Anyaország :: 2023. október 8. 12:21 ::

Budapestre hívta barátját, a WHO-főigazgatót Szijjártó - a Mi Hazánk tüntet ellene

Szijjártó Péter külügyminiszter Magyarországra hívta a "barátját", Tedrosz Gebrejeszuszt, a WHO főigazgatóját. Ha jön, mi tüntetni fogunk, hogy megmutassuk, hogy ki is ez az ember valójában - írja Twitter oldalán a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László.



Tedrosz Gebrejeszusz komcsi exvezető, jelenleg WHO-főigazgató és barátja, Szijjártó Péter (kép: a Külgazdasági és Külügyminiszter Fb-oldala)

A Mi Hazánk tüntetése helyileg az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjánál (Budapest XIII. ker., Váci út 30.) lesz, annak átadójakor. Feltéve, ha Szijjártóék nem titokban szervezik a "baráti találkozót". Novák Előd, a nemzeti párt alelnöke ezért írásbeli kérdést is nyújtott be a külügyminiszternek a meglehetősen kifejező "Mikor jön Magyarországra a WHO terrorista főigazgatója?" címmel.

A WHO pandémiaszerződése alapján ez a globális szervezet jogosultságot szerez arra, hogy bármilyen diktatórikus döntést meghozzon, amit a magyar hatóságoknak kötelezően végre kell hajtaniuk, legyen járványra való hivatkozással egy kényszeroltási program vagy bármilyen lezárás, ami az emberek szabadságjogait is durva mértékben korlátozza - emlékeztet a helyzet súlyosságára Novák. A Mi Hazánk Mozgalom szerint ezt nem hagyhatjuk, ezért a WHO pandémiaszerződésének megakadályozása érdekében petíciót is indított a párt. (Kapcsolódó és ajánlott olvasmány az ügyben Szakács Árpád Kié a WHO diktatúrája? című cikksorozata.)

A kétes múltú Tedrosz Gebrejeszusz WHO-főigazgató hatáskörei jelentősen bővülnének, ami alapján országokon átnyúló kényszerintézkedéseket tudna elrendelni. Ebből kaptunk már ízelítőt a Covid idején...

"Aggodalommal tölt el minket, hogy egy olyan ember, mint Tedrosz Gebrejeszusz, aki korábban terroristának minősített szervezetet vezetett, amelynek működése során kínzások, üldözések, tömeggyilkosságok történtek, bármilyen döntést is hozhasson, ami a magyar embereket érinti. Őt nem választotta meg senki, és nem hatalmazta fel erre egyetlen nép se" - fogalmaz Twitter-bejegyzésében Novák Előd.

Tedrosz Gebrejeszusz személye abból a szempontból érdekes - folytatja a Mi Hazánk-alelnök -, hogy 2017-ben a WHO élére pont egy kétes múltú járványügyi szakember került, míg korábban csak és kizárólag köztiszteletben álló orvosokat választottak meg erre a tisztségre. Nem sokkal később pedig kitört egy világjárvány. Írhatjuk ezt a véletlen számlájára, de ha visszamenőleg kronologikus sorrendbe rendezzük az eseményeket, meglehetősen sok a „véletlen”. Elég kiemelni a Rockefeller Alapítvány 2010-es „előrejelzését”, vagy a Clade X és az Event 201 néven futó „járványszimulációkat”, a Klaus Schwab-féle Világgazdasági Fórum témáit, Bill Gates 2019 előtti nyilatkozatait. Összegezve: a vakcinagyártást finanszírozó globális pénzügyi elit és a szervezetei mindannyian várták a „nagy világjárványt”, amely aztán a nagy véletlennek köszönhetően meg is érkezett Gebrejeszusszal együtt. És aztán nyilván megint a véletlenek miatt pont ők lettek ennek a legnagyobb nyertesei és haszonélvezői. Miért asszisztál ehhez a magyar kormány is? - teszi fel a költői kérdést az alelnök.