely alkatrész-utánpótlási és talán üzleti szempontból is fontos tényező. Rheinmetall gyártóüzemek létesülnek várhatóan Zalaegerszeg mellett Várpalotán, Nyírteleken és Kaposváron is. A KMW nem hozott ide sem fejlesztési, sem gyártási képességet, így nincs meg az infrastruktúra, amelyre hosszabb távon is építkezni lehet. Egy harcjárműtípus életciklusa pedig több évtized, ez idő alatt gondoskodni kell a megfelelő támogató infrastruktúra meglétéről is.

A KF51 Panther rengeteg olyan innovációs tartalmaz(hat), melyet még nem láthatunk a Leopard 2-es szérián. Hosszabb távon a döntéshozók valószínűleg nagyobb fantáziát láttak tehát a Panther-platform képességeiben és exportpotenciáljában is. Emellett a hazai gyártás katonai-logisztikai szempontból is fontos.

A második pontot talán érdemes egy kicsit jobban kibontani. A KF51 Panther tényleg rengeteg innovatívnak mondható, hasznosnak tűnő, de élesben még nem tesztelt technológiát tartalmaz majd. Ilyen például

a 130 milliméteres, 20-as kapacitású automata utántöltő rendszerrel kiegészített harckocsiágyú,

felülről érkező rakétákkal és drónokkal szembeni, toronyra telepített védelmi rendszer,

a mesterséges intelligencia által asszisztált tűzvezető rendszer,

kibervédelmi és elektronikus harcászati rendszer,

drónkezelő irányítófelület,

egy páncéltestre telepített kamerarendszer, melynek segítségével a harcjármű kezelői tökéletes rálátást kapnak a harcjármű környezetéről, a páncélzat biztonságát élvezve.

Ezeknek a technológiáknak egy része természetesen egész biztosan kísérleti, talán még elméleti fázisban van, így nem kizárt, hogy hosszabb távon a Leopard-szérián és az amerikai Abrams-szérián is megjelenik majd. Ugyanakkor megvannak az előnyei annak, ha a típus rendszeresítését tervező ország már a fejlesztési folyamatban is részt vesz.