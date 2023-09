Anyaország :: 2023. szeptember 30. 21:32 ::

Pesty László előállt az első korrupciógyanús üggyel - ami egy "ellenőrizetlen levél"

Egy bíróság elé állított, B. E. nevezetű férfi jelentkezett elsőként a Budapesti Tiszta Kezek kampányába, az ő levelét tette közzé Pesty László, aki kiemelte: annak tartalmát nem ellenőrizte. A levélből részletesen kiderül, hogyan lehetetleníthették el a céget.



Az ősfideszes filmes, producer, marketinges, újságíró Pesty László még a tusványosi szabadegyetemen beszélt a „Lölő-jelenségről”, ami megfogalmazása szerint azt jelenti: „a kirakatban lopnak, csalnak, zsarolnak”, ami árt a magyar konzervativizmusnak (bármilyen hihetetlen, ez alatt a Fideszt kellene érteni szerinte - a szerk.).

Később Szíjj László üzletember neve is felvetődött Mészáros Lőrincé mellett. Arról is beszélt, hogy nem használja a baloldal a „NER-lovag” kifejezést, mert azok nem lovagok szerinte, hanem „orkok”. Szerinte „a NER régen 2,5 millió embert jelentett, ma már csak egy tucat orkot”.

Pesty László az elmúlt időszakban több esetben is nyilatkozott a témában, olyan ígéreteket téve, hogy olasz mintára létrehozza a Budapesti Tiszta Kezek kezdeményezést, aminek részeként több korrupciógyanús esetet is megoszt a nagy nyilvánossággal.

Pesty pénteken a Linkedin-oldalán közölt egy levelet, amit a Tiszta Kezek oldala kapott. A levél tartalmát nem tudta ellenőrizni, ám ennek ellenére azt közzétette. Ez a levél pedig a Hírös-Vital Zrt. megvásárlásáról szól.

Korábban a NAV Bűnügyi Igazgatóságának munkatársai megjelentek Kerekegyházán egy élelmiszeripari cégcsoport telephelyén, ahol iratokat szedtek össze, számítógépeket gyűjtöttek be, IT-mentéseket végeztek, benéztek a raktárakba, irodákba. Emellett őrizetbe vették a cégcsoport tulajdonosát, B. E.-t.

A cégcsoport ügyeiről a 24.hu korábban többször is írt, információik szerint a Gladiolus Kft. hatástalan kézfertőtlenítőket terített, és még a koronavírus-járvány európai terjedésének kezdetén is szállítottak ki belőle. Miután a lap megszellőztette az ügyet, a megyei tiszti főorvos kivonatta a forgalomból a szert, mivel álláspontja szerint a használata járványügyi kockázattal jár.

Egy másik súlyos ügy volt, hogy veszélyes baktériumot tartalmazott a cégcsoport másik tagja, a Hírös-Vitál Zrt. által gyártott Hírös ásványvíz. Ebből a Gladiolus szállított be az Országos Vérellátó Szolgálathoz is, még a járvány alatt is, több ezer palackkal. A megyei kormányhivatal ezután betiltotta a palackozást, és kivonta a forgalomból a szénsavmentes ásványvizet.

A jelenlegi vádirat szerint B. E. a felelős azért, hogy a 7 milliárd forint költségvetési támogatást elnyelő beruházás, amelyben egy 32 futballpályányi területen fekvő, 16 épületből álló élelmiszer-feldolgozót kellett volna működőképes állapotra felépíteni, meghiúsult. A feldolgozóprojektbe a Piarista Rend Magyar Tartománya is betársult vagyonával.

B. E. ezekkel kapcsolatban elmeséli, hogy három évet letartóztatásban töltött, ám „az Úristen minden tekintetben megóvta”, ezért augusztusban szabadulhatott. Így fogalmaz a levélíró:

A munkamódszerük a következő: a kiválasztott gazdasági erőteret NAV- és mindenféle egyéb hatósági vizsgálatokkal legyengítették, majd a lejáratott és legyengített erőtér tulajdonosát, ügyvezetőjét börtönbe tették, lehetőleg minél több társával együtt, maga a gyanúsítás egy kitalált, kreált, fiktív költségvetési csalás gyanúja, ugyanis korunk kulákjai a költségvetési csalók, majd a megfélemlített erőtér embereit a börtön általi kényszervallatással, különböző ügyészi egyezségek révén rávették a legbensőbb információk átadására, és így megtalálták azon »huncutságokat«, amelyek valós bűncselekmények, és ezen valós bűncselekmények révén vádat emelve, utólagosan legalizálásra kerül az egész eljárás, a vagyonelvétel pedig a törvényesség látszatát kapja, mert menet közben vagy kicsi pénzért tulajdonosváltás történik, vagy a felszámolás útján kerül új tulajdonosához a cég vagy cégcsoport. És ebben az esetben a gyanúsítás és a vádemelés közös halmazzal gyakorlatilag nem bír, mivel megtalálják a tőkeszegény magyar vállalkozók füle mögött minden esetben azt a több-kevesebb vajat, amely valós bűncselekményként, már a bíróságokon is pönalizálhatóvá válik.

(Index nyomán)